El motivo por el que Jorge Azcón acudió en zapatillas y cojo al Premio de las letras aragonesas

La Sala de la Corona del Pignatelli de Zaragoza acogió este lunes la gala de entrega del Premio de las letras aragonesas a Santiago Auserón y, desde el primer momento, una de las cosas que llamó la atención fue que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, iba en zapatillas deportivas blancas. Un detalle que no pasó desapercibido para casi nadie.

Sin embargo, ante el desconocimiento, la mayoría del público pensó que era quizá un toque más moderno en un acto cultural. Nada más lejos de la realidad ya que poco después trascendió que el motivo era otro. Y es que el presidente Jorge Azcón se golpeó hace unos días con una silla lastimándose el dedo meñique, algo que le provoca dolores importantes. De ahí que decidiera calzarse con zapatillas para que el clazado le molestara menos a un dedo que dada su situación es muy afectado por el calzado.

Cierto es, además, que al presidente Azcón se le vio cojear cuando salió al escenario a entregarle el galardón a Santiago Auserón y a pronunciar el discurso con el que cerró el acto de la vigésimo quinta entrega del Premio de las letras aragonesas, el galardón cultural más importante que tiene Aragón.

Un emotivo acto

Con un fuerte compromiso, como el que ha mostrado a lo largo de su vida, con el arte y el pensamiento, Santiago Auserón recibió el Premio de las letras aragonesas en un acto en el que su discurso brilló con fuerza y en el que recogió el galardón de manos del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, acompañado de la vicepresidenta y consejera de Cultura, Mar Vaquero; y del patrocinador del premio, Luis Nozaleda, de Enate.

"El hecho de que recaiga en un escritor de canciones supone una excepción -comenzó su intervención Auserón- que asumo con la responsabilidad de favorecer el acercamiento entre distintas artes como son la música y la letra de una canción", señaló antes de apuntar: "La canción es un pequeño universo que pone a prueba nuestra habilidad para armonizar voces que provienen de los tres reinos naturales, metales, maderas y voces humanas".