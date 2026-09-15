La monumental película con la que los cines Palafox celebrarán 72 años de vida el mismo día de su inauguración

El 4 de octubre de 1954 el cine Palafox (entonces era solo una sala) abría sus puertas en el centro de Zaragoza en lo que fue un gran acontecimiento. 72 años después, ya convertidos en multicines (los más grandes de Aragón con cerca de 20 salas y hasta un IMAX) celebra su aniversario con una clara filosofía, "reunir al público ante una gran pantalla para disfrutar de una gran película".

Así, los cines Palafox recuperarán en su sala 4 (la más antigua y grande del complejo) uno de los mayores espectáculos de la historia del cine, 'Lawrence de Arabia'. La proyección comenzará a las 17.00 horas, en versión doblada al castellano, y contará además con intermedio, recuperando la forma tradicional en la que se exhibían las grandes superproducciones de larga duración.

Una Megaentrada de regalo

Dirigida por David Lean y ganadora de siete premios Oscar, incluido el de Mejor Película, 'Lawrence de Arabia' sigue siendo más de seis décadas después de su estreno una de las obras más espectaculares concebidas para la gran pantalla. Su fotografía, sus inmensos paisajes y la inolvidable música de Maurice Jarre hacen de la película uno de esos títulos cuya dimensión solo puede apreciarse plenamente dentro de una sala de cine.

La celebración tendrá además un recuerdo muy especial. Todos los espectadores que acudan a la sesión recibirán gratuitamente una Megaentrada de 'Lawrence de Arabia', creada como recuerdo de esta proyección y del 72º aniversario del Cine Palafox.

La sesión quiere convertirse así en algo más que una reposición: una celebración de la historia del Palafox, de su público y de la experiencia de ver cine en una gran sala, recuperando para una nueva generación —y para quienes quieran volver a vivirla— una de las películas fundamentales de la historia del séptimo arte. Los socios de Cines Palafox podrán acceder a la sesión desde solo 2 euros.

Las entradas para esta celebración especial ya están a la venta a través de la web de los propios cines Palafox a un precio de 9,9 euros.