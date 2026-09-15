La Real Maestranza de Caballería de Zaragoza celebra su otoño cultural
La institución ha organizado el programa en torno a Aragón y el Patrimonio Cultural de la Humanidad
La Real Maestranza de Caballería de Zaragoza celebra su ciclo cultural de otoño dedicado a Aragón y el Patrimonio Cultural de la Humanidad con tres actividades que se desarrollarán en la sede de la institución ubicada en su palacio de la calle Dormer, 21, de la capital aragonesa.
El ciclo comienza este próximo viernes, 18 de septiembre, con un recital de jota a carho de Pilar Flores Leaza e Iván Sampietro Soplón mientras que cuatro días después (martes, 22 de septiembre) el profesor de Historia de Arte de la Universidad de Zaragoza, Jorge Jiménez López, imparte la conferencia 'Arquitectura mudéjar en Aragón. Más de un siglo entre identidades, realidades y ensoñaciones'.
Este otoño cultural se completará con el catedrático de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza, Juan José Ramos Antón, que impartirá la conferencia 'La trashumancia'. Todas las actividades son de entrada libre hasta completar el aforo y comenzarán a partir de las 19.00 horas.
La Real Maestranza de Caballería de Zaragoza es una de las instituciones más antiguas de Aragón. A lo largo de sus más de siete siglos de historia ha hecho gala de sus postulados fundacionales, su compromiso con Aragón y su lealtad a la Corona de España.
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