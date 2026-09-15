Las Fiestas del Pilar desvelan todos sus conciertos gratis con grandes nombres: la programación completa por escenarios

Ya no habrá que esperar más no hacer más elucubraciones. Las Fiestas del Pilar 2026 ya tienen su calendario musical completo ya que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acaba de desvelar en un acto celebrado en el Teatro Romano la programación municipal de conciertos que contará con cuatro escenarios (se añade uno en la plaza Salamero) con entrada gratuita. Una programación "accesible para todos los públicos y de todos los estilos", ha remarcado la alcaldesa.

Cinco son las grandes apuestas para el escenario de la Fuente de Goya de la plaza del Pilar. Antonio Orozco actuará el 10 de octubre mientras que el 11 de octubre será el momento de Dani Fernández, que regresa al Pilar, y el 16 de octubre será la gran fiesta de Los40 Dance. Un día después, el concierto de Malú será el que se celebra en una plaza ante miles de personas. Además, para el 15 de octubre, programado por el Espacio Zity estará Andrés Campo con su 'Alma bakala'. Y como es tradición el 'Somos' cerrará las fiestas desde ese escenario antes de los fuegos. Este año estará intepretado por Ara Malikian, Nacho del Río y el coro Ixena.

Pero hay vida más allá del gran escenario de las fiestas con una programación muy rica en matices tanto en el Jardín de Invierno como en la Estación del Norte. El Jardín de Invierno se inaugurará el 11 de octubre con Aterciopelados e Isla Kume, que será pistoletazo de salida a las citas con Carasueño y Teenage Fan Club (12 de octubre), La Fuina y María José Llergo (13 de octubre); y Hip Hip Cohete y The Lemon Twigs el 14 de octubre.

En la recta final de las fiestas, por el escenario del Parque Grande pasarán The Fractal Sound y Rufus T. Firefly (15 de octubre), Premier Pigs y Shabaka (16 de octubre), y Béla Séndor y Cervatana, última cita para estas fiestas en este espacio el 17 de octubre.

En la Estación del Norte

En el escenario de la explanada de la Estación del Norte, una de las novedades de hace unos años que ha entrado con mucha fuerza y mucho poder de convocatoria habrá cabida para una gran diversidad de estilos y también para comprobar el gran estado de salud de la música aragonesa con figuras de primer orden como Slappy AV o RdeRumba.

Precisamente, Slappy AV junto a Lucho RK será el protagonista de la primera noche (10 de octubre, 20.00 horas) y RdeRumba y Carlos Porcel con su proyecto Funk Experience y nuevo disco bajo el brazo lo serán de la segunda (11 de octubre, 19.00 horas) en un día en el que también pasará por el escenario Lady Funk.

La presentación se ha realizado en el Teatro Romano de Zaragoza. / Jaime Galindo

Screaming Cheetah Wheelies y los ganadores del Popyrock Direi actuará el día del Pilar (19.00 horas) para empezar una semana en la que La Ronda de Boltaña volverá a las Fiestas del Pilar. Será el 13 de octubre, desde las 19.00 horas, en un programa que también incluye a Los Dulzaineros del Bajo Aragón. Toreros Muertos y Dadá cambiarán totalmente el rumbo el 14 de octubre y el día 15 actuarán Cimafunk y The Windy Sioux, también a las 19.00 horas.

En la recta final, el heavy tendrá su lugar con Celtian y Umbra el 16 de octubre (último concierto a las 19.00 horas) y los dos últimos días habrá hueco para Íñigo Quintero (17 de octubre, 20.00 horas) y Sharif y Rapsusklei para cerrar este escenario (18.00 horas) el domingo 18 de octubre.

Por último, la gran novedad es el escenario bautizado como De raíz que se ubicará en la plaza Salamero y que acogerá también conciertos durante del día "para ampliar el ambiente festivo a todo el día", ha anunciado Chueca. Ester Vallejo y Biella Nuei actuarán el 16 de octuibre, Vivere Memento y Fulu Miziki el 17 de octubre y Entreveradas y Lorena Álvarez el 18 de octubre.

También en las salas

Moliner7 estrena las fiestas en su nueva terraza en el Quiosco del parque Castillo Palomar con Leo Susana el día 9. Le seguirán Atman, The Try Tones, la Molissesion con Franki, Lidia Aguilar y Sanxis. La sala Rock & Blues trae una programación que inicia con Track Dogs el 9 de octubre y se completará Intrusos el 10 de octubre y In Materia al día siguiente. El 17 de octubre será el turno de Lobo Andrade y el 18 de octubre, del tributo a Sabina Seven y de Matt Woods.

La sala Creedence celebrará sus 15 años el 9 de octubre con The Sleeveens y Los Gurus DJs. Leyendärian, Spino, Manolón Dj, un encuentro de DJ de la vieja escuela, los australianos The Vee Bees y Mira Polar. Gran expectación ha levantado el concierto de la Sala Oasis del 9 de octubre, con Hard GZ, que ya tiene las entradas agotadas. Además, Javi Medina llegará el 16 de octubre con su Gato Negro Tour.

La Sala López comenzará su programación festiva con Aviador Dro y su espectáculo El día de la IA. La Banda L'Ambar el 16 de octubre será el otrono lo he podido descargar. concierto de la sala durante las fiestas. Por su parte, La Campana Underground cerrará las fiestas con The Bons Vivants el 18 de octubre.

La presentación ha contado con la actuación en directo de Direi. / Jaime Galindo

La Casa del Loco se une con la fiesta del socio de la Asociación Cultural Rock El Batallador, que traerá a Savaged, Strangers y Knightsune el 15 de octubre. El día siguiente será el momento de recordar a Hombres G con el tributo Hombres B y el 17 de octubre se unirá al Día H con el homenaje a Héroes del Silencio Iberia Sumergida.

El tributo a Thin Lizzy, Lizzy la Larga, abrirá la programación en la Sala Z, que se completará con Pike & Delta, Tote El Entrevelado y Los Rumberos De Alquiler, los mariachi Rey de México, Bladimir Ros, el tributo a Extremoduro Delto', Bonebreaker y Mr. Pendejo.

Esta programación se completa con la organizada en las Food Trucks, en la que tienen un gran protagonismo los proyectos aragoneses, el Kiosco del Parque Bruil y en los Centros Cívicos de Zaragoza, entre los que destacan nombres como Patax, que actuarán el 11 de octubre en el Centro Cívico Universidad. Además, Zaragoza Joven celebrará su Concierto en El Túnel, en el que participarán artistas como Laaza y Begut.