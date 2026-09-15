Las 'food trucks' del Pilar desvelan sus conciertos gratis para estas fiestas: programación completa

Uno de los escenarios alternativos que siempre es de los más exitosos durante las Fiestas del Pilar es el que se coloca desde hace unos años en el Parque San Pablo de Zaragoza donde este año, además de las 26 'foods trucks' con su correspondiente oferta gastronómica, habrá una oferta musical esencialmente aragonesa que seguro atraerá a miles de personas del 8 al 18 de octubre.

Precisamente serán los Artistas del Gremio (con Montana Stromp antes) los que abran el escenario y lo harán ya dos días antes del comienzo oficial de las fiestas, el 8 de octubre. Encanto del loco (tributo a El canto del loco) será la banda protagonista el 9 de octubre junto a El bueno, el feo y el malo mientras que para el sábado, 10 (el día del pregón), la carpa de las 'food trucks' ha programado a Pura Verbena y a Mallazo, unas de las bandas aragonesas con más proyección. Este primer fin de semana se cerrará el 11 de octubre con Copacabana y Serverled.

Zaragoza emergente y Álex Curreya

Nocturnal (tributo a Amaral) actuará el día del Pilar (también estará mientras que al día siguiente habrá una ventana para Zaragoza Emergente con Jimmy J. Moore, Molkova, Eli Fernández y los hooligans, y Kale Borraja. Todo un día antes de que acuén Opius Dei, Saludie y Armenian y que el 15 de octubre sea el turno de Pensamiento único y Mecanomanía (tributo a Mecano).

En la recta final, el viernes 16 de octubre será el momento de Cretino and Cretines y Tributocohetes (tributo a Fito y Fitipaldis), de Ziro, Mambo Party y La oreja de Tik Tok el 17 de octubre y de Locos de la calle (tributo a El último de la fila) y Sara Gale Band para cerrar la carpa el 18 de octubre.

Además, todos los días habrá sesiones de vermú y tardeos con artistas como DJ Rialto, Álex Curreya, Sweet Drinkz y Javi Huéscar, entre otros muchos, así como actividades infantiles. Todo ello será gratuito.