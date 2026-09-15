La Universidad de Zaragoza presenta un nuevo curso lleno de cine, música, literatura y exposiciones

Como cada año, la Universidad de Zaragoza ha presentado su programa de actividades culturales para el curso 2026-2027, con propuestas de cine, música, exposiciones, teatro, literatura y conferencias. El Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio, dirigido por Eliseo Serrano, ha diseñado el curso en torno a cuatro ejes principales: reforzar el papel del Paraninfo como principal sede de las actividades, descentralizarlas, implicar más a los estudiantes en la programación y apostar por el patrimonio de la universidad.

El cine volverá a tener un peso importante, aunque lo hará con pocas novedades y varias apuestas que ya han funcionado en años anteriores. Entre ellas estará 'La buena estrella', el ciclo coordinado por el doctor y escritor turolense Luis Alegre, que cumple 30 años acercando a Zaragoza a profesionales del cine, el teatro y la televisión. Aunque todavía quedan detalles por concretar, el aniversario contará con una exposición en la sala África Ibarra, de diciembre de 2026 a marzo de 2027.

Los lunes del Aula de Cine

Junto a La buena estrella, regresarán Los lunes del Aula de Cine, organizados por Ana Asión. Este año girarán en torno a tres ciclos: 'Paula Ortiz: Referencias fílmicas', del 19 de octubre al 23 de noviembre; 'Rafael Azcona: centenario de su nacimiento', del 30 de noviembre al 22 de febrero; y 'Con ADN neorrealista', del 1 de marzo al 17 de mayo. La oferta se completará con el segundo año de 'Lugares de memoria', con documentales de distintos directores, y la XIV edición de 'Vida en Ficciones', dedicada a Rafael Azcona por su centenario.

Fuera de estos ciclos, el vicerrectorado volverá a colaborar con el Festival Internacional de Cine La Mirada Tabú, donde otorgará el Premio Joven Universidad de Zaragoza. El Certamen Internacional Videominuto alcanzará, por su parte, su XXVI edición con el mismo reto de siempre: contar una historia en apenas 60 segundos.

En cuanto a la música, será la primera en tomar el relevo este mismo viernes, 18 de septiembre, con un concierto de La Ronda de Boltaña en el patio del Paraninfo, que ya ha agotado sus entradas. Después será el turno de algunas de las citas más habituales de la institución: la Jota en la Academia, el Concierto de Navidad, ‘En Petit Comité’, junto al Conservatorio Superior de Música de Aragón, o Música de Autor y Música en el Patio, dos propuestas que tuvieron una gran acogida el año pasado. Los estudiantes también podrán pasar al otro lado con SoniZAR_, un concurso en el que podrán presentar sus maquetas y optar tanto a un premio en metálico como a representar a Zaragoza en el certamen musical del Grupo 9 de Universidades.

En el terreno literario, la primera cita llegará el 22 de septiembre con el Club de lectura feminista, que abrirá con Natalia Moreno y un coloquio sobre su libro 'Madonna no nació en Wisconsin'. Una semana después, Manuel Jabois inaugurará La buena letra con la presentación de 'La víspera'. De los libros a las tablas, la universidad mantendrá otra de sus citas más veteranas con la XXVII Muestra de Teatro Universitario.

Las conferencias seguirán contando con uno de sus formatos más consolidados: la duodécima edición de 'Los martes del Paraninfo: cita con los profesores eméritos'. Serán 17 encuentros, todos a las 19.00 horas y con retransmisión en 'streaming', que arrancarán el 3 de noviembre con el profesor de Economía Vicente Salas Fumás. A ellos se sumarán 'El tiempo de las mujeres', también con emisión en directo a través de YouTube, y ‘La tribuna de la cultura’.

Mientras el resto de la programación todavía puede crecer, el calendario de exposiciones está prácticamente cerrado. Una de las primeras, del 7 de octubre al 9 de enero, será 'Paula Ortiz. Int. Noche / Ext. Día', que recorrerá la génesis, el desarrollo y el resultado de algunas de sus obras más relevantes en las salas Goya y Saura del Paraninfo. Casi al mismo tiempo, el edificio acogerá 'Conspiranoia. Narrativas del complot', una reflexión sobre el impacto de las teorías conspiratorias en la historia contemporánea, del 24 de septiembre al 12 de diciembre.

Ya en 2027, de febrero a mayo, las salas Goya y Saura recibirán un proyecto inédito y transversal de Dis Berlin. De marzo a junio, la sala África Ibarra acogerá una propuesta de las profesoras Carmen Peña y Elvira Burgos por los 50 años de 'Vindicación feminista', revista pionera en la defensa de los derechos de las mujeres.

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El último de los grandes ejes pasa por el patrimonio, con la continuidad del Proyecto Cajal y el apoyo al Museo de Ciencias Naturales, que renovará su exposición permanente y mantendrá varias muestras temporales: 'Explorar la Tierra: un viaje con Verne y las Geociencias', del 6 de octubre al 12 de diciembre; 'Look up! Abecedario ilustrado de las montañas', del 20 de noviembre al 30 de enero; 'Científicas antes que yo', de febrero a marzo; y 'Holotipos aragoneses', de noviembre a enero. Y con todo ello, la Universidad de Zaragoza vuelve un año más a llevar la vida universitaria más allá de las aulas.