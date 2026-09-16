El pueblo de Zaragoza de menos de 300 habitantes cuyo festival cumple 14 años con un grupo mítico del rock como cabeza de cartel: "Lo hemos vuelto a hacer"
El municipio acogerá tres días de evento con la actuación de 16 artistas de distintos estilos
Lo que parecía un sueño hace 14 años no solo se convirtió en realidad sino que sigue creciendo y ya se acerca a los tres lustros. El Moncayo Music Fest volverá a llenar de música San Martín de la Virgen de Moncayo del 4 al 6 de diciembre con una cita que contará con 16 artistas repartidos en los tres días de duración y que, de la mano de la Asociación Entrambasaguas, volverá reivindicar el ADN musical que crece en un pueblo de menos de 300 habitantes.
"Este año lo hemos vuelto a hacer… ¡y a lo grande! Un cartel que nos deja sin aliento y un nivel de artistas que va a poner San Martín patas arriba", ha señalado la organización, que este martes desveló que el cabeza de cartel de esta edición del Moncayo Music Fest será una banda puntera y mítica del rock español, Porretas. También actuarán los mariachis canallas de Manny Calavera y la presencia aragonesa vendrá encabezada por la artista del momento, Ester Vallejo, y por el dúo Isla Kume.
Además, por el festival también pasarán Bakandeta, Del Desierto, Superglú, Modorros Band, la batucada Bloko U-Ké, Las moskas retrompeteras, la charanaga Carajillo, DJ Ris & Trix, DJ Bliko & Lillo, DJ Alvin, La Blasa y la Miguela y Monopájaroverde. Un cartel variado que apunta a que se viva una de las mejores ediciones del festival de su historia.
Cómo comprar las entradas
Los abonos ya están a la venta a un precio de 31,75 euros mientras que las entradas sueltas para cada uno de los días se pueden comprar por 21,51 euros cada una.
La Asociación Musical Entramabasaguas, organizadora del evento, es una asociación cultural sin ánimo de lucro que no tiene otro objetivo que divulgar la música en San Martín.
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