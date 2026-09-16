El ritual de Jaime Pradilla antes de los partidos con ADN aragonés: "Representa a mi ciudad y me motiva para los partidos"

La Liga Endesa ACB vivió su presentación oficial en Madrid el martes donde acudió un representante de cada uno de los clubes para el encuentro con los medios y patrocinadores. El Real Madrid eligió para el acto al aragonés Jaime Pradilla, jugador de la selección española, que ha sido uno de los grandes nombres del pasado verano merced a que el club blanco pagó su cláusula de rescisión para ficharlo desde el Valencia Básket.

En el acto, Jaime Pradilla, además, desveló su pequeño ritual musical antes de los partidos con el que dejó claro que Aragón es su casa y que hace gala de ello allá donde va. Los presentadores del acto le preguntaron qué música escuchaba antes de los partidos. "Bueno, escucho un poco de todo", comenzó diciendo el jugador aragonés para, a continuación entrar en materia: "Me gusta escuchar Kase.O, que es de mi tierra, y es un cantante que representa a mi ciudad y me motiva para los partidos", aseguró el jugador de 25 años.

"Me concentro yo solo"

Eso sí, el zaragozano también explicó que la música es para él: "Me lo pongo yo y me concentro yo solo, no lo comparto con el resto", añadió el jugador que tiene ante sí uno de los mayores retos de su carrera en el Real Madrid de Pedro Martínez.

A sus 25 años, el canterano del Casademont Zaragoza e internacional español se unió al nuevo proyecto de los blancos procedente del Valencia Basket. El Real Madrid, según varias informaciones, pagó al Valencia 1,5 millones de euros por la libertad del interior zaragozano, que había acordado el pasado febrero su renovación con el club 'taronja' hasta el año 2028.

Jaime Pradilla, formado en las categorías inferiores del entonces Tecnyconta Zaragoza, debutó en Liga Endesa en la temporada 2018-19 frente al Saski Baskonia, lo que le convirtió en el segundo jugador nacido en el siglo XXI en disputar un partido en la máxima categoría del baloncesto español. En agosto de 2019, se fue cedido al Palencia Baloncesto de LEB Oro. Un año después, fichó por el Valencia Basket por cuatro temporadas, que extendería en 2024 por tres temporadas más, además de otro acordado en la ya mencionada renovación de febrero de este año.