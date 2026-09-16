La Feria del libro aragonés regresa por todo lo alto en Zaragoza: programación completa y ubicación
El barrio de La Almozara acoge la décimo cuarta edición de la popular cita
La Feria del libro aragonés celebra en La Almozara una nueva edición, la décimo cuarta, de una cita muy popular y que fiel a la cita llega todos los septiembres al Andador 20 de diciembre del Parque de la Aljafería de Zaragoza. Con la novedad de que este año sí hay un plan b en caso de lluvia (se celebrará si sucede en el Centro Cívico La Almozara), este sábado 19 de diciembre volverán a citarse editorial aragonesas, escritores y lo que es más importante, el público con un horario de 10.00 a 20.30 horas initerrumpidamente y con entrada libre.
Presentaciones de libros, estands de editoriales y atracciones infantiles componen este año la jugosa oferta de una feria que reivindica cada año su lugar como notable muestra de la literatura en Aragón, tanto en castellano como en aragonés.
La programación completa
- 10.00. Apertura al público.
- 11.00. Inauguración oficial.
- 11.15. Presentación de O nuestro charrar 2, por Iris Orosia Campos.
- 11.45. Presentación de Ortalizias tardanas, por Chusé Inazio Navarro.
- 12.15. Presentación de Aragón. Momentos de un pasado vivo. Instantes en la memoria, por Alberto Martínez Cebolla.
- 12.45. Presentación de Nosotras somos semilla, por Lucía López Marco.
- 13.15. Presentación de Manzanilla, miel y limón, por Pilar Alda.
- 16.45. Comparsa de cabezudos La Antigua Química.
- 17.15. Presentación de L'añada de Puyeta, por Chulia Ara.
- 17.45. Poesía por Fernando Sarría, El vuelo del lugano; Fran Picón, Al otro lado del abismo; y Belén Mateos, Gambito de alma.
- 18.15. Presentación de El tesoro de Julia, por Pedro Ciria.
- 18.45. Presentación de Lirios blancos, por Cris Bernardó.
- 19.15. Presentación de Finitimi, por Belinda Placek.
- 19.45. Actuación musical Bucardo.
- 20.30. Clausura de la feria.
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