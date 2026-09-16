La Feria del libro aragonés regresa por todo lo alto en Zaragoza: programación completa y ubicación

La Feria del libro aragonés celebra en La Almozara una nueva edición, la décimo cuarta, de una cita muy popular y que fiel a la cita llega todos los septiembres al Andador 20 de diciembre del Parque de la Aljafería de Zaragoza. Con la novedad de que este año sí hay un plan b en caso de lluvia (se celebrará si sucede en el Centro Cívico La Almozara), este sábado 19 de diciembre volverán a citarse editorial aragonesas, escritores y lo que es más importante, el público con un horario de 10.00 a 20.30 horas initerrumpidamente y con entrada libre.

Presentaciones de libros, estands de editoriales y atracciones infantiles componen este año la jugosa oferta de una feria que reivindica cada año su lugar como notable muestra de la literatura en Aragón, tanto en castellano como en aragonés.

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