El destino y la casualidad han hecho que cada 22 de febrero sea un día especial para el séptimo arte al ser la fecha de nacimiento de dos figuras clave del cine aragonés: Eduardo Jimeno y Luis Buñuel. Quizás no sería mala idea en esta moda de poner un día casi para cualquier cosa el declarar esta fecha como el día del cine aragonés, pues sin duda se lo merecen.

Eduardo Jimeno Correas nació en el año 1870 en Zaragoza, y a él hay que otorgarle el papel de ser uno de los grandes pioneros del cine ya no solo en Aragón, sino en toda España. Tras distintos avances tecnológicos a lo largo del siglo XIX, los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo, capaz de tomar y proyectar imágenes en movimiento. Eso les llevó a la idea de proyectar de forma pública aquellas imágenes, algo que hicieron por primera vez el 28 de diciembre de 1895 en París en lo que podría ser algo así como la primera sesión pública de cine de la historia. Las imágenes proyectadas apenas duraban unos pocos minutos y se limitaron a mostrar escenas de la fábrica de los Lumière y de un tren llegando a una estación, algo que según cuentan los testimonios del momento creó cierto pavor en los asistentes que pensaban que aquel tren era real y se dirigía directamente hacia ellos para atropellarles.

El primer paso estaba dado, y pronto circuló por Europa la noticia de este nuevo y revolucionario invento, aunque seguro que muchos todavía lo verían como una loca moda pasajera. Nada más lejos de la realidad. Aquí aparece Eduardo Jimeno Correas, que en sus viajes por Francia junto a su padre Eduardo Jimeno Peromarta debieron hacerse eco de este invento. Eduardo padre acabó comprando en 1897 un aparato Lumière y varias películas por la nada desdeñable cifra de 2.500 francos en la ciudad de Lyon, y ese mismo año, su hijo alquiló en el mes de septiembre un local en el número 27 del paseo de la Independencia de Zaragoza, abriendo allí el día 15 la primera sala de cine de la ciudad costando las entradas entre 50 céntimos y una peseta.

Pero la cosa no se quedó ahí, y en el mes de octubre utilizó ese mismo cinematógrafo para filmar la primera versión de Salida de la misa de doce de la iglesia del Pilar de Zaragoza, un pequeño corto que durante muchos años fue considerada la primera grabación de cine de la historia de España. Esta suposición, muy extendida, no está lejos de ser cierta pero en realidad es un bulo que oculta medias verdades. Lo cierto es que esta grabación de Eduardo Jimeno Correas es la más antigua conservada, aunque también fue suya Desfile del Regimiento Castillejos, considerada la primera «película» de la historia de España (también rodada en Zaragoza) pero que por desgracia no se ha conservado. Sea como fuere, Eduardo fue un verdadero pionero del cine en España y uno de esos visionarios que son capaces de ver antes que nadie el potencial de algo.

La casualidad o el destino quisieron que ese mismo 22 de febrero pero 30 años más tarde, en 1900, naciera en Calanda uno de los directores de cine más importantes de la historia, y no solo en Aragón o en España, sino a nivel mundial. Por supuesto hablamos de Luis Buñuel Portolés. El turolense recorrió medio mundo con sus obras, y aunque también logró éxitos en España con películas icónicas como Viridiana y Tristana, la censura que imponía la dictadura franquista hizo que la mayor parte de su carrera la realizara en Francia y en México. De hecho fue el primer director de cine español en recibir un premio Oscar, logrado en el año 1972 por la película El discreto encanto de la burguesía, que se presentó como una producción francesa.