Desde hace ya varios meses se viene produciendo una cada vez más galopante inflación, un alza en los precios de muchos productos que va acompañada también por el incremento tanto de la luz como de los combustibles que ya vienen de largo pero que ha agravado la invasión de Putin contra Ucrania. Todo eso repercute incluso más en el precio final de muchos de los productos que consumismos, tanto porque cuesta más producirlos y mantenerlos como también el distribuirlos.

Esto ha provocado que en los últimos días se sucedan las protestas y huelgas de algunos de los sectores que más afectados se están viendo por la coyuntura del momento, especialmente en el transporte, y que está generando cierto desabastecimiento en tiendas y mercados. ¿Esta situación es nueva? Ni mucho menos, y es que según algunos la Historia se repite como la morcilla, y según otros no se repite, pero rima. A gusto de cada cual.

Lo cierto es que a lo largo de los siglos se han ido produciendo a lo largo y ancho del mundo airadas e incluso violentas protestas por situaciones en cierta medida parecidas, sobre todo en lo que se refiere al alza de precios de productos de primera necesidad.

Hagamos un repaso de algunos de ellos, tanto en la vecina Francia como en España y en Aragón.

Hambruna

Hasta hace cuatro días, por así decirlo, esas alzas de precios eran provocadas ya no por huelgas de transporte motivadas por el enorme sobrecoste de los carburantes, sino por la carestía de esos productos debido a prolongados periodos de malas cosechas, ya fuera por plagas, sequías o por otras condiciones meteorológicas que provocaban la pérdida de la mayor parte de la producción. Que no se nos olvide que durante siglos la comida básica del pueblo llano, es decir, de la inmensa mayoría de la población, era el pan. Si las malas cosechas hacían que faltara grano para producirlo, la hambruna estaba asegurada así como las consiguientes crisis de subsistencia. Al haber menos producto que vender, o tener que traerlo de mucho más lejos, también aumentaba el precio de lo poco que estaba disponible en los mercados, aunque tampoco faltaban algunos avispados acaparadores que acumulaban grano durante varias semanas para encarecer todavía más pero de forma artificial el precio del producto, lo que provocaba la ira de la gente.

La hambruna, la carestía de alimentos, el encarecimiento y la especulación, fuera esta en ocasiones cierta o no, acababa muchas veces en el hartazgo de los que Víctor Hugo llamó muy acertadamente en su famosa novela como 'Los miserables', con los consiguientes estallidos de violencia que incluso pusieron fin al Antiguo Régimen y al absolutismo. Ahí está el caso de Francia y que después tuvo su eco en otros países del entorno. No fue tan famosa, pero unos pocos años antes de que estallara la Revolución francesa se produjo en Francia un serio aviso sobre la situación de crisis del sistema social, económico y político imperante en ese momento. Hablo de la llamada Guerra de las harinas, que hace referencia a una oleada de motines y revueltas entre los meses de abril y mayo de 1775 por casi toda Francia por el alza de precios provocada precisamente por las malas cosechas y que motivó el intervencionismo del Estado para controlar la subida del coste de los productos. Y no nos movemos del país galo todavía, porque la propia Revolución estalla en 1789 justo el día que más subió el precio del pan en los mercados de París por una situación similar, algo que cambió el curso de la historia para siempre.

Caso de España

Esas condiciones se repetían cíclicamente en muchos lugares, y esa revolución que estalló en Francia bien se pudo haber producido en otro lugar del mundo. En España también hubo casos similares, y especialmente importante fue el llamado Motín del pan o de los Broqueleros que se produjo en la Zaragoza del año 1766. El 1 de abril comenzaron a aparecer pasquines por las calles de la ciudad exigiendo a las autoridades el control del precio del grano y de otros productos como el aceite, cada vez más caros por la carestía del momento. La situación se fue caldeando en los días siguientes hasta estallar el 6 de abril, produciéndose una grave revuelta y la quema de las casas de varios comerciantes a los que se acusaba de acaparar grano para subir el precio. La violencia se extendió por buena parte de Aragón, llegando a tener eco en localidades como Daroca, Alcañiz, Huesca, Calatayud y Borja hasta que fueron finalmente aplastadas por la fuerza de las armas y duramente reprimidas. Desde luego la situación no es ni de lejos la misma, pero como vemos, a veces la historia quizás no se repite, pero rima.