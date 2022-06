La reina Petronila.

Todos conocemos en mayor o menor medida la figura de Petronila de Aragón y además sabemos asociarla a su momento histórico, siendo una de las figuras clave en la creación de lo que acabaría siendo la Corona de Aragón gracias a su matrimonio con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Pero más allá de este suceso y de su matrimonio concertado cuando ella apenas tenía un año de vida, ¿qué sabemos sobre la vida de Petronila? Vayamos un poco más atrás en el tiempo.

A comienzos del verano del año 1134 Alfonso I el Batallador sufrió la única derrota militar de importancia de toda su vida al intentar conquistar Fraga. Consiguió escapar del desastre, pero acabó muriendo varias semanas después, el 7 de septiembre, debido a las heridas recibidas. El hasta entonces rey de Aragón y de Pamplona murió sin haber engendrado descendencia y en la familia real tan solo le quedaba un hermano menor que él, Ramiro, pero este había sido tonsurado y estaba realizando carrera eclesiástica, por lo que quedaba imposibilitado para reinar debido a una costumbre proveniente seguramente de la antigua monarquía visigoda. De ese modo, Alfonso ordenó redactar un testamento a todas luces irrealizable, legando sus dominios a las órdenes militares.

En realidad esto podía hacerlo con los territorios que había conquistado y que eran muchos (todo el valle medio del Ebro), pero no así con los territorios que había heredado. De modo que nada más morir en la localidad monegrina de Poleñino, la nobleza se apresuró a sacar del monasterio casi a rastras a Ramiro para proclamarle en Jaca como Ramiro II de Aragón, conocido con el apelativo de el Monje. Y no lo escogieron porque les cayera bien o fuera muy majete, sino porque no querían ser gobernados por esas órdenes militares y en última instancia por la Iglesia, y escogiendo a un miembro de la familia real a quien querían utilizar como un pelele pensaban que lograrían cierta legitimidad.

Pero Ramiro II les salió rana, no se dejó mangonear y poco a poco consiguió ir solucionando los múltiples problemas que acuciaban al reino aragonés. Uno de ellos era el dotar de sucesión a la monarquía, ya que al haber hecho carrera eclesiástica no tenía descendencia. También es verdad que vestir los hábitos no era impedimento para muchos miembros de la Iglesia para tener amantes y descendencia, pero en el caso de Ramiro sí que lo era, pues al contrario que muchos hijos segundones de nobles de la época que no podían heredar y que los metían por ello a la Iglesia, Ramiro sí que tenía una verdadera vocación religiosa.

Para conseguir ese heredero, el rey Ramiro se casó con Inés de Poitou, una dama viuda y de probada fertilidad, pues ya había tenido varios hijos con un matrimonio anterior, y de esa unión acabó naciendo Petronila el 29 de junio de 1136 en la capital oscense. Por su condición de mujer podía ostentar el trono de Aragón así como transmitir su propiedad a su descendencia pero no podía gobernar, de modo que se buscó prometerla en matrimonio, siendo el elegido el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, con quien Ramiro II había forjado en esos difíciles años una estrecha amistad. Fruto de ese matrimonio nació en el año 1157 el infante Ramón Alfonso, quien acabaría subiendo al trono como Alfonso II manteniendo así uno de los nombres tradicionales de la Casa de Aragón.

Solo unos años después y mientras acudía a una reunión con el emperador Federico I del Sacro Imperio Romano Germánico, Ramón Berenguer murió en el norte de la península itálica dejando a su heredero con apenas cinco años de edad. Corría el año 1162, y los dos años siguientes se conocen realmente demasiado poco para la importancia que tuvieron. Pero lo cierto es que ya en junio de 1164 Petronila firmó un documento en el que cedía la propiedad tanto del reino de Aragón y del condado de Barcelona en su hijo Alfonso, considerándose que el reinado de este comienza oficialmente en ese momento.

¿Pero quién gobernó entonces durante los dos años anteriores? Lo más probable es que fuera la misma reina Petronila incluso a pesar de ir en contra de esos fueros que le negaban el gobierno, pero es la explicación más plausible teniendo en cuenta que la misma reina (pues era reina de Aragón desde la muerte de su padre Ramiro II en 1157) tuvo que firmar un documento, quizás presionada por la nobleza, para ceder sus títulos al joven Alfonso II. Con ello, Petronila sale de ese papel tradicional que se le ha dado en el que solo tuvo importancia por su matrimonio y descendencia, mientras que vemos que fue una figura clave más allá de esas circunstancias en el momento en el que la Corona de Aragón se estaba forjando. ¡Casi nada!