500 años de la vuelta al mundo

Concretamente este pasado martes, 6 de septiembre de 2022, se cumplieron 500 años de la primera vuelta al mundo que completó Juan Sebastián Elcano cuando llegó con la nao Victoria al puerto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y los 18 maltrechos tripulantes que quedaron de la expedición iniciada 3 años antes por el marino portugués Magallanes. No hay pues mejor efeméride para comenzar esta nueva temporada de las contraportadas de historia de este diario con las que pretendemos, un año más, intentar comprender el presente, los grandes acontecimientos y también los más pequeños y curiosos y que rodean a la sociedad en la que vivimos nos demos cuenta o no.

Esta primera vuelta al mundo y su conmemoración seguro que nos sonará a todos, pues se lleva celebrando desde el año 2019 ya que fue en ese momento cuando se cumplía ese quinto centenario, en ese caso, de la salida de una expedición que no tenía como objetivo ni como misión dar esa vuelta al mundo que acabaría dando y de la que como digo es ahora cuando se ha cumplido medio milenio de su consecución. Pero a pesar de todo lo que se ha hablado de ello estos años y con pandemia de por medio, en mi opinión la sociedad española sigue sin ser del todo consciente de lo que supuso dicho viaje y que provocó la verdadera primera globalización del planeta Tierra, un término que parece tan moderno y de nuestro tiempo pero que ya se produjo entonces.

Se tuviera el objetivo de dar la vuelta al mundo o no, ¿por qué se realizó semejante y pionera expedición? Primero nos vamos al siglo XV en el que Portugal se lanzó a explorar los mares para encontrar una ruta marítima por la que llegar hasta Asia rodeando África. De conseguirlo, acabaría teniendo prácticamente el monopolio del comercio de codiciados y muy lucrativos productos provenientes del continente asiático, sobre todo de las especias de las islas Molucas. Finalmente consiguieron llegar a la India pero mientras tanto, Cristóbal Colón consiguió que los Reyes Católicos le financiaran una expedición en la que prometía que podía llegar perfectamente a Asia pero viajando hacia el oeste en lugar de hacia el este como los portugueses. Con lo que no contaba es con que se iba a encontrar con un continente inesperado: América. Conforme se fue explorando el nuevo mundo desde el año 1492, la Monarquía Hispánica y Portugal negociaron y firmaron tratados como el de Tordesillas que dejaban las rutas hacia Asia en manos portuguesas y casi toda América (salvo parte de lo que hoy es Brasil) para la Monarquía Hispánica.

Pero esas exploraciones llevaron a los europeos al Océano Pacífico, por lo que el portugués Fernando de Magallanes acabó por presentar a un joven Carlos I de Habsburgo un proyecto para encontrar la manera de rodear América y poder llegar así a Asia. De conseguirlo, la Monarquía Hispánica podría disputarle a Portugal esas lucrativas rutas comerciales, de modo que así comenzó ese tremendo periplo que partió en el año 1519 y por el que sus integrantes pasaron no pocas penalidades. De hecho, el propio Magallanes murió en las islas Filipinas combatiendo con los pueblos que allí vivían.

Y fue poco más tarde cuando los barcos que quedaban de la expedición se dividieron, unos intentando conseguir volver a América por el Pacífico mientras que Juan Sebastián Elcano propuso por su parte volver a España recorriendo el Océano índico y rodeando África aun a pesar de que sabían que los portugueses les buscaban y no precisamente con buenas intenciones. Finalmente, el 6 de septiembre del año 1522, consiguieron llegar a las costas españolas con el objetivo de la misión más que cumplido.

Fue entonces cuando comenzaron años de reclamaciones, luchas y negociaciones hasta que la Monarquía Hispánica y el reino portugués alcanzaron en el año 1529 el Tratado de Zaragoza por el cual volvían a repartirse una vez más el mundo y sus áreas de influencia. Con este pacto el Pacífico quedó como un «mar español» y se consolidó la presencia hispana en las Filipinas, aunque las ansiadas Molucas quedaron en manos lusas. Gracias a esta expedición y a través de la organización del famoso Galeón de Manila, el mundo se globalizó realmente por primera vez pues conectó comercialmente durante varios siglos los continentes asiático, americano y europeo cambiando radicalmente la historia de la humanidad.