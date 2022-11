El 9 de agosto del año 1300, Jaime II de Aragón ordenó fundar el primer Estudio General o Universidad de la Corona de Aragón, siendo la de Lérida la que tuvo ese honor. Durante la Edad Media, empieza a surgir en Europa la necesidad de dar una formación superior a aquellos que estaban llamados a regir las cancillerías, instituciones, cortes reales, diócesis eclesiásticas, etc. Comienzan a constituirse entonces los primeros Estudios Generales, que con el tiempo acabaron siendo llamados universidades. Los primeros estudios que estos lugares ofrecían eran pocos y se centraban en la Medicina, Filosofía, Derecho y Teología. Sería poco a poco y con el paso del tiempo cuando se fueron sumando otras disciplinas.

La universidad europea que se considera como la más antigua es la de Bolonia, en la península itálica, cuya datación oficial es del año 1088, aunque nunca se ha demostrado realmente que sea esta la fecha real. A partir de entonces, patrocinadas a veces por las monarquías, la Iglesia o la nobleza, comienzan a surgir otros centros por el continente, como las de París, Oxford y Módena.

En los reinos hispánicos, la primera universidad (de hecho, fue el primer centro europeo que fue denominado como tal), fue la de Palencia, fundada entre 1208 y 1212. A lo largo del siglo XIII fueron proliferando otros centros en Castilla y León como la de Salamanca, mientras que la Corona de Aragón empezó a quedarse muy atrás hasta la llegada del reinado de Jaime II y la mencionada fundación de los Estudios Generales de Lérida. Fue esta la primera en crearse en los diferentes Estados que componían la Corona aragonesa, y el propio rey Jaime dictó que con esa era suficiente y que no debían fundarse nuevas instituciones para que no se hicieran la competencia unas a otras.

Sin embargo, podríamos decir que Pedro IV el Ceremonioso se saltó a la torera el edicto de su abuelo, y en el año 1349 fundó la Universidad de Perpiñán, pues recordemos que en esa época y hasta mediados del siglo XVII (salvo algún paréntesis temporal), el Rosellón, que actualmente es territorio francés, pertenecía a los dominios de la Casa de Aragón. Además, poco después, en 1354 sancionó favorablemente la fundación de una nueva universidad, esta vez en el reino de Aragón, teniendo ese honor la ya desaparecida Universidad Sertoriana de Huesca. Este fue el comienzo de un importante conflicto, pues los ilerdenses defendieron a capa y espada su derecho a ser la única universidad de toda la Corona de Aragón y no reconocían los títulos que en Huesca se podían conseguir. Por supuesto los oscenses no se quedaron atrás e hicieron lo propio con los títulos otorgados por la de Lérida.

A estas tres les siguieron la Universidad de Barcelona (1450), Valencia (1499), y finalmente la de Zaragoza, la sexta más antigua de la Corona de Aragón y la segunda del reino aragonés tras la de Huesca. La universidad caesaraugustana fue oficialmente fundada en el año 1542 por orden del emperador Carlos V de Habsburgo, aunque debido a la oposición que se encontró por parte de la nobleza aragonesa y de la propia Universidad de Huesca que no quería competencia en Aragón, el centro zaragozano no comenzó a ofrecer sus estudios de forma real hasta 1583, y lo hizo gracias al empeño del oscense Pedro Cerbuna. Para explicarnos las razones que provocaron que la universidad zaragozana comenzara a funcionar 40 años después de haber sido teóricamente fundada, solo hace falta hacer referencia a las palabras que dejó escritas el conde de Sástago, por entonces virrey del reino aragonés: «[…] gente que sepa, ¿para qué? No se logrará sino aumentar los vagos, crear viciosos, despoblar más los campos y extender la miseria: demasiado saben ya para que les facilite saber más».

Las Universidades de Huesca y Zaragoza rigieron la vida intelectual en el reino de Aragón y tuvieron un enorme papel en la preservación y difusión de la cultura. Desafortunadamente, el centro oscense no logró sobreponerse a la dura competencia de ilerdenses y zaragozanos y ya a finales del siglo XVI comenzó una larga y lenta decadencia hasta que finalmente fue clausurada por la reforma educativa en 1845.