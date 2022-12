El Tratado de París y la guerra contra EEUU

Este sábado se cumplen 124 años de uno esos momentos de la historia que supuso un antes y un después. En este caso en España, pero también en otros lugares como en Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Los dominios coloniales que tenía España en ese momento se resumen en las posesiones en África como el norte de Marruecos, la ciudad de Sidi Ifni, la zona conocida como Río de Oro y que corresponde con la zona costera del actual Sáhara, y la actual Guinea Ecuatorial. Estas eran unas posesiones que fueron confirmadas y delimitadas en la Conferencia de Berlín celebrada entre noviembre de 1884 y febrero del año siguiente y en la que los europeos se repartieron el continente africano entre las diferentes potencias y así evitar posibles conflictos coloniales.

A ello había que sumar lo poco que quedaba del antiguo imperio creado a inicios del siglo XVI con los Habsburgo y que se convirtió en el primer imperio a escala mundial de la Historia Moderna. A inicios del siglo XIX y en el marco de las Guerras Napoleónicas, España había estado aliada en un principio con la Francia de Napoleón Bonaparte siguiendo la tradición de alianzas de los Pactos de Familia establecidos a lo largo del siglo anterior entre las dos ramas de la dinastía borbónica y que tenían como objetivo el hacerle la puñeta a Gran Bretaña. Esto conllevó la entrada en guerra con los británicos y que su flota, que en ese momento era casi igual que la española y la francesa juntas, cortara las comunicaciones entre España y sus grandes posesiones en América.

Los virreinatos tuvieron que funcionar por sí mismos en aquellos turbulentos años de comienzos del siglo XIX, y la cosa no mejoró con la posterior invasión francesa y la Guerra de la Independencia (1808-1814). Además, en el propio continente americano se tenía bastante reciente el ejemplo de las antiguas colonias británicas en América del Norte y que acabaron logrado su independencia tras una costosa guerra en la que España, por cierto, tuvo un papel mucho más importante en apoyo de los estadounidenses de lo que se suele pensar.

En ese marco de cierta desconexión con la metrópoli, buena parte de la oligarquía de aquellos virreinatos comenzó a pensar que les iría mucho mejor el establecerse a sí mismos como la élite gobernante, iniciándose así las guerras que conllevaron la independencia con respecto a España de casi todo el continente americano. Pero en 1898 todavía quedaban algunos restos de ese viejo imperio; concretamente Cuba, que era la joya de la corona y con la cual España producía la inmensa mayoría del azúcar de caña a nivel mundial, Puerto Rico, las islas Filipinas, la isla de Guam y las islas Marianas, todas estas en el Océano Pacífico.

Hubo varios intentos de independencia como el que desembocó en Cuba en la guerra de los Diez Años (1868-1878), o algunos movimientos también en Filipinas. Y así fue como en el año 1895 volvió a estallar una nueva rebelión cubana pero que en 1898 y tras enormes penurias para ambos bandos, España estaba ya cerca de poder sofocar. Pero a un paso de la propia Cuba acechaba Estados Unidos, tremendamente interesada en meter mano en Cuba y que llevaba mucho tiempo financiando a los revolucionarios cubanos y creando una importante mala prensa contra el dominio español y así preparar el terreno para lo que pudiera ocurrir. Y así fue cuando el 15 de febrero de 1898 el acorazado Maine, que estaba en ese momento en el puerto de La Habana con el pretexto de proteger los intereses americanos en la isla, hizo explosión. Se ha debatido mucho sobre si fue un sabotaje hecho por los propios estadounidenses, aunque todo apunta a que fue un accidente. Pero en cuanto se conoció la noticia en EEUU, todos los engranajes se movieron para hacerlo pasar como una agresión española. «Remember the Maine, to Hell with Spain». «¡Recordad el Maine, al infierno con España!», fue la frase popularizada en la prensa amarillista americana.

Así, el 25 de abril de 1898 Estados Unidos declaró la guerra a España y gracias a su inmensa superioridad incluso a pesar de que la prensa española ponía a EEUU como una decadente nación de mercachifles, el ejército estadounidense se hizo en solo unos meses con Cuba y las Filipinas. Ahora la amenaza de los norteamericanos se centraba ya en la invasión de la misma España, ante la cual el gobierno español decidió negociar y entregar en ese Tratado de París firmado el 10 de diciembre de 1898 Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam a EEUU. Solo quedaron las islas Marianas en el Pacífico que, desprovistas de todo interés por sí mismas, se decidió el venderlas a Alemania por unos cuantos millones. La derrota, bautizada como El Desastre del 98, conllevó el nacimiento de un movimiento intelectual que conocemos como el Regeneracionismo. Pero de todo lo que supuso aquella paz tocará hablar otro día.