Carnaval, carnaval

Cada vez que llegan los carnavales, los disfraces (unos más acertados que otros), y todo el ambiente festivo que les rodea, a mí me vienen dos cosas a la cabeza. La primera es estar dos días quiera o no tarareando ese gran himno de Celia Cruz que nos sigue diciendo que le pongamos buena cara a lo que viene porque la vida, al fin y al cabo, es un carnaval. Y lo otro que me ronda la cabeza tiene que ver con mi casi enfermiza necesidad de intentar conocer los orígenes históricos de muchas de esas tradiciones que adornan nuestro día a día y que nos sacan de vez en cuando de cierta monotonía. Deformación profesional, supongo.

De hecho, me viene también a la cabeza una escena de esa monumental novela que todo el mundo debería leer alguna vez: El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. En cierto momento del libro, el escritor francés nos relata una escena que me parece espectacular, y es el ambiente carnavalesco en la Roma del siglo XIX, todavía en esa época del llamado Grand Tour en el que los jóvenes adinerados del viejo continente pasaban varios años de su juventud viajando y viviendo en el extranjero para conocer mejor el mundo que luego les iba a tocar gobernar, las élites contra las que iban a competir y, por qué no decirlo, para vivir alguna que otra aventura. En esa escena, todo es jolgorio, festividad y desenfreno, gente yendo en carruajes pasándoselo bien. Y de repente, todo termina y la gente se marcha a sus casas. El carnaval había terminado, y es que esta celebración en la que se hacía la vista gorda era un pequeño desenfreno social previo al miércoles de ceniza, la cuaresma y la Semana Santa, todo un periodo de mayor recogimiento y observancia de las tradiciones religiosas y muestras de fe. Existen diferentes teorías tanto sobre el origen de esta festividad como de su etimología. Una de ellas es que es una pervivencia pagana cristianizada posteriormente de una celebración llamada carrus navalis, en la que se hacía una procesión de máscaras que culminaba con la botadura de un barco decorado con flores y que se hacía en honor a la diosa Isis. Otras teorías establecen su origen en época medieval directamente relacionado con el propio periodo de la cuaresma que recuerda los 40 días que Jesucristo pasó en el desierto siendo tentado constantemente por el demonio. En su recuerdo, el mundo católico realizaba algunas privaciones, como por ejemplo el no comer carne, de lo que vendría finalmente el carnem levare o el abandono de la carne. Sea como fuere, lo cierto es que se ha convertido en una celebración del mundo cristiano pero que a estas alturas ya ha trascendido ese espectro y se vive con pasión en muchas partes del mundo. El carnaval comienza en mi siempre adorado jueves lardero, otra festividad cristiana que marca el último jueves antes de la cuaresma y que da inicio al ambiente festivo hasta el miércoles de ceniza. A lo largo y ancho del mundo, hay carnavales que son especialmente famosos, llevándose la palma el de Río de Janeiro o el de Venecia. Ya en España destacan los carnavales celebrados en las islas Canarias o el de Cádiz. Pero eso no quiere decir que no haya festividades tradicionales también en Aragón. Sin desmerecer a los celebrados en todo el territorio, cada uno con sus particularidades que hacen que cada carnaval sea diferente, me voy a centrar en uno de los casos que mantienen su esencia más tradicional en el Pirineo oscense: el carnaval de Bielsa. Y es que en el Sobrarbe se celebra una de las tradiciones carnavalescas más ancestrales, y que desde luego hunde buena parte de sus raíces en un mundo antiguo y pagano que hace las delicias de todos aquellos que participan en él o simplemente acuden a disfrutarlo. Se lleva a cabo un rito con un enorme simbolismo en el que tienen gran importancia las fechas en las que se acerca el final del invierno, la llegada de la cálida y floreciente primavera y ese renacer de la naturaleza, así como de la lucha entre el bien y el mal que desde la misma Antigüedad se ha visto en el cambio de las estaciones. Aunque en Bielsa vemos diferentes personajes como las madamas, sin duda destacan L’Onso y la Tranga, los cuales nos trasladan a un mundo pagano que todavía hoy tiene pervivencias como estas. La Tranga es un personaje muy simbólico con cuernos y piel de choto en la cabeza, que viste camisa de cuadros y saya mientras se cubre la cara con hollín y aceite y utiliza una patata tallada a navaja simulando unos afilados dientes. Y por otro lado está L’Onso, una representación del oso pirenaico y que es también una de las figuras más importantes de este carnaval, siempre acompañado por el domador que lo controla. Y es que el carnaval de Bielsa es uno de los pocos en Aragón que todavía conserva algunas de esas tradiciones que hunden sus raíces en los arcanos de los tiempos y que sin duda hay que ver y disfrutar al menos una vez.