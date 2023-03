Aragón y las Guerras Carlistas

A finales de septiembre de 1833 murió el rey Fernando VII dejando como sucesora a una niña de apenas 3 años, su hija Isabel II de Borbón, que estaría hasta su mayoría de edad sometida bajo una regencia para asegurar la gobernabilidad de España. Pero su tío, Carlos María Isidro de Borbón, quien había sido hasta el nacimiento de Isabel el heredero al trono, no estaba de acuerdo ni en ser relegado de esa posición ni que además fuera por una mujer. Así, y pensando que tenía más apoyo, especialmente en el ejército, del que realmente tuvo, publicó un manifiesto a comienzos de octubre de 1833 declarando que no reconocía a su sobrina como nueva reina y que él era el verdadero rey de España, titulándose como Carlos V.

Como decía, no consiguió los apoyos suficientes para conseguir el trono, pero sí los suficientes para convertirse en una alternativa e iniciar lo que se convirtió en una nueva línea legitimista e ideológica llamada «carlismo» . En ese mismo momento comenzó la Primera Guerra Carlista gracias a sus fuertes apoyos en algunas regiones como Navarra, buena parte del actual País Vasco, algunas zonas de Cataluña y también en el Maestrazgo, tanto en Teruel como en Castellón. Eso no significaba que no hubiera carlistas en muchos otros lugares de España, pero nunca consiguieron a pesar de los diferentes intentos el tener un dominio estable como en las zonas antes mencionadas.

La madre y regente de Isabel II, la reina viuda María Cristina de Borbón, se tuvo que apoyar en los sectores liberales para asegurar su mantenimiento en el poder y el reinado de su hija. Eso sí, buscó siempre a los sectores más moderados dentro del liberalismo tratando de dejar fuera a los progresistas, pues ella era en realidad una firme defensora del absolutismo y del Antiguo Régimen. Pero era su cuñado Carlos María quien abanderó los postulados más reaccionarios y la lucha contra el liberalismo y la revolución en España.

Así, a lo largo del siglo XIX se libraron tres guerras carlistas. La primera se desarrolló entre los años 1833 y 1840, siendo Aragón uno de los frentes principales. Primero por hacer frontera directa con Navarra, siendo frecuentes los ataques carlistas que venían desde allí. Y segundo porque el carlismo se hizo fuerte en el Maestrazgo turolense. De esa forma, el resto de Aragón, y especialmente en el valle del Ebro, estuvieron entre dos frentes de guerra, siendo constante el temor a posibles ataques, algo que provocaba una importante tensión social y una alta politización de la sociedad de la época. Y es que ese es uno de los falsos mitos del siglo XIX español y que poco a poco se van desmintiendo con las investigaciones de autores como el doctor Daniel Aquillué. Siempre se ha dicho que aquellas luchas ideológicas fueron más de las clases altas y burguesas, pero en realidad se puede ver perfectamente una alta politización de la sociedad española tanto en el medio urbano como en el rural. Durante ese primer conflicto se produjeron en tierras aragonesas importantes choques bélicos como las Batallas de Villar de los Navarros y de Huesca en 1837, o la famosa Cincomarzada de 1838 en la que una partida carlista proveniente del Maestrazgo asaltó Zaragoza siendo rechazada por la población y dando origen a una de las festividades más populares de la capital aragonesa.

La Segunda Guerra Carlista se libró entre los años 1846 y 1849 y, aunque no tuvo una repercusión tan grande como la primera y estuvo más centrada en territorio catalán, también se vieron partidas carlistas en el norte del país. El propio Aragón se vio de nuevo afectado, e incluso el general carlista Ramón Cabrera, también conocido con el apelativo de «el tigre del Maestrazgo», lideró ataques sobre el Alto Aragón.

Y por último, la Tercera Guerra Carlista se desarrolló entre los años 1872 y 1876 durante el Sexenio Democrático (1868-1874) que había visto el destronamiento de Isabel II de Borbón con la Revolución Gloriosa, la llegada del rey italiano Amadeo de Saboya, su abdicación y la proclamación de la Primera República española. En este conflicto, una vez más, el Maestrazgo turolense tuvo una gran importancia y fue un foco de acción del carlismo. La difícil situación política y social por la que pasaba el país en aquellos años posibilitó que la guerra se alargara y que no fuera ya hasta la Restauración de la monarquía con los Borbones con Alfonso XII cuando se consiguiera sofocar totalmente.