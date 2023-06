Cuando se rebusca en la Historia te das cuenta que esta no es sólo, ni muchísimo menos, historias de reyes y batallas, sino que puedes encontrar muy a menudo historias fascinantes que sin embargo apenas son conocidas. Una de esas historias es la del aragonés Lupercio Latrás, otra de esas figuras que merecería novelas, series y películas por lo extraordinario de su relato. No se conoce con exactitud el año de nacimiento de Lupercio Latrás, que se coloca en la década de 1550 en el valle de Hecho siendo el tercero de los hijos que tuvieron María de Mur Rebolledo y Entenza y Juan Sanz, señor de la pequeña localidad de Latrás. Lupercio, un joven del que hoy día se diría que no tenía ni oficio ni beneficio, comenzó muy pronto a liderar a una cuadrilla de jóvenes que comenzaron a realizar diferentes fechorías por la zona del Pirineo oscense y el Somontano, entre las que se contaban el contrabando de diversos productos a ambos lados de las montañas y también el bandolerismo. Pero dichas actividades fueron yendo a más con el paso de los años hasta convertirse en un grave problema de seguridad en la zona, provocando importantes altercados en la villa de Hecho llegándoseles a imputar varios asesinatos.

La magnitud de sus crímenes y del desorden que provocaban en aquellas tierras llegaron incluso a oídos del rey Felipe II, quien inmerso en los conflictos internos que se estaban dando en aquellos años en Francia necesitaba que la frontera aragonesa estuviera lo más tranquila posible, de modo que llegó a enviar al menos dos cartas entre abril y mayo del año 1580 en las que instaba a la Diputación del reino de Aragón a tomar las medidas necesarias para acabar con Lupercio y sus esbirros. Los diputados aragoneses se lo tomaron en serio y llegaron a dictar su búsqueda y sentencia de muerte, pero Lupercio Latrás consiguió huir, cruzar los Pirineos y ponerse al servicio de Enrique de Borbón, uno de los líderes de los protestantes franceses y de las guerras civiles que se estaban dando en el país vecino y que con el tiempo acabaría siendo coronado como Enrique IV de Francia. Pero en el año 1583, uno de sus hermanos consiguió gracias a su insistencia que le fuera conmutada la pena de muerte a cambio de que se enrolara en los tercios, cosa que aceptó. Si era una persona peligrosa, al menos que utilizara sus dones fuera del país y en beneficio de los intereses de la Monarquía Hispánica. A Lupercio le dieron el rango de capitán y le encomendaron la formación de una compañía a su coste que fue destinada a tierras italianas. Allí pasó un tiempo solicitando el ser enviado a luchar a Flandes para participar en las campañas militares que tenían como objeto el sofocar la rebelión contra Felipe II de los holandeses, pero nunca recibió el permiso. Mientras tanto, trató de ser recibido por el papa Sixto V en Roma para que le otorgara el perdón por todos los crímenes que había cometido hasta entonces. En 1587 recibió un nuevo destino que consistió en embarcarse en una de las naves de la flota que desde las islas Azores, en ese momento bajo la soberanía de Felipe II al igual que el resto de Portugal, debía esperar a que llegara hasta allí la Flota de Indias proveniente de América con ricos cargamentos y que cada año era atacada por piratas ingleses y holandeses. Pero en el trayecto de vuelta a las Españas, la nave capitana de la flota tuvo problemas y acusaron a Lupercio de no haber ido en su ayuda, aunque él siempre dijo que su nave fue la única que trató de socorrer al barco accidentando y que propuso una misión de rescate. Nadie le hizo caso y se le ordenó desembarcar en Lisboa, donde fue detenido y apresado durante tres meses con los cargos de desamparo y huida y condenado también a pagar una importante multa de cien ducados. Cumplida la pena, Lupercio regresó a Aragón desde la capital portuguesa y se puso al servicio del conde de la Ribagorza, quien en esos años estaba afrontando la rebelión abierta de sus propios súbditos quienes le acusaban de actuar de forma autoritaria y contra la ley; una rebelión que el propio rey azuzaba bajo mano ya que estaba interesado en que la situación se descontrolara para tener la excusa con la que desposeer al conde de sus tierras y que la Corona controlara directamente la Ribagorza. Fue una verdadera guerra civil en la que se mezclaron también las disputas entre los montañeses que bajaban a pastorear con sus rebaños hasta el valle del Ebro y los numerosos moriscos que habitaban la zona, y Lupercio participó en todos ellos liderando de nuevo una cuadrilla a la que se acusó de numerosos desmanes. El propio virrey de Aragón, Juan de Gurrea, puso de nuevo precio a la cabeza de Latrás, aunque este hizo lo mismo con la del virrey. Una vez más, Pedro, el hermano de Lupercio, intercedió ante el rey por él y consiguió su perdón a cambio de que se marchara a Francia y después a Inglaterra como espía al servicio de Felipe II. Pero en 1590 abandonó su cometido, se enroló en un barco corsario inglés y puso rumbo a la península Ibérica. El barco fue hecho prisionero frente a Santander y toda su tripulación, incluyendo a Lupercio, fue acusada de ejercer la piratería, siendo todos ejecutados en el Alcázar de Segovia. Sin duda un final novelesco para un personaje de película.