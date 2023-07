Goya y el Pilar

Como se suele decir, nadie es profeta en su tierra, y en el caso del pintor aragonés Francisco de Goya y Lucientes esto se cumple al pie de la letra al inicio de su carrera profesional antes de marcharse a Madrid para trabajar en la corte. Entre 1771 y 1772, Goya pudo por fin, aunque no de la forma que habría querido, viajar a Roma para proseguir su formación como pintor. De hecho, empezó a formarse a una edad relativamente tardía para lo acostumbrado en aquellas gentes que querían dedicarse al arte como profesión, pero tuvo la fortuna de ser discípulo de otro aragonés ilustre como Francisco Bayeu. Probablemente un pintor «maltratado», ya que es mucho menos conocido que su discípulo y cuñado, y de no haber existido Goya, sería conocido como el mejor pintor de aquella España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII.

Goya fracasó dos veces en su intento por conseguir el premio en concursos de pintura que le dieran su tan ansiada beca para poder viajar a la que todavía era entonces la capital del arte occidental: la ciudad eterna. Así que ahorrando mientras elaborada diversos encargos y también es posible que con la ayuda económica de los condes de Fuentes, pudo al final emprender su viaje y estancia en Roma. Y es que se podía aprender mucho con los maestros pintores en España, por supuesto. Pero en realidad, todo aquél que quisiera realmente dedicarse a vivir de la pintura y a tener renombre en ese campo debía viajar a Italia para estudiar de primera mano las obras de los grandes pintores del Renacimiento y el barroco. Recordemos que no existían por entonces los medios con los que contamos en la actualidad para ver en internet o incluso en libros reproducciones y análisis de esas obras, por lo que era prácticamente obligatorio ir hasta allí y también trabajar un tiempo como artista.

Sin duda Goya aprovechó mucho su estancia en Roma aunque esta fuera más corta de lo esperado, ya que regresa precipitadamente a Zaragoza a mediados de 1771 cuando su estancia no había llegado ni al año de duración en ese momento. Sigue sin estar claro las razones de su regreso, pero se baraja la posibilidad de que recibiera la noticia del empeoramiento del estado de salud de su padre, Braulio de Goya. Mientras, y por otro lado, también se piensa que la razón principal de su vuelta fue que le llegó una oferta por intermediación de Bayeu de su primer gran encargo en Aragón: el coreto de la catedral del Pilar. Para quien no lo ubique, ese óleo sobre fresco se encuentra frente a la santa capilla de la Virgen del Pilar y, por lo tanto, era una obra dirigida a un lugar muy importante dentro de la decoración del templo. La obra fue dedicada a «La adoración del nombre de Dios», que podemos ver en esa gran bóveda en la que Goya demostró el dominio de los nuevos aprendizajes que traía consigo desde tierras italianas. Es una obra todavía plenamente barroca que no se sale de los cánones del momento, y hay que reconocer que la Junta de Fábrica del templo se lo concedió a él, entre otras cosas, porque también era más barato que otros pintores que estaban barajando como Antonio González Velázquez, quien pedía el doble que el pintor aragonés.

Finalmente, Goya se llevó el encargo por 15.000 reales y presentó ya a finales de ese año de 1771 el boceto de su obra dejando contentos a los integrantes de la junta. A partir de entonces, Goya se convierte en poco tiempo en el pintor más demandado en Aragón, lo que le lleva pocos años después, en 1775, a empezar a trabajar por fin en la corte como pintor en la Real Fábrica de Tapices. En los años siguientes, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza siguió con las obras y la decoración del Pilar cuya dirección le fue confiada a Francisco Bayeu, quien decide contar con la colaboración de su hermano Ramón y de nuevo con Francisco de Goya, quien regresa a trabajar a Zaragoza en 1780 para pintar el «Regina Martyrum» en una de las cúpulas centrales cerca del altar mayor. Sin embargo, en esa década que separa esta obra de la que había pintado en el coreto, Goya cambia muchísimo como pintor. Empieza a verse ya su característico estilo de pequeños brochazos que de cerca son vistos por los miembros de la junta como un trabajo chapucero, demasiado moderno para ellos, aunque desde la lejanía ofrecen en cambio una sensación de detalles inigualable. Pero la junta no estaba precisamente de acuerdo y estalló una gran trifulca en la que incluso llegaron a pedir a Bayeu que prescindiera de los servicios de Goya. Al final, y con mucha mano izquierda por parte de su maestro, Goya terminó esta maravillosa obra, aunque no quedó precisamente en buenos términos con el Cabildo, quien ordenó que se le pagara al pintor lo que se le debía y que no se le volviera a encargar nunca otra obra. El propio pintor de Fuendetodos, escribiendo a su buen amigo Martín Zapater, le llega a comentar al recordar lo ocurrido que «en acordarme de Zaragoza y pintura me quemo vivo». Después de esto regresó a Madrid donde siguió escalando posiciones hasta convertirse en el pintor más demandado no sólo por la monarquía, sino también por toda la nobleza, pero a Goya todavía le hizo falta un tiempo para reconciliarse con la tierra que le vio nacer como persona y como uno de los mayores pintores de todos los tiempos.