Afortunadamente, la figura de María Domínguez ya no es tan anónima como hace tan sólo unos años, y eso gracias al enorme trabajo de investigación y divulgación que han hecho investigadores y asociaciones a lo largo de los últimos años e incluso décadas. Además, en el año 2021 volvió a saltar a la palestra con la noticia del hallazgo de sus restos mortales junto al cementerio de Fuendejalón, donde fue fusilada y enterrada en una fosa en los primeros días de la Guerra Civil Española.

María es conocida precisamente por convertirse ese 29 de julio del año 1932 en la primera mujer en la historia de España en ser alcaldesa en tiempos democráticos, aunque no fue la primera en ostentar este cargo, teniendo el honor Matilde Pérez Mollá, quien fuera primera edil de la localidad de Quatretondeta (Alicante) al ser designada como tal por el gobernador civil y militar de esa provincia durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930).

Pero la historia de María Domínguez va mucho más allá de ese cargo que ostentó durante unos meses entre 1932 y 1933 en la localidad zaragozana de Gallur. María nació el 1 de abril de 1882 en Pozuelo de Aragón, siendo la segunda hija de una familia humilde de campesinos, lo que le supuso que apenas pudo acudir unos pocos años a la escuela para ponerse a trabajar en cuanto pudo y ayudar a la maltrecha economía familiar. Tal y como ella misma relató, sus padres eran unos jornaleros que no sabían ni leer ni escribir, algo inconcebible hoy en día, pero por desgracia muy habitual hasta no hace demasiado tiempo.

Su familia le concertó un matrimonio con Bonifacio Ba Cercé cuando cumplió los dieciocho años, una persona que la humilló y pegó durante los siete años siguientes hasta que una vez harta huyó de su hogar y se marchó a Barcelona para empezar de nuevo. En la ciudad condal trabajó durante años como sirvienta y consiguió ahorrar un dinero con el que regresó a Pozuelo de Aragón para volver a establecerse allí. Con ese dinero ahorrado compró una máquina para hacer medias, gracias a la cual pudo ganarse la vida a la par que fue formándose de manera autodidacta. Y es que María estaba convencida tras sus vivencias de que la cultura es el mejor antídoto contra la ignorancia, la pobreza y contra los abusos de la sociedad de aquella época.

No quería que la trataran como María la tonta, apelativo que de forma irónica utilizó muchas veces en los artículos que empezó a publicar en diversas revistas y diarios. Debido a esa firme convicción de que sólo a través de la educación puede avanzar una sociedad, comenzó a estudiar magisterio, aunque en 1914 no consiguió superar el examen al que se presentó. Sabía que no era suficiente su formación casi autodidacta, de modo que se trasladó a Zaragoza para poder matricularse en el turno nocturno de la Escuela de Artes y Oficios mientras seguía trabajando cosiendo medias con su máquina. En esos años se convirtió en una asidua colaboradora de diferentes publicaciones, destacando por sus artículos antibelicistas y contrarios a la pena de muerte. En 1917 consiguió trabajar por primera vez como maestra aunque todavía no estaba titulada, trabajando unos meses en la escuela del caserío de Mendiola en el valle del Baztán. Fue tras ese paso por la docencia cuando por fin consiguió aprobar los exámenes de la Escuela de Magisterio en Pamplona, aunque poco le duró la felicidad, pues cayó gravemente enferma debido a la Gripe de 1918 (mal llamada gripe española, pues tuvo su origen en Estados Unidos).

En 1922 quedó viuda de su primer marido, de modo que por fin pudo volver a casarse, en esta ocasión con Arturo Segundo Romanos, un esquilador de ideas socialistas con quien se acabó asentando en Gallur donde trabajaron para crear la sección local de la UGT. Desde entonces fue involucrándose cada vez más en política, desarrollando a partir de la proclamación de la IIª República en abril de 1931 una intensa labor de propaganda socialista, republicana y feminista. Así, cuando en julio del año siguiente se produjo una crisis en la corporación municipal de Gallur, el Gobernador Civil la designó como alcaldesa de la localidad, ocupando el cargo desde el 29 de julio de 1932 hasta el 6 de febrero de 1933, cuando se celebraron elecciones en varios cientos de municipios de España que se encontraban en una situación similar. Durante esos meses, fiel a sus convicciones intelectuales y educativas, María Domínguez tuvo como prioridad el mejorar el funcionamiento de las escuelas de Gallur. Con el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, y dado que la mitad occidental de Aragón cayó desde el principio en manos de los sublevados, María regresó a su Pozuelo de Aragón natal a buscar refugio en casa de su hermana, pero igualmente fue detenida y, finalmente, fusilada el 7 de septiembre de 1936 ante las tapias del cementerio de Fuendejalón.