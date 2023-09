¿Quién fue Melchor de Macanaz?

Todos los zaragozanos y seguramente muchos visitantes de la ciudad han pasado, sabiéndolo o no, por el actual parque de Macanaz de la ciudad, situado a orillas del río Ebro en su margen izquierda y junto al puente de Santiago. Es una zona muy agradable para pasear, pero también esconde uno de los lugares con más historia de la ciudad a pesar de que no lo aparente demasiado.

Durante siglos, y hasta finales del siglo XIX, la ciudad de Zaragoza ha estado urbanizada, salvo la zona del Rabal, en la margen derecha del río, dado que esta era de forma natural más alta que la margen izquierda, que era mucho más proclive a sufrir los desbordamientos del río más caudaloso de la península Ibérica (según la época del año). A pesar de ello, los romanos tuvieron que acrecentar el nivel al que estaba construida Caesaraugusta para tratar de evitar las desastrosas inundaciones que provocaba el río de vez en cuando. Así que, al estar la ciudad en ese lado, la otra orilla quedó para tareas agrícolas y también en zonas más salvajes con los típicos sotos ribereños, como fue el caso de esta zona de la que estoy hablando. Una de las historias más terribles que envuelven a la zona nos lleva al año 1809, tras la capitulación de Zaragoza después de sufrir los dos destructivos asedios a los que fue sometida por los ejércitos napoleónicos en los primeros meses de la Guerra de la Independencia (1808-1814). Los franceses entraron por fin a la capital aragonesa encontrándose un dantesco espectáculo de muerte y destrucción. Miles de cadáveres se amontonaban en las calles fruto de la propia guerra, pero sobre todo por el fuerte brote de tifus que se desató en el interior de sus muros y tapias. Eso era un auténtico peligro, de modo que el mando francés enseguida ordenó sacar a todos los muertos de la ciudad y enterrarlos en una gran fosa común para evitar la propagación de enfermedades. El lugar elegido fue ese soto salvaje que hoy es el parque de Macanaz. Aunque en las diferentes actuaciones urbanísticas que se han hecho en la zona han aparecido numerosos restos humanos, nunca se ha realizado un estudio completo de lo que hay allí, pero se cree que fueron enterradas entre 10.000 y 15.000 personas, una buena parte de ellas bajo el parking que hay nada más cruzar el puente de Santiago y donde muchos vecinos de la zona aparcan o donde estacionan las decenas de autobuses con turistas o visitas escolares que llegan cada día a Zaragoza. Allí, y tras largos años de reclamaciones, recientemente se colocó un monumento en recuerdo de aquellos anónimos fallecidos y que es obra del artista Jesús Gazol. Aquella arboleda de Macanaz siguió teniendo una función como zona de esparcimiento fuera de lo que antes era la ciudad para muchos zaragozanos, especialmente a partir del año 1839. Justo el año anterior se produjo la famosa Cincomarzada, un ataque del ejército carlista que fue rechazado por los zaragozanos y por la milicia nacional. Tan sólo un año después se convirtió en la primera fiesta laica de la ciudad, y los habitantes de esta comenzaron a tener la costumbre de pasar cada 5 de marzo en esa arboleda merendando y gozando de unas horas de asueto campestre. Pero un último apunte que nos queda de esta historia nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Quién era ese Macanaz que da nombre al actual parque? Melchor Rafael de Macanaz nació en 1670 en la localidad albaceteña de Hellín, pero empieza a tener más relación con la ciudad porque durante el reinado de Felipe V de Borbón ostentó durante un tiempo el cargo de intendente de Aragón. Ahí se podría entender en parte que se le hiciera un homenaje a este político y jurista. Pero si nos quedamos ahí no estaríamos contando toda la historia. Y es que Macanaz fue el mayor impulsor e incluso en parte redactor de los Decretos de Nueva Planta que eliminaron al reino de Aragón y al resto de Estados de la Corona aragonesa, y junto a ellos todas sus instituciones privativas con siglos de historia y sus fueros, pasando a ser unos territorios gobernados desde el Consejo de Castilla y bajo la legislación castellana. Una situación histórica que hace que resulte realmente curioso que dé nombre a una de las zonas más conocidas y populares de la capital aragonesa.