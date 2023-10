El primer ferrocarril en España

En unos días en los que vuelve a estar de actualidad el ferrocarril dadas las propuestas que se están realizando para evitar vuelos nacionales cortos que puedan realizarse por este otro medio de transporte con menor impacto ambiental, se celebra también el 175 aniversario de la inauguración de la que se suele considerar como la primera línea de tren de la España peninsular. Y digo bien con lo de «peninsular», pero más tarde iremos a ello.

Aunque ya desde la Antigüedad se pueden rastrear en diferentes lugares una especie de transportes utilizando unos raíles, el verdadero origen del ferrocarril tal cual lo tenemos todos en la cabeza nos lleva al siglo XVIII. Sin embargo, todavía eran líneas cortas que además funcionaban con tracción animal hasta que la invención de la máquina de vapor lo acabó cambiando todo. La primera patente de un motor cuya energía fuera generada por vapor data del año 1769 perteneciendo a James Watt, aunque en las décadas siguientes tuvo diversas revisiones a la par que iba evolucionando. De hecho, en sus inicios esta máquina no generaba la energía suficiente como para poder crear una locomotora que tuviera la fuerza necesaria como para arrastrar un tren. Esto no llegó de hecho hasta el año 1804, cuando se hizo una prueba en Gales aunque con escaso éxito. Y es que ahora sí, la locomotora sí que tenía esa capacidad de arrastre, pero los raíles se rompieron enseguida por el enorme peso de la máquina.

A partir de ahí, la evolución fue rápida, y en 1825 George Stephenson construyó la Locomotion, la primera locomotora capaz de arrastrar un tren de pasajeros y sin destrozar los raíles, y que empezó a utilizarse con éxito en la línea que unía Stockton y Darlington. Desde entonces, el ferrocarril fue extendiéndose por el resto de países europeos, y por supuesto llegaría a una España en la que desde el año 1829 se fueron sucediendo diferentes peticiones al gobierno del rey Fernando VII para poder crear las primeras líneas en el país. Fue de hecho ese mismo año cuando se concedió el primer permiso de construcción de una línea que iba a construirse entre Jerez de la Frontera y un muelle del río Guadalete con el objetivo de dar salida de forma rápida a la producción de los vinos de Jerez. Sin embargo, tras varios problemas y ventas del proyecto a otros interesados en llevarlo a cabo, esta línea nunca se construyó.

Habría que esperar un poco más, y de hecho, a la pregunta de cuál fue la primera línea de ferrocarril que se construyó en España, siempre se responde que fue construida en la isla de Cuba, que por entonces era una posesión española. Era una línea que unía Güines con La Habana y que se inauguró en el año 1837 para transportar la producción del azúcar de caña. Pero entonces, ¿cuál fue la primera línea construida en la España peninsular? Siempre se ha dicho que este honor le corresponde a la línea que unía Barcelona con Mataró, y es algo que se entiende enmarcado en la potente industria textil catalana que de hecho dio origen a muchas grandes fortunas en la zona. Fue inaugurada hace hoy 175 años, un 28 de octubre del año 1848, aunque no fue abierta al público hasta el 1 de noviembre. Fue un auténtico pistoletazo de salida, pues desde entonces empezó el boom del ferrocarril en España con numerosas empresas y empresarios que querían construir y explotar diferentes líneas de forma privada, es decir, que no dependían del Estado, pensando que estas serían un negocio redondo. Lo cierto es que no lo fueron tanto, y no pocos impulsores de estas líneas acabaron arruinados.

Pero volvamos de nuevo al tema de la primera línea de la España peninsular, porque en los últimos años se ha debatido sobre si fue realmente la construida entre la capital condal y Mataró la primera del país. Y es que se han estudiado unos viejos raíles provenientes de Asturias que, por su tipología, parecen ser de la década de 1830, lo que los haría los más antiguos de España. Estos restos de raíles habrían pertenecido a la que realmente fue esa primera línea de ferrocarril que unió la mina de carbón de Arnao con el puerto de Avilés, y que fue construida en el año 1836. Aunque eso sí, era una línea que no funcionaba con una locomotora de vapor sino con tracción de sangre, es decir, con animales.