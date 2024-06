En la actualidad, el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuya sede tras la gran restauración del edificio que se hizo entre los años 80 y 90 del siglo pasado está en el palacio de La Aljafería de Zaragoza, tiene como nombre oficial el de «Cortes de Aragón». Un claro eco de la historia de un Aragón que fue una entidad política diferenciada desde hace ya casi 1.200 años y que fue desarrollando ya como reino sus propias leyes o fueros, así como instituciones y órganos de gobierno propios. Una condición que perduró durante siglos hasta la eliminación de ese reino aragonés, junto a todas sus instituciones y buena parte de su foralidad (no toda), con los Decretos de Nueva Planta impuestos por «derecho de conquista» entre 1707 y 1710.

De todo esto ya ha llovido mucho y queda como parte del devenir histórico, llevándonos a una efeméride de la que hoy domingo, 9 de junio de 2024, se cumplen 322 años. Hablo de la clausura de las que fueron las últimas Cortes del reino de Aragón, allá por el año 1702, y que se habían reunido en la ciudad de Zaragoza. Entonces nadie lo sabía, pero ese día se cerraba un capítulo de la historia aragonesa. Es cierto que más o menos por estos días, pero en el año 1808, José de Palafox organizó una especie de pantomima en la cual convocó y reunió durante unas horas a esas extintas Cortes estamentales para que su nombramiento como nuevo Capitán General de Aragón tras la deposición por parte del pueblo y las armas del anterior, fuera de alguna manera legitimado. Y es que eso de que el populacho pusiera o depusiera a alguien de su cargo, aunque el beneficiario fuera el mismo Palafox, no estaba precisamente bien visto para alguien que, al fin y al cabo, era de sangre noble. Pero todo esto, como digo, no cuenta realmente como reunión de las Cortes. Pero ya que estamos hablando de ello, ¿qué eran esas famosas Cortes del reino y para qué servían?

No eran otra cosa que la reunión de los diferentes estamentos sociales del Antiguo Régimen ante el monarca de turno, primero con una función más consultiva que otra cosa, pero que acabó siendo representativa. Hay que precisar que era la representación de los estamentos poderosos de aquella sociedad del Antiguo Régimen, y que defendían ante la institución de la monarquía los intereses de unos pocos, de modo que no hay que pensar en una especie de utopía medieval casi democrática ni nada parecido. Pero sí que es cierto que este tipo de Cortes fueron el origen, y gracias a su evolución a lo largo de los siglos el germen del parlamentarismo, algo básico para el desarrollo de las democracias. Y aquí Aragón tuvo un papel muy importante a través de sus Cortes. Por mucho que se empeñen los ingleses (cada vez menos), las primeras Cortes representativas y por lo tanto origen del parlamentarismo fueron las del reino de León, allá por el año 1188. En el reino aragonés se venían también reuniendo desde al menos el año 1162, pero aquí están las posturas enfrentadas entre los propios expertos en el tema de si fueron ya unas Cortes representativas o tan solo consultivas en las que el soberano pedía consejo a los próceres del reino. Sea como fuere, las Cortes del reino de Aragón fueron las primeras junto a las leonesas e inglesas, siendo piedra angular del parlamentarismo europeo.

María Luisa de Saboya, primera esposa de Felipe V, presidió las últimas Cortes. Por Manuel Meléndez / EL PERIÓDICO

Una vez se convirtieron en representativas, allí se reunían aquellos diputados que representaban a los estamentos privilegiados y no privilegiados, aunque también ricos y poderosos. Solían ser tres: la nobleza, el clero y el tercer estado o universidades, representando estos últimos a los concejos de las villas y ciudades importantes y a sus comerciantes. Pero en el caso aragonés eran cuatro estamentos o brazos, como se les denominaba, pues la nobleza se dividía en dos grupos, la alta y la baja. Cuando el soberano necesitaba algo, normalmente aprobar un subsidio extraordinario para pagar una guerra o lo que fuera porque no le llegaba con sus propias rentas, convocaba a los cuatro brazos de las Cortes en una localidad, donde se desarrollaban las sesiones de apertura y clausura presididas por el rey, mientras que durante semanas e incluso meses, los parlamentarios discutían y sobre todo presentaban al soberano los greuges. Es decir, las quejas que exigían que fueran solucionadas por el rey para recibir después el voto positivo a lo que solicitaba la monarquía como institución. Además, no valía con una mayoría simple, al menos hasta la reforma que impuso Felipe II en las Cortes de Tarazona de 1592, sino que para aprobar algo se necesitaba un voto unánime de los cuatro brazos, por lo que el rey debía contentar a los cuatro estamentos. Esto era la base del sistema político que desarrolló el reino de Aragón a lo largo de la Edad Media conocido como el Pactismo aragonés, y que suponía que esos privilegiados controlaban el poder de un monarca que nunca fue absoluto y que provocaría numerosos choques con los últimos reyes Trastámara y sobre todo con los Austrias, ya en la Edad Moderna.

Las Cortes del reino aragonés tuvieron una larga evolución durante tantos siglos, llegando su última convocatoria en 1702 por parte del por entonces nuevo rey Felipe IV de Borbón (Felipe V en Castilla). Sin embargo, la Guerra de Sucesión Española ya había estallado y el monarca pidió una dispensa especial, siendo su esposa, la reina consorte María Luisa de Saboya, la que inauguró y clausuró, ya el 16 de junio de 1702 en Zaragoza, aquellas últimas Cortes privativas que ya jamás volverían a reunirse. Un capítulo de la historia se cerraba y otro se abría.

