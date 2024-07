La historia de los Juegos Olímpicos

Como cada cuatro años (en esta ocasión tres porque la edición de Tokio se tuvo que aplazar a 2021 por el covid), llega una de las grandes citas deportivas en la que prácticamente todo el planeta pondrá su atención durante dos semanas para ver a los mejores atletas del mundo. Un evento que además tiene sabor a verano y que, quizás por ello, tenga un toque todavía más agradable. Como esta sección va de historia, vamos a hacer un repaso al origen de los Juegos Olímpicos tanto en la Antigüedad como su recuperación ya a finales del siglo XIX hasta nuestros días.

Lo primero de todo, hay que hacer una pequeña distinción entre dos términos que parece que significan lo mismo, pero en realidad no es así. Por un lado, están los Juegos Olímpicos como tal, que tanto hace más de dos milenios como en la actualidad, son los días en los que se celebran las diferentes competiciones deportivas. Por otro lado, están las Olimpiadas, que en realidad es el espacio de tiempo que separa unos juegos de los otros y en el que los atletas se preparan y se ganan o no el derecho a participar en los juegos.

Según el relato mitológico que nos dio el geógrafo e historiador de la Antigüedad Pausanias (siglo II d.C.), el origen de los Juegos Olímpicos se le debe a Heracles Ideo, una figura mitológica que, según la tradición, propuso a sus hermanos realizar una carrera en la que el vencedor sería premiado con la célebre e icónica corona de olivo. A partir de ahí, se estableció que la competición debía celebrarse cada cuatro años en la ciudad griega de Olimpia, donde se situaba el santuario más importante dedicado a Zeus. Y es que otra de las explicaciones míticas que se han puesto a este evento fue que en realidad era una celebración para conmemorar el triunfo de este dios sobre su padre Cronos, deidad famosa por devorar a sus hijos nada más nacer porque una profecía le había vaticinado que sería destronado, tal y como ocurrió, por uno de sus vástagos.

Aros olímpicos en la torre Eiffel. / JUANJO MARTÍN / EFE

De forma más histórica, aunque siempre hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones las fuentes escritas hay que cogerlas con pinzas y no dar por hecho lo que nos cuentan, se estima que la celebración de los primeros juegos se produjo en el año 776 a.C., aunque otras estimaciones la adelantan incluso más, hasta el año 884 a.C. Sea como fuere, tenían una enorme importancia en el mundo griego, pues estos eventos les sirvieron en buena medida para establecer su propia cronología y datar hechos históricos importantes según su cercanía en el tiempo a unos u otros juegos. Uno de los aspectos que más han llamado la atención es que cuando tocaba celebrar unos juegos se decretaba una tregua sagrada para que los atletas e incluso el público pudieran acudir con total seguridad al evento. Algo encomiable, teniendo en cuenta que las diferentes polis (ciudades-estado) griegas solían repartirse tortas entre ellas bastante a menudo para luchar por los escasos recursos que ofrecía la Hélade. Lógicamente, en los antiguos Juegos Olímpicos no existían tantas variedades deportivas como en la actualidad, y además no solo eran un evento deportivo, sino que como hemos visto también tenían un fuerte componente religioso. De hecho, este aspecto fue muy importante para su propia desaparición, siendo su última celebración en el año 393 d.C. Por entonces, el Imperio romano ya se había oficialmente cristianizado con el Edicto de Tesalónica (380 d.C.) impulsado por el emperador de origen hispano Teodosio. Una vez que el cristianismo se convirtió ya en la religión oficial del Estado romano, en no demasiados años el culto pagano, ya de capa caída desde hacía varias décadas, comenzó a ser prohibido. Eso no significa, ni mucho menos, que desapareciera de golpe, pero sí que se puso coto a las celebraciones públicas de actos considerados como paganos por los cristianos. Y entre esos actos, por ese componente religioso que tenían, se acabó prohibiendo también la celebración de los Juegos Olímpicos.

Muchísimos siglos después, y ya en la era moderna, aunque inspirados en la Antigüedad, surgió la idea de recuperarlos, algo que se concretó especialmente gracias al noble francés Pierre Frèdy, barón de Coubertin. En el año 1894 este fundó el Comité Olímpico Internacional (COI), que es la institución que desde entonces ha organizado los Juegos Olímpicos de la modernidad hasta hoy en día. Así, la primera edición se celebró poco tiempo después, inaugurándose el 6 de abril del año 1896 y celebrándose, como no podía ser de otra manera, en Grecia. Pero eso sí, no en Olimpia sino en Atenas. Desde entonces, y con la que se organiza estos días en la capital francesa, van ya XXXIII ediciones, dejándose de celebrar tan solo las que tocaban en 1916, 1940 y 1944 por las dos Guerras Mundiales.

