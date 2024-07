José Bueno: La piedra hecha arte

El 26 de septiembre de 1884 nació en Zaragoza el escultor José Julio Bueno y Gimeno, uno de esos escultores que todos conocemos pero que a la vez nos es desconocido. ¿Me he vuelto loco al decir esta frase sin mucho sentido o es que los calores del verano me están afectando un poco? Lo cierto es que cuando se habla de este magnífico escultor, muchas veces el nombre no le dice nada a muchísima gente. Pero todo empieza a cambiar radicalmente, sobre todo si vives o conoces bien la capital aragonesa, y te empiezan a recitar el largo listado de obras de este escultor que adornan las calles de la ciudad y que todos hemos visto con mayor o menor asiduidad. Pero veamos primero los orígenes de este artista.

José se encaminó desde muy joven hacia el arte, estudiando en la Escuela de Artes Industriales de Zaragoza. Fue entonces cuando conoció a un grande de la arquitectura contemporánea aragonesa llamado Ricardo Magdalena, quien dirigió con muy buen ojo a nuestro protagonista hacia el campo de la escultura. Pero si quería dedicarse a ello de forma profesional y ganarse la vida necesitaba seguir formándose, ver mundo y conocer de primera mano las obras de los más grandes en una época en la que no lo tenían tan fácil como nosotros para acceder a la cultura, aunque esta se encuentre a miles de kilómetros. Por eso José Bueno acabó trasladándose para completar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, y ya en 1912 logró una pensión para pulir sus destrezas nada menos que en la Real Academia de España en Roma. A su vuelta de Italia desarrolló su carrera profesional como profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, pero sobre todo llevó a cabo una muy abundante producción escultórica en Zaragoza, por lo general de tipo monumental.

Desde muy pronto se convirtió en uno de los escultores más solicitados para la realización de monumentos, y es que estamos hablando de una época en la que estaba muy de moda engalanar las calles de las ciudades con obras dedicadas a próceres del momento o a grandes hechos o figuras históricas del pasado. En Zaragoza podemos destacar varios, como el que conmemora a los hermanos Bartolomé y Lupercio de Argensola, historiadores, poetas y dramaturgos aragoneses del Siglo de Oro de las letras y cuyo monumento se encuentra en la plaza San Pedro Nolasco. Otra escultura frente a la que seguro que muchos de los lectores habéis pasado mil veces es La mujer dormida, situada en la plaza Basilio Paraíso casi llegando ya a la Plaza de Aragón. También en este último lugar encontramos el busto a Mariano de Cavia, considerado como uno de los grandes periodistas a nivel nacional de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y que vemos muy cerquita de la Capitanía General.

Escultura de 'La mujer dormida'. / Ayuntamiento de Zaragoza

Pero el que sin duda fue su gran proyecto escultórico y a la postre el más conocido de todos fue el monumento al rey Alfonso I el Batallador, que desde el Cabezo de Buenavista hace ya un siglo que vigila el parque José Antonio Labordeta y a los transeúntes que por allí deciden pasear, hacer ejercicio o festejar con sus parejas. En el año 1918 se cumplía el octavo centenario de la conquista de Zaragoza a los musulmanes por parte de Alfonso I, por lo que la ciudad decidió conmemorar tal efeméride levantando un gran monumento. Salió un concurso público y fue un todavía joven José Bueno, casi recién regresado de su estancia en Roma, quien acabó ganándolo. Presentó dos proyectos, uno que comprendía una gran escultura en bronce del rey aragonés montado a caballo y otro hecho en piedra e inspirado en el famoso cuadro que otro aragonés ilustre, Francisco Pradilla, había pintado unos años antes. Como ya sabemos, acabó ganando la segunda opción. José realizó el modelado de la escultura, que finalmente fue de nada menos que seis metros y medio de altura y fue esculpido en mármol de Carrara.

El pilar sobre el que se sustenta la escultura fue diseñado por Miguel Ángel Navarro, hijo de Félix Navarro, el arquitecto que diseñó, entre muchos otros, edificios como el Mercado Central o el palacio de Larrinaga. Mientras, el león de bronce que hay a sus pies fue fundido en Averly, y mientras el pedestal y la estatua fueron colocadas en 1923, el león fue colocado ya en 1927. El resultado es un gran monumento que es, de largo, uno de los símbolos de la ciudad y uno de los proyectos escultóricos más ambiciosos de la capital aragonesa.

Monumento a Mariano de Cavia. / Ayuntamiento de Zaragoza

José Bueno tuvo una larga carrera, aunque como en la vida de mucha gente, se vio muy marcada por la Guerra Civil Española, tras la cual se dedicó, ya que entonces apenas había mercado para otra cosa, a esculturas de tipo religioso, dejándonos algunas maravillas como el Jesús atado a la columna, todo un clásico de la Semana Santa zaragozana.

Suscríbete para seguir leyendo