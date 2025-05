El origen de la fumata blanca que anuncia al mundo la elección de un nuevo papa

El apagón generalizado que vivimos el pasado lunes y que paralizó en gran medida tanto a España y Portugal, escondió el anuncio de que este próximo miércoles 7 de mayo dará inicio el cónclave en el que los cardenales con derecho a voto decidirán quién va a ser el nuevo pontífice. Y si el pasado fin de semana utilicé estas líneas para hablar de esos papas “españoles” a lo largo de la historia, así como de la intensa relación que tiene desde hace siglos el lugar de enterramiento del papa Francisco, es decir, la basílica de Santa María Maggiore, con la monarquía española, esta vez voy a centrarme en los aspectos más generales de lo que va a ocurrir estos días en Roma. O mejor dicho, en la Ciudad del Vaticano. Y es que este último aspecto es importante.

Al final, nos quedamos con que el papa es el líder espiritual de la Iglesia Católica, pero queda muy disimulado otro papel esencial, y es que los pontífices son además jefes de Estado. Un Estado que es una enorme excepción en Europa y el mundo occidental, y casi podemos hablar del mundo entero. Pues a día de hoy, sigue siendo un Estado teocrático conformado como una monarquía absoluta y electiva en la que tan solo tienen derecho a voto unas pocas decenas de personas que además son todo hombres.

Desde luego, como poco se puede decir que es una mezcla variopinta y de otro tiempo. Quizás por eso, y dados los fastuosos y complejos ceremoniales, así como las tradiciones que se desarrollan dentro de sus protocolos de Estado, rodeados de una evidente aura de religiosidad, siguen fascinando todavía a mucha gente sean o no creyentes. Reconozco que es algo feo tachar de espectáculo a un evento como un funeral. Pero es que uno como el que se vio el otro día para despedir al papa Francisco está precisamente conformado para marcar el final del mandato de quien ha sido el líder de la Iglesia, pero también de un jefe de Estado. Y desde luego, las tomas que nos regaló la transmisión televisiva fueron visualmente espectaculares, pues a ello va en buena medida dirigido todo.

La cuestión es que conforme se va acercando la fecha de la elección, vuelven de nuevo a nuestra mente las famosas fumatas que deben anunciar la marcha del cónclave. Un rito ceremonial y de elección que es totalmente secreto. Una vez que los cardenales entran a la Capilla Sixtina y se pronuncia la expresión “extra omnes”, todos aquellos que no tienen derecho a estar allí deben salir, se cierran las puertas, y nada más se sabe de lo que allí ocurre. A partir de ese momento, una simple chimenea es la única vía de comunicación por la que el mundo sabe lo que allí está ocurriendo, o al menos en parte. Por supuesto todo esto es parte del encanto, y por eso a veces son tan importantes las tradiciones.

Sin embargo, y aunque pueda parecer lo contrario, las fumatas no son un método especialmente antiguo teniendo en cuenta los prácticamente dos milenios de historia que tiene la Iglesia. Hasta el siglo XIX no empezamos a ver cierta costumbre de los habitantes de Roma de acercarse para ver aquellas famosas fumatas, que por entonces siempre eran del mismo color. De hecho, en un principio no tenía ningún tipo de intención comunicativa, pero los romanos sabían que el cónclave estaba reunido, y que si salía humo de la chimenea eso significaba precisamente que todavía no se había llegado a ningún acuerdo, que era necesaria una nueva votación, y que para que no se produjeran confusiones o incluso amaños se quemaban todas las papeletas con los votos. Era precisamente una larga ausencia de humo la que anunciaba que se había elegido a un papa.

No fue hasta el cónclave del año 1914 en el que eso cambió. Y no fue una elección cualquiera, pues el mundo, literalmente, entraba en el caos y en la destrucción ya que hacía apenas unas semanas que se había iniciado la Primera Guerra Mundial (1914-1918). El 20 de agosto de 1914 falleció el papa Pío X tras once años de pontificado. La elección de su sucesor fue rápida, pues el 3 de septiembre era anunciada la elección del genovés Giacomo Della Chiesa, que se convirtió en Benedicto XV.

Fue precisamente en el cónclave en el que salió elegido en el que por primera vez se utilizaron productos químicos para dar color blanco o negro a la fumata, y anunciar con ello al mundo si los cardenales habían llegado o no a un acuerdo. Por lo tanto, esta es una tradición muy reciente, que tiene poco más de un siglo, aunque no lo parezca. Y por supuesto también ha evolucionado, pues ante la confusión del color, especialmente si la fumata se produce de noche, desde el cónclave de 2005 del que salió elegido Benedicto XVI a la fumata blanca le acompaña el sonido de las campanas de la basílica de San Pedro, pero que no haya ningún género de dudas de que habemus papam