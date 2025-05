Este miércoles 7 de mayo muchos estaremos pendientes de lo que suceda en Roma una vez el cónclave formado por los cardenales con derecho a voto se encierre en ese lugar lleno de arte como es la Capilla Sixtina. Este lugar era ya ocupado anteriormente por otra capilla conocida como la Cappella Maggiore, pero ante su estado cercano a la ruina ya en el siglo XV, acabó siendo demolida en tiempos del papa Sixto IV, de quien toma el edificio su nombre, y que fue levantada entre los años 1473 y 1481 con el diseño del arquitecto Giovanni de Dolci.

Una vez concluidas las obras, el interior comenzó a ser decorado con frescos y tapices de diferentes artistas del momento, como Pietro Perugino, Sandro Boticelli, Domenico Ghirlandaio o Cosimo Roselli. Pero si algo destaca por encima de todo son las obras de Miguel Ángel, a quien Julio II encargó los frescos de la enorme bóveda, y Paulo III hizo lo propio con El Juicio Final. Y así, rodeados de semejante belleza a la que la inmensa mayoría de los mortales solo podemos acceder casi fugazmente, rodeados de una multitud, después de haber pasado por caja y mientras ya te invitan a salir cuando apenas acabas de entrar, es donde esas pocas decenas de príncipes de la Iglesia deciden quién será el nuevo sucesor de San Pedro. ¿Pero cómo ha sido la historia de los cónclaves y cuál es el motivo de su secretismo?

En primer lugar, y como ya comenté en el artículo de ayer, un papa no solo es el líder espiritual de la Iglesia Católica, sino también el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, lo que queda de lo que antaño fueron los Estados Pontificios que abarcaban buena parte de la zona central de Italia. Es además, un Estado teocrático conformado como una monarquía absoluta de carácter electivo. Aunque por supuesto son unas elecciones tremendamente censitarias, pues solo tienen derecho a voto los hombres que sean cardenales y que cumplan con una serie de requisitos, como por ejemplo tener menos de 80 años de edad, tal y como estableció Pablo VI en 1970.

La Capilla Sixtina. / EL PERIÓDICO

Aunque hoy en día también hay soterradas luchas entre las distintas facciones que tienen cada una su propia visión de cómo debe regirse la Iglesia, afortunadamente estas son un juego en comparación con las descarnadas luchas que se producían hace siglos. Las rivalidades entre reinos por controlar el papado y toda la influencia que ello suponía, o las luchas entre familias de la nobleza, especialmente de la ciudad de Roma, provocaron no pocos abusos. Si a esto le añadimos el carácter que antes tenían los papas como señores temporales sobre estos Estados papales, y que la vida de mucha gente dependía de cómo gobernaban los pontífices, no fueron pocas las ocasiones en las que se produjeron revueltas populares en la ciudad que presionaron sobre la elección papal, incluso con la violencia. Por haber, hubo papas tan odiados que incluso alguno llegó a ser desenterrado una vez muerto para cebarse con su cadáver. Y recordemos que todas estas cuestiones no eran asunto baladí, pues acabaron provocando incluso el traslado de la sede papal desde Roma hasta Avignon, donde por cierto tuvo su primera sede el Papa Luna.

Todas aquellas interferencias en las elecciones dieron lugar a una de las reformas más importantes de la historia sobre cómo debía desarrollarse la elección, y esto llegó en el año 1274 durante el Concilio de Lyon. Allí, el papa Gregorio X promulgó la bula Ubi periculum, estableciendo con ella que durante el proceso electivo los cardenales electores debían ser encerrados bajo llave (cum clave) hasta que se tomara una decisión.

Desde finales del siglo XIV quedó fijado que el cónclave debía celebrarse dentro de los Estados papales, cumpliéndose esto siempre a excepción del cónclave celebrado en el año 1800, el cual se hizo en Venecia ya que la ocupación napoleónica de Roma impidió hacer la elección en la ciudad eterna. Y si avanzamos en el tiempo, el de 1846 fue el último que se celebró en el Palacio del Quirinal, la residencia de los papas entre 1609 hasta 1870, momento en el que los Estados papales salvo el Vaticano fueron invadidos y anexados al recién creado reino de Italia. A la muerte de Pío IX en 1878 tras casi 32 años en el cargo, el cónclave ya solo podía celebrarse en los pequeños límites de la Colina Vaticana. El lugar elegido para llevarlo a cabo fue precisamente la Capilla Sixtina, y desde entonces todos los cónclaves han tenido lugar allí.

El miércoles se iniciará uno más, en el que los 133 cardenales con derecho a voto de entre los 252 que forman actualmente el Colegio cardenalicio tendrán que alcanzar un acuerdo para que uno de los candidatos logre al menos dos tercios de los votos. Mientras dure, su contacto con el exterior debe ser mínimo o inexistente para tratar que no haya influencias, aunque lo cierto es que buena parte de las decisiones ya se han ido tomando estos días previos a su inicio. ¿Quién será el pontífice 267 de la Iglesia Católica y qué nombre elegirá? La respuesta la sabremos en unos días.

