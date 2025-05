Se cumple el aniversario de la Ley Sálica en España: ¿Qué influencia ha tenido?

El cambio dinástico que se produjo en la Monarquía Hispánica pasando de los Habsburgo tras la muerte de Carlos II (1665-1700), a la llegada al trono de Felipe V de Borbón (1700-1746), fue todo un cambio de era y etapa para aquellos Estados hispanos que compartían soberano, pero todavía no estaban del todo unidos. La Guerra de Sucesión Española que estalló poco después lo cambió todo en Europa. Los equilibrios de poder, las alianzas, y por supuesto también segó miles de vidas por medio continente.

Mientras tanto, en lo político supuso la confirmación de la dinastía borbónica en un trono hispano que se había transformado, pues aprovechando el desarrollo del conflicto, el rey Felipe impuso los Decretos de Nueva Planta. Una decisión que acabó con la existencia después de varios siglos de aquellos Estados que componían la Corona de Aragón. Desde entonces, estos pasaron a ser regidos por las instituciones y leyes castellanas unificando política y legalmente al reino.

Con la nueva dinastía se realizaron en los años siguientes importantes reformas de todo tipo, aunque siempre hay que recordar que estas fueron mucho más fáciles de desarrollar gracias a las que se habían hecho previamente en tiempos de Carlos II de Habsburgo y que la propaganda borbónica del siglo XVIII buscó tapar, y lo logró de forma muy exitosa como vemos todavía hoy en día cuando se habla de esa supuesta decadencia del reinado del último de los Austrias.

Una de esas muchas reformas que trató de abordar el rey Felipe V cuando todavía se estaba en plena guerra, fue una reforma en las leyes de sucesión al trono, tratando que estas se asemejaran a las que él mismo había conocido y vivido en Francia. Las Cortes españolas se reunieron desde noviembre del año 1712, y en ellas el monarca hizo que se presentara su proyecto, aunque en un primer momento fue rechazado. Pero finalmente, el 10 de mayo de 1713, hace hoy 312 años, las Cortes aprobaron el Reglamento de sucesión, que era el nombre que oficialmente tenía, pero al que se conoce de forma un tanto incorrecta como la “Ley Sálica”.

En primer lugar, esta ley estaba establecida en la monarquía francesa de forma tradicional, y era conocida precisamente como Ley Sálica en recuerdo a los Salios, que era una de las ramas del pueblo de origen germánico de los francos, que tras invadir la Galia romana acabaría conformando el reino de los francos, la semilla de lo que acabaría siendo mucho después Francia. ¿Pero en qué consistía esta Ley Sálica o el Reglamento de sucesión de 1713 que es como fue llamado en España?

¿En qué consistía esta Ley Sálica?

Realmente no prohibía de forma literal la sucesión al trono por parte de las mujeres, aunque en la práctica sí que es cierto que estas se convirtieron en la ultimísima opción. Con aquellas disposiciones, a partir del año 1713 las mujeres sí que podían reinar al contrario de lo que se suele pensar, pero es cierto que solamente si no existía ningún heredero varón. Y ya no en la línea principal de sucesión. Es decir, la conformada por el monarca y los hijos varones que pudieran tener o incluso que estos hubieran tenido en caso de ser ya adultos.

Si en esa línea principal no había ningún heredero varón, el Reglamento de sucesión establecía que entonces había que acudir al heredero varón más próximo de las otras líneas secundarias. Es decir, hermanos del rey, sobrinos, etc., quienes tendrían prioridad incluso por delante de una hija del soberano.

Así se mantuvo durante casi todo el siglo XVIII, hasta que al poco de llegar Carlos IV al trono (1788-1808), aprobó en las Cortes la famosa Pragmática Sanción que anulaba el Reglamento de 1713 y volvió a establecer las viejas leyes de sucesión castellanas basadas en las Siete Partidas del rey Alfonso X el Sabio. Según estas, las mujeres podían reinar si formaban parte de la línea principal (eran descendientes directas del rey), y no había herederos varones. Por lo tanto, no había que acudir a ramas secundarias de la familia, aunque desde luego se seguía manteniendo la prioridad de los varones sobre las mujeres.

Sin embargo, y mientras se aprobaba esta nueva disposición, estalló en Francia la Revolución francesa colocando a Luis XVI de Borbón en una difícil situación. Para no tensar aún más el momento, la monarquía española de Carlos IV decidió no publicar aquella Pragmática Sanción aunque esta ya estuviera aprobada. Muchos años más tarde, ya en el ocaso de la vida de Fernando VII, resulta que este había pasado todo su reinado sin poder tener hijos, hasta que finalmente su cuarta esposa (y a la vez sobrina), María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, quedó embarazada y nació la que sería Isabel II.

Su padre, para asegurar la sucesión al trono de su propia hija, aprovechó a recuperar aquella Pragmática Sanción aprobada 40 años antes pero que nunca había sido publicada. Una decisión que su hermano Carlos María, heredero al trono hasta entonces, nunca aceptó, provocando el inicio de una guerra civil que dejó cientos de miles de muertos. Como vemos, al final en la historia, todo tiene su eco.