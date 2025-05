El rey Martín y la cabeza de San Jorge

Hoy se cumple el 615 aniversario de la muerte de un rey de Aragón. Y no fue uno cualquiera, pues en realidad fue el último de los Aragón. Esa dinastía surgida de la unión dinástica entre la casa Jimena del reino aragonés y la casa condal de Barcelona a través del matrimonio entre Petronila y Ramón Berenguer a mediados del siglo XII, y que acabó forjando una de las entidades políticas más complejas y fascinantes como lo fue esa Corona de los Aragón. Y digo que fue el último porque falleció sin dejar herederos legítimos, ya que su único hijo varón, Martín el Joven, falleció un año antes que su padre. Tan solo quedaba por ahí un nieto ilegítimo al que el rey trató de reconocer con la ayuda del Papa Luna, pero la cosa no acabó cuajando.

Al final, el entuerto se acabó solucionando no a través de una guerra civil, como solía ser lo habitual en estos casos, sino con el Compromiso de Caspe, cuyas bases fueron establecidas en Alcañiz, y que establecieron los mecanismos para elegir a un nuevo rey que debía ser respetado por todos. Y ese monarca fue Fernando I de Trastámara, que al igual que los otros cuatro candidatos también llevaba sangre en sus venas de los Aragón, pero no por la línea principal.

De todas formas, la cuestión que me lleva a escribir sobre Martín no es esta, si no el desmesurado amor, casi obsesión, que este hombre tuvo por las reliquias. Por cuestión de fe religiosa, pero también de prestigio para la monarquía, el soberano de la Corona de Aragón trató de acumular cerca de sí mismo el mayor número posible de reliquias de santos, santas y mártires, pero también de aquellos objetos que de una manera u otra estuvieron según la tradición en contacto con el mismo Jesucristo. En ese contexto se entiende mejor la razón por la que en el año 1399 el rey pidió a los monjes de San Juan de la Peña que le entregaran el Santo Grial que llevaban custodiando allí desde hacía casi dos siglos y medio, y que hoy en día vemos en la catedral de Valencia.

Pero la cosa no se quedó ahí. Si había en aquella época una ciudad conocida por las enormes colecciones de reliquias con los objetos más variopintos posibles, esa fue Constantinopla. La nueva Roma creada por el emperador Constantino allá por el siglo IV, reina de ciudades, y capital del Imperio romano de Oriente o, como es más conocido, del Imperio bizantino. Por supuesto, el rey Martín de Aragón empezó a interesarse por estrechar las ya por entonces viejas relaciones entre sus dominios y los emperadores de Oriente. Un Imperio ya por entonces muy venido a menos, que las estaba pasando canutas ante el empuje de los turcos otomanos, pero que a pesar de todo seguía manteniendo ese halo de ser el heredero de las grandes proezas de la Antigua Roma.

Justo en ese año de 1399 en el que Martín reclama el Santo Grial y se lo lleva al palacio real de la Aljafería en Zaragoza, el emperador bizantino Manuel II Paleólogo inició un viaje hacia Occidente con rumbo a París. Era el comienzo de una gira europea que duró hasta el año 1403, y que tenía el objetivo de lograr ayuda económica y militar en la lucha contra los turcos. En cuanto el rey de Aragón se enteró que Manuel II había llegado a París, ordenó a su embajador en la corte francesa que se entrevistara de inmediato con el emperador. ¿Pero lo hizo porque tenía un genuino interés en ayudar al Imperio bizantino en su lucha? No. Lo hizo porque junto a la noticia de la llegada del emperador a París, le llegó también el rumor de que Manuel II se había hecho acompañar en su viaje de un buen puñado de reliquias. Y una de ellas le interesaba sobremanera. Nada más, y nada menos, que la cabeza de San Jorge.

Las pesquisas iniciadas por los enviados del rey llegaron a la conclusión de que en realidad ese cráneo no era el de San Jorge (sorpresa), y que realmente lo tenía en su poder una familia catalana, descendiente de los temibles almogávares, y que todavía se mantenían firmes en la isla de Egina, en el mar Egeo. Aun así, ese contacto entre el rey de Aragón y el emperador bizantino hizo que este último enviara a un embajador a Barcelona, y sabiendo que a Martín le chiflaban las reliquias, le mandó un par de las que tenía a mano para estar en buena relación con el monarca y lograr la tan ansiada ayuda militar.

En un primer momento la Corona de Aragón se comprometió a enviar varias galeras a Constantinopla, aunque esto al final no llegó a cumplirse. Lo que sí que se hizo fue organizar una recaudación de dinero por medio de una bula de cruzada que proclamó el papa aragonés Benedicto XIII, gracias a la cual se logró bastante dinero. Sin embargo, buena parte de él acabó en manos de los propios recaudadores e incluso de gentes que se hacían pasar por griegos que habían sido enviados por el emperador, generando una serie de estafas que provocaron todo un escándalo. Y todo por el amor de un rey a las reliquias, y por la cabeza de San Jorge.