La Corona de Aragón y Malta: dos siglos y medio de relación y una capilla dedicada a San Jorge

Si el pasado 8 de junio dedicaba el artículo dominical al 742 aniversario de la Batalla de Malta, el presente artículo también se lo dedico a esta isla del Mediterráneo central y a la estrecha relación que tuvo durante casi dos siglos y medio con la casa de los Aragón y, por supuesto, también con su Corona. Recordemos que los avatares de la historia hicieron que la Corona de Aragón terminara por abandonar a lo largo del siglo XIII sus hasta entonces amplios intereses políticos y estratégicos en Europa para lanzarse hacia el Mediterráneo. Algo que llevó a Pedro III de Aragón a una guerra iniciada en 1282 que duraría dos décadas, y en la que se enfrentó a Francia y al papado para conseguir el dominio del reino de Sicilia. Un reino que por entonces estaba dominado por el francés Carlos de Anjou, y que no solo comprendía la isla siciliana, sino también Nápoles con todo el sur de la península itálica, así como otras pequeñas islas y archipiélagos como es el caso de Malta.

Como ya vimos, uno de los primeros objetivos de la campaña militar llegada la primavera de 1283 fue la conquista de Malta por parte del rey de Aragón, cuya flota y tropas iniciaron el asedio al principal puerto maltés. Pero Carlos de Anjou no tardó en reaccionar y enseguida envió tropas de apoyo que ponían en serio peligro ese objetivo. Ahí es donde entró ese auténtico genio militar que fue Roger de Lauria, almirante de la casa de Aragón, y que no solo acudió en socorro del ejército que asediaba Malta, sino que el 8 de junio de 1283 logró una incontestable victoria frente a las fuerzas francesas que puso desde ese momento a Malta bajo dominio del rey de Aragón.

Y es lógico ese interés en poseer la isla, al igual que la tuvieron otras potencias desde incluso la Antigüedad. Si miramos un mapa, Malta se sitúa al sur de Sicilia, justo en mitad del Mediterráneo y en esa especie de cuello de botella que conforman la actual Túnez, Sicilia, el sur de Italia, y todas esas pequeñas islas que hay en la zona. Gracias a su control, la casa de Aragón pasó a tener una base naval formidable desde la cual lanzar ataques contra el enemigo en aquella guerra, pero que además serviría como puerto seguro de avituallamiento para los barcos que recorrían todo el mar hasta los grandes puertos comerciales de la zona oriental como Constantinopla y Alejandría en busca de los pingües beneficios que dejaba el comercio.

El final de aquella Guerra de las Vísperas Sicilianas no fue el que habría deseado Pedro III. El reino de Sicilia quedó partido en dos, con la parte napolitana en manos francesas mientras que Sicilia y Malta quedaron bajo el gobierno de una rama menor de la casa de Aragón. Es decir, que por el momento no pasó a ser parte de manera directa de la Corona. Algo que no se logró hasta el reinado de Martín el Humano (1396-1410).

Sin embargo, la relación de la isla fue muy estrecha durante esos casi dos siglos y medio, estando perfectamente integrada en las rutas comerciales de la Corona. Una unión que duró hasta el año 1530. Apenas unos años antes, los caballeros de la Orden de San Juan del Hospital perdieron ante el empuje de los turcos otomanos la que había sido hasta entonces su base principal: la isla de Rodas. Por ello el emperador Carlos V de Habsburgo, y en calidad de soberano de la Corona de Aragón, cedió la propiedad de Malta a perpetuidad a estos monjes soldado para que desde allí siguieran defendiendo a la cristiandad frente al avance turco. Eso sí, no lo hizo totalmente gratis, pues desde ese momento, los ya desde entonces conocidos como caballeros de la Orden de Malta tenían que entregar al emperador un halcón adiestrado para la cacería cada año.

Como último apunte que nos muestra el legado que Aragón dejó en la isla, los caballeros que ingresaban en la orden solían alojarse en la isla en una especie de albergues que compartían con aquellos que provenían de la misma tierra. Son las llamadas lenguas o regiones administrativas en las que se dividían los territorios en los que estaba presente la orden. Por supuesto, en la capital maltesa existía un albergue en el que se alojaban los caballeros de origen aragonés y que era y es precisamente conocido como el Albergue de Aragón, construido en el año 1571 por Girolamo Cassar, y que hoy en día es la sede del Ministerio del Interior del gobierno de Malta.

Incluso en la concatedral de La Valeta hay ocho capillas, cada una de las cuales estaba dedicada a una de las lenguas de la orden, y entre esas capillas hay una dedicada a San Jorge en representación del santo patrón de Aragón. Como vemos, la larga relación entre la dinastía de los Aragón y Malta acabó dejando de una manera u otra una marca indeleble que perdura en el tiempo.n