Cuando Zaragoza pudo ser un cantón

El siglo XIX es un periodo histórico caótico, lleno de revoluciones y contrarrevoluciones, que marcó el fin del feudalismo y del Antiguo Régimen, y que supone un auténtico terror para aquellos estudiantes que se presentan a las pruebas de evaluación de acceso a la universidad. Sin embargo, una vez que empiezas a adentrarte en él, es una etapa apasionante con la que cualquiera puede entender buena parte de la sociedad actual tanto en España como en Europa y el mundo occidental. Es el momento en el que se construyen los Estados contemporáneos, sus mecanismos de gobierno, y se ponen las bases de los actuales estados democráticos. Pero como decía, un periodo de transformaciones tan grandes a todos los niveles no podía derivar más que en un aparente caos que puede echar atrás incluso a los amantes de la Historia. Pero nada más lejos de la realidad, pues adentrándonos en esa época descubrimos historias mucho más apasionantes que las mejores epopeyas novelísticas o del séptimo arte.

Esto me lleva a hablar de ese 12 de julio del año 1873, hace justo 152 años. Si hay un momento histórico del siglo XIX que me atrapa en lo personal en la historia de España, ese es el que abarca del año 1868 hasta 1875. Unos años en los que se derrocó a una reina y su régimen, en la que se votó por primera vez en este país con sufragio universal (masculino, eso sí), y no por el nivel de riqueza. En el que se eligió el tener una nueva monarquía constitucional y democrática para la que había que buscar a una nueva dinastía para que se sentara en el trono, provocando con ello la caída del emperador Napoleón III de Francia y la unificación de Alemania bajo la dirección férrea de Prusia y de Otto von Bismarck. Finalmente acabó viniendo un rey italiano, Amadeo de Saboya, que duró dos telediarios, y que ante la situación interna del país y la falta de apoyos decidió abdicar y volver por donde había venido. Y todo ello acabó derivando en la proclamación de la breve Primera República Española en febrero de 1873. Algo que cogió por sorpresa y a contrapié a los mismos republicanos, que precisamente en Aragón, y muy especialmente en Huesca y Zaragoza, contaban con mucha fuerza y amplia presencia en los ayuntamientos.

Pero también había luchas entre los propios republicanos, que no se ponían de acuerdo sobre el modelo de Estado que querían. Si una España centralista que continuara la estela de siempre en la que todas las decisiones importantes se tomaban en Madrid, o en cambio una federal y descentralizada, construida desde abajo hacia arriba. Esta segunda opción, siguiendo el modelo suizo de constituir un país formado por cantones federalistas y con un amplio autogobierno, fue la que venció en las elecciones constituyentes celebradas semanas después de la proclamación de la República.

Desde entonces, la principal tarea del gobierno era pivotar las estructuras del Estado para que se hiciera realidad esa elección democrática. Sin embargo, esa era la prioridad teórica. Pero la guerra que había estallado en Cuba en 1868, la inestabilidad política, y un nuevo alzamiento de los carlistas iniciado el año anterior, hicieron que la cantonalización de España quedara en un segundo plano. El problema vino cuando esta y otras promesas de reformas, como la eliminación de las quintas para hacer el servicio militar que en aquella época suponía ir directamente a la guerra, no se llevaron a cabo, con el consiguiente enfado popular.

Las movilizaciones por la cuestión cantonal fueron aumentando, y ante las promesas incumplidas por parte del gobierno de Madrid, en algunos lugares se trató de forzar la situación proclamando unilateralmente los cantones. Ese fue el caso de la ciudad de Cartagena, que siguiendo el ejemplo de Alcoy (lo hizo el 9 de julio de 1873), el día 12 acabó proclamándose en cantón, lo que provocó un auténtico terremoto en el país y que otras ciudades quisieran seguir su ejemplo. En cuanto se conoció la noticia, ese mismo día se celebró casi de forma espontánea una manifestación en las calles de Zaragoza, en la que mucha gente exigía a las autoridades seguir el ejemplo cartagenero y que la capital aragonesa constituyera su propio cantón. No fue la única localidad aragonesa donde el cantonalismo arraigó con fuerza, pues Barbastro, Monzón, Graus o Tamarite también estuvieron en el candelero. Sin embargo, el gobierno central tomó estas declaraciones como rebeliones abiertas, mostrándolas como movimientos que querían directamente atomizar el país, siendo en los meses siguientes sometidas por la fuerza de las armas y echando para atrás otras posibles declaraciones rupturistas y dejando atrás de forma definitiva aquella posible España «a la suiza».

Suscríbete para seguir leyendo