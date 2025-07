Una historia de lujuria y venganza

Comienzo este artículo con una de esas frases que por muy manidas que sean no dejan de ser totalmente ciertas, esa que dice que la historia real supera con creces a la ficción. Y aún más si cabe en esta historia que supuso un enorme escándalo en el reino de Aragón en el último tercio del siglo XVI. Un escándalo que trascendió las fronteras aragonesas, que afectó también a Castilla, a la propia monarquía, y que también llegó hasta tierras italianas.

Ese siglo XVI fue, como poco, movidito en un reino de Aragón cuyas élites e instituciones veían cómo la monarquía de los Trastámara primero, y sobre todo después con la llegada al trono de los Habsburgo, trataban de saltarse cada vez más el sistema político aragonés y sus fueros que precisamente estaban concebidos para limitar el poder de los soberanos. Hubo multitud de pleitos y causas que acabarían finalmente en una rebelión abierta, la que se produjo en el año 1591 con el caso de Antonio Pérez y la ejecución final del Justicia Mayor Juan de Lanuza V el Mozo.

Uno de esos pleitos fue la llamada Guerra de la Ribagorza, en la que parte de los vasallos de este condado se rebelaron contra su señor, que además era duque de Villahermosa y por lo tanto uno de los nobles más importantes del reino, si no el que más. Esos vasallos rebeldes estaban envalentonados porque sentían que tenían el apoyo, aunque fuera bajo mano, de un rey Felipe I (Felipe II en Castilla), que tenía un gran interés por enajenar el condado ribagorzano de sus dueños para que pasara directamente a manos de la monarquía. Un interés que radicaba en el carácter fronterizo de este condado con una Francia desgarrada por las guerras religiosas entre hugonotes (protestantes) y católicos y en la que el rey Felipe intervino muy activamente.

Para intentar sortear este pleito, el duque de Villahermosa, Martín de Aragón, le cedió el condado de Ribagorza a su hijo Juan Alfonso de Aragón y Gurrea. ¿Pero cuál es entonces el escándalo del que hablaba al principio del artículo? Resulta que este Juan Alfonso se había casado en el año 1564 con Luisa de Cabrera y Pacheco, hija de los marqueses de Villena, una de las familias nobles más importantes de Castilla, y cuñada además del conde de Chinchón. Es decir, que provenía también de otra familia muy poderosa e influyente. En los primeros años de matrimonio vivieron en la ciudad de Toledo, y según contaron los defensores de su marido, Luisa de Cabrera siguió manteniendo relaciones extramatrimoniales con su amante Pedro de Silva, a quien ya conocía antes incluso de haberse casado. También se la acusó posteriormente de haber tenido relaciones con un paje llamado Martín de Castro. El caso es que el padre de Juan y por lo tanto suegro de Luisa, se enteró de todo, y para intentar cortar de raíz con todo ello y evitar un escándalo hizo que su hijo y su nuera abandonaran Toledo para pasar una temporada en los dominios aragoneses de los Villahermosa.

Sin embargo, esto no funcionó, pues en el séquito de Luisa debió ir disfrazado Pedro de Silva, continuando ambos con sus escarceos amorosos. El duque de Villahermosa, alertado porque la situación continuaba y empezaba a trascender, se lo contó todo a su hijo Juan, pero este no le creyó. Por eso organizó una encerrona a su nuera y la sorprendió una noche con un nuevo amante, un hombre llamado Martín de Torrellas, que pudo escapar por los pelos. Al fin, Juan acabó enterándose, pero no solo él, ya que el escándalo empezó a trascender y a ser la comidilla de la sociedad aragonesa. Fue en ese momento cuando Juan Alfonso de Aragón y Gurrea comenzó a planear su venganza contra su esposa.

La venganza de Juan Alfonso

En septiembre de 1571, y con la excusa de hacer una excursión a los baños de Fitero para después ir a inspeccionar el palacio que la familia tenía en Torrellas, muy cerca de Tarazona, Juan dejó a su esposa Luisa en Los Fayos y se marchó a Torrellas llevando consigo a Molina, el mayordomo de su esposa que a esas alturas ya sabía que era quien favorecía los escarceos extramaritales de su señora. Una vez en Torrellas, Juan apuñaló hasta la muerte al mayordomo, a quien hizo objeto de sus iras al no poder echar el guante a los amantes de su mujer, y tiró su cadáver a un pozo. Después, y como si nada hubiera ocurrido, Juan regresó de nuevo a Los Fayos en mitad de la noche, y al llegar al palacio familiar asesinó a su propia esposa.

Al enterarse su padre de estos terribles crímenes, el duque Martín trató de proteger a su hijo de la ira de la familia de Luisa, muy bien conectada con la monarquía de Felipe II, y le alejó enviándole primero a la Ribagorza y después a Italia, donde Juan se puso al servicio de la casa de Ferrara. Allí estuvo entre finales del año 1571 hasta que acabó siendo apresado en Cremona en 1573 por parte de la inquisición, siendo llevado a Milán primero y de nuevo a las Españas, donde la familia de Luisa consiguió que la justicia real le diera permiso para ejecutarle, el 6 de noviembre de 1573, por garrote. Así se puso fin a sus días, aunque no a este gran escándalo que sacudió a la sociedad aragonesa durante años. Sin duda una terrible historia que supera el mejor de los guiones de la gran pantalla.

