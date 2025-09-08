La rocambolesca historia de la princesa bizantina Eudoxia en Aragón

En realidad, este artículo debería titularse «Una bizantina en Aragón. O casi», porque eso es lo que le ocurrió a toda una princesa de sangre imperial que se comió un largo e incómodo viaje a lo ancho del Mediterráneo, supuestamente para casarse con un rey, para al final encontrarse, como se suele decir, compuesta y sin novio.

En primer lugar, y como todos los historiadores somos a veces un poco tiquismiquis con ciertos términos, quiero puntualizar que cuando hablamos de bizantinos o de Imperio bizantino nos referimos realmente a lo que fue el Imperio romano de Oriente. Es decir, la mitad oriental del Imperio romano de la Antigüedad y que con capital en Constantinopla (la actual Estambul), consiguió sobrevivir otros mil años más tras la caída de Roma. Vamos, que ellos mismos se consideraban a todas luces romanos, y no habrían sabido a qué no referimos si les dijéramos bizantinos.

La cuestión es que la Corona de Aragón y el Imperio bizantino llegaron a desarrollar durante buena parte de la Edad Media unas relaciones bastante estrechas. Eran dos entidades políticas situadas demasiado lejos la una de la otra como para ser rivales encarnizadas, y ambas focalizaron su poder en gran medida hacia el Mediterráneo y el comercio. De hecho, la propia ciudad de Constantinopla era junto a Alejandría el mayor foco económico y comercial del Mare Nostrum, y adonde llegaban multitud de exóticas mercancías desde Asia que después se vendían por auténticas fortunas por todo el Mediterráneo. También hubo algún monarca, como Martín de Aragón, que estaba obsesionado con coleccionar reliquias, y se carteó con los emperadores romanos de oriente en los primeros años del siglo XV con el objetivo de lograr algunas de esas reliquias para su corte, como el supuesto cráneo de San Jorge.

Pero si algo era realmente importante en las relaciones diplomáticas internacionales a la hora de consagrar alianzas era cerrarlo todo con un buen matrimonio. Y por supuesto, una boda que creara un matrimonio con sangre proveniente de los descendientes de los antiguos emperadores de Roma, era algo muy atractivo en cuando a prestigio se refiere.

Así llegamos a esta historia, cuando lo que conocemos como Corona de Aragón apenas había echado a andar. El hijo de la reina Petronila de Aragón y del conde de Barcelona Ramón Berenguer, Alfonso II, fue el primer soberano que gobernó y fue a la vez propietario de ambos territorios consolidando la unión dinástica que terminó por crear esa Corona de los Aragón. Pero había que darle continuidad con un buen casamiento que ofreciera hijos y asegurara la pervivencia de la dinastía. Por ello, a inicios de la década de 1170, el todavía joven rey estaba ya prometido con Sancha de Castilla, hija del rey Alfonso VII de León.

Sin embargo, debían existir en la corte algunos sectores que no estaban muy convencidos de cerrar una alianza con el reino vecino, y sin saber cómo se iniciaron los contactos, lo cierto es que se abrieron negociaciones entre Aragón y Bizancio para intentar acordar una posible boda entre Alfonso II y la princesa Eudoxia. No está muy claro si era hija o sobrina del emperador Manuel I Comneno, pero lo cierto es que de una u otra forma la sangre de los emperadores de Oriente corría por sus venas. En realidad, no existe mucha información sobre lo que ocurrió en aquellos meses del año 1173, pero o se llegó a algún tipo de acuerdo, o hubo alguna confusión enorme, porque Eudoxia abandonó su hogar en Constantinopla para encontrarse al otro extremo del Mediterráneo con el que pensaba que iba a ser su esposo. Un viaje largo, muy incómodo y lleno de peligros, para encontrarse a su llegada al Languedoc, casi en su destino final, con la noticia de que Alfonso II de Aragón estaba a punto de casarse con Sancha de Castilla. Imaginemos por un instante lo que debieron sentir Eudoxia y su séquito al encontrarse con tamaño desplante tras semejante viaje.

Pero a veces, el destino es caprichoso, porque en los meses siguientes sí hubo un señor de la zona del Languedoc, Guillermo VIII de Montpellier, que quiso casarse con Eudoxia. Tras mucho insistir, ambos acabaron casándose tras acordar que, si tenían descendencia, ya fuera niña o niño, esta heredaría nada más nacer el señorío de Montpellier. Y así ocurrió, ya que nació una niña llamada María, señora de Montpellier, que irónicamente sí logró lo que no pudo hacer su madre Eudoxia. Y es que María se casó con Pedro II de Aragón. Un matrimonio no muy bien avenido, todo hay que decirlo, pero que reforzó la presencia de la Corona de Aragón al norte de los Pirineos y que al final hizo que la sangre de los emperadores bizantinos, herederos de los césares de la Antigua Roma, corriera por las venas de su hijo y sucesor: Jaime I el Conquistador.