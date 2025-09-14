Una manipulación flagrante: ¿pasó el reino de Aragón a ser propiedad de los condes de Barcelona con el casamiento de Petronila con Ramón Berenguer?

«La Historia es la que es», se suele decir. Y es cierto, aunque también lo es que ni tan siquiera aquellos que vivieron un hecho histórico concreto nos podrían dar la verdad absoluta, sino que nos darían lo que vivieron desde su propia perspectiva. Por eso es importante investigar, contrastar, e incluso debatir, pues esto siempre enriquece y contrapone distintos puntos de vista. Sin embargo, la línea entre el debate y la tergiversación de la historia es a veces demasiado fina, y lo vemos muy a menudo en el caso concreto de la historia aragonesa. Con ella vemos cómo la historia del reino de Aragón o de la Corona de Aragón apenas es en muchas ocasiones un mero apéndice de relleno o de adorno de la historia de España escrita desde Madrid, dándole un menor peso con respecto a la de Castilla. También vemos cómo desde Aragón muchas veces se dice que el de Barcelona no era más que un mero condado perteneciente al reino aragonés, cosa que nunca ocurrió (ni viceversa), siendo ambas entidades políticas independientes entre sí pero compartiendo a un mismo soberano, que en un lugar era rey y en el otro conde.

Y por supuesto, también vemos otras manipulaciones de la historia aragonesa desde Barcelona, en las que se minusvalora el papel del reino de Aragón en el conjunto de la Corona. Un tema que vuelve a surgir en discusiones en diferentes foros dados los choques recientes por la devolución de los bienes del monasterio de Sijena a donde realmente pertenecen, que no es otro que el cenobio aragonés. A este respecto, me centro en lo que bajo mi punto de vista es una de esas tergiversaciones más importantes, y es que con el famoso matrimonio entre Petronila y Ramón Berenguer IV, la dinastía Jimena del reino aragonés desapareció, pasando el reino de Aragón a ser una propiedad de la casa condal de Barcelona.

Esto nos lleva a los Acuerdos de Barbastro firmados el 11 de agosto de 1134, cuyas cláusulas pueden consultarse fácilmente en libros y en internet. A Ramiro II el Monje, que estaba haciendo lo que podía para solucionar la grave crisis desatada en Aragón tras la muerte en 1134 de su hermano Alfonso I el Batallador, le nació una hija de su matrimonio con Inés de Poitou. Los fueros y la tradición aragoneses decían que una mujer podía heredar un reino y transmitir su propiedad a su descendencia, pero no gobernar. Además, a Ramiro lo de mandar no le interesaba absolutamente nada, y por ello acabó buscando a alguien con quien casar a su hija y darle además la responsabilidad de gobierno. Tras barajar varias opciones, el elegido fue el conde de Barcelona Ramón Berenguer, quien tras firmar las Capitulaciones matrimoniales de Barbastro en 1137 empezó a ejercer su poder en el reino. Pero jamás como rey, pues Ramiro II mantuvo el título real hasta su muerte en el año 1157. El propio Ramón jamás usó el título real porque, sencillamente, no podía utilizarlo, al no ser el propietario del reino. Es cierto que existía una cláusula en ese contrato por la cual se habría convertido en propietario del trono, según la cual esto habría ocurrido si Petronila hubiera muerto antes que él sin tener además descendencia. Ninguna de esas circunstancias se produjo, y por eso ni tan siquiera cuando murió su suegro Ramón pudo utilizar el título real.

La misma Petronila empezó a dejar testamentos desde el año 1152 por si fallecía en algún parto, y en ellos dejaba claro que, en el caso de nacer sano un heredero varón, era ella quien transmitía el reino a su hijo, aunque dejando el gobierno de Aragón a su marido Ramón mientras este viviera. Y por si esto no fuera suficiente, en junio del año 1164, dos años más tarde de la muerte de Ramón, Petronila abdicó en su hijo Alfonso II la propiedad del reino aragonés. En dicho documento se titula como «reina de Aragón», y deja claro que es ella la que abdica sus derechos y la propiedad de su hijo, tal y como se lo había legado a ella su padre Ramiro y a este sus predecesores. No es pues Ramón quien le transmite la propiedad del reino aragonés (sí la del condado de Barcelona), sino la reina Petronila, lo que muestra claramente que el linaje aragonés no solo no desapareció, sino que se mantuvo, reforzado por la unión con la casa condal de Barcelona, conformando lo que con el tiempo, y especialmente a partir del reinado de Jaime II, se acabaría conociendo como la «Casa de Aragón». De haberse producido realmente esa donación del reino aragonés a Ramón, Petronila jamás habría podido emitir y sancionar un documento público de abdicación en su hijo Alfonso, lo que demuestra junto al resto de pruebas mencionadas que el linaje aragonés no solo no desapareció en el siglo XII, sino que perduró junto al condal como una nueva dinastía conjunta, hasta la muerte del rey Martín el Humano en mayo del año 1410.