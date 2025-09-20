¿Y si hubieran derribado el Mercado Central de Zaragoza?

Zaragoza, esa ciudad que llegó a ser conocida entre los siglos XVI y XVIII como "Zaragoza la harta" o "la Florencia de España" dada la riqueza de sus edificios, sus más de dos centenares de palacios, muchos de ellos siguiendo patrones renacentistas, sus numerosos templos, o edificios como la espectacular Lonja o sus dos catedrales, perdió muchísimo patrimonio cultural y artístico. Popularmente esto se achaca a los dos terribles, sangrientos y destructivos sitios que sufrió la ciudad entre 1808 y 1809 a manos de los ejércitos enviados por Napoleón Bonaparte.

Y es cierto que la capital aragonesa sufrió una importantísima destrucción urbana. Pero también lo es que buena parte de esa pérdida patrimonial se ha debido en muchas ocasiones, demasiadas, a el no saber valorar justamente la importancia de esos edificios, de la arquitectura tradicional, o de los palacetes que surgieron en lugares como el Paseo de Sagasta, y que hoy tristemente apenas sobreviven, e incluso malviven en algún caso, unos escasísimos ejemplos.

Ni hace falta mencionar el caso quizás más famoso, como fue el de la magnífica Torre Nueva, levantada a inicios del siglo XVI, y destruida por las autoridades a finales del XIX en una decisión arbitraria, impopular, sin sentido e irreparable. Y por supuesto, también ha hecho muchísimo daño la especulación urbanística, que al contrario de lo que pueda parecer, no es solo una enfermedad propia de nuestro tiempo.

Podemos decir que casi hay que dar las gracias por el patrimonio que afortunadamente ha llegado hasta nuestros días, aunque todavía hay mucho trabajo que hacer, como la recuperación de palacios como el de Fuenclara o la antigua sede de la Escuela de Artes y Oficios en la plaza de los Sitios. Pero en esta ocasión me voy a centrar en el recientemente renovado y flamante Mercado Central, una joya de la arquitectura modernista indispensable en la ciudad, y que estuvo cerca de desaparecer como tantos otros ejemplos.

Si viajamos por el tiempo, en cada ciudad o villa con derecho a organizar mercado existía siempre un gran espacio como una plaza en la que se organizaban esos mercados, y que se convertían en un auténtico motor económico y símbolo de prosperidad. También es cierto que al ser lugares en los que pasaba mucha gente y en los que además se disponía de espacio, también se solían realizar por parte de las autoridades los castigos públicos e incluso ejecuciones, incluidas las de la inquisición. Ese fue el caso de la Plaza del Mercado de Zaragoza, en la que en diciembre de 1591 fue decapitado sin juicio previo Juan de Lanuza V el Mozo, Justicia Mayor del reino, y garante de los fueros.

Anterior ubicación

El mercado zaragozano no siempre estuvo allí, pues hasta inicios del siglo XIII se ubicaba frente a la Puerta Cineja o Cinegia. Es decir, más o menos en lo que hoy es la plaza de España. Pero el lugar empezó a quedarse pequeño y el mercado fue trasladado al oeste de la ciudad y al calor del nuevo barrio que empezó a surgir junto a él, que no es otro que el de San Pablo. Así se creó con el paso del tiempo un gran espacio, lleno de soportales, en los que durante siglos se situaban los puestos comerciales.

Ya entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, la modernidad iba llegando a la ciudad, y en 1901 la Sociedad Anónima Nuevo Mercado inició los trámites para construir en ese lugar un gran y moderno mercado a cubierto que fue encargado al célebre arquitecto Félix Navarro. Fue necesario para ello derribar varias hileras de casas, de entre las cuales surgió el lienzo de muralla romana, pero el resultado final fue la inauguración, ya en 1903, del nuevo y flamante mercado con 3.300 metros cuadrados de superficie.

Sin embargo, a finales de la década de 1960 estuvo cerca de caer, una vez más, bajo la inmisericorde piqueta. La idea era ensanchar la por entonces Vía Imperial (actual Avenida César Augusto), de la misma forma que se estaba haciendo al otro lado de la ciudad en el Coso, con ese crimen que fue el derribo de la antigua sede de la Universidad de Zaragoza en la plaza de la Magdalena. En todo ese proyecto “urbanístico” llegó a proponerse también el derribo del Mercado Central para lograr más anchura y dar sitio al creciente tráfico rodado que, en aquella época, seguía pasando por dentro de las ciudades. A ello le acompañaba la creación de un aparcamiento y una nueva galería comercial sobre él.

Afortunadamente, en este caso prevaleció el sentido común, y hoy podemos disfrutar de este singular edificio como una de las joyas de nuestro patrimonio arquitectónico, declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional, y que hoy revive todo su esplendor. ¿Y si se hiciera algo similar con el resto de patrimonio que todavía sigue pidiendo ayuda a gritos para no desaparecer y ser un mero recuerdo en las fotografías?