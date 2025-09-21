Aragón y la conquista de Cuenca

Un 21 de septiembre, pero del año 1177, la ciudad de Cuenca era conquistada a los musulmanes por el rey Alfonso VIII de Castilla, una campaña militar en la que Alfonso II el Casto, rey de Aragón y conde de Barcelona, tuvo una importante participación a cambio de un “premio” que más tarde tocará comentar.

Es curioso que la Corona de Aragón llegara a participar o incluso a realizar la conquista de territorios que luego fueron a extender los dominios de la otra gran entidad política de la península ibérica. Al mencionado caso conquense, también hay que hablar de la conquista de Murcia que llevó a cabo tiempo después el rey Jaime I entre los años 1265 y 1266 tras una rebelión de buena parte de los habitantes de la zona, para después entregárselo a su yerno Alfonso X el Sabio de Castilla.

Aunque también es cierto que en tierras murcianas se hizo una relativamente importante repoblación con gentes aragonesas que incluso parecen haber dejado cierta huella lingüística hasta nuestros días. Pero centrémonos en el caso de Cuenca, dado que es la efeméride de la que este domingo se cumplen 848 años.

Miniatura de Alfonso II de Aragón junto a Alfonso VIII de Castilla / EL PERIÓDICO

Durante las décadas anteriores, Cuenca había ido pasando de las manos del Imperio almorávide hasta las del otro gran imperio norteafricano liderado por los almohades y que llegaron a dominar lo que quedaba por entonces de al-Andalus. Aun así, hubo zonas en las que surgieron figuras como la de Muhammad ben Mardanís, conocido como el Rey Lobo, que en el año 1147 se proclamó rey de Cuenca, Murcia y Valencia, llegando a gobernar toda esa región de forma independiente enfrentándose tanto a los cristianos como a sus correligionarios almohades.

Tras la muerte de este, un joven Alfonso VIII de Castilla trató de conquistar Cuenca, pero la llegada de refuerzos para los defensores desde el sur le obligó a levantar el asedio tras cinco meses. Sin embargo, ya había quedado claro cuál era el objetivo prioritario del monarca castellano en sus planes para expandir territorialmente su reino.

Ambas partes llegaron a firmar una tregua por siete años, pero las fuentes de las que disponemos nos cuentan que en el verano del 1176, los conquenses realizaron varias algaradas de pillaje en las tierras de poblaciones como Uclés y Huete, lo que supuso la ruptura de aquella endeble paz. De esa forma, Alfonso VIII volvió a la carga para tratar de conquistar Cuenca y convocó a sus huestes, incluyendo a las de Pedro Ruiz de Azagra, señor de un Albarracín que en aquella época era ya un señorío cristiano independiente y que todavía seguía orbitando entre Castilla y Aragón.

Y a aquella campaña también acudió el rey Alfonso II de Aragón, por entonces un joven de apenas veinte años, en virtud del vasallaje como monarca del “regnum Caesaraugustanum” que le debía a la monarquía castellana. ¿Pero qué significa esto? Nos tenemos que ir unas décadas atrás, a la muerte en 1134 de Alfonso I el Batallador y la proclamación de su hermano Ramiro II el Monje como nuevo soberano.

Este heredó una situación terrible que, el por entonces rey leonés Alfonso VII, aprovechó para ocupar Zaragoza y las tierras que tiempo atrás habían conformaron la taifa o reino de Saraqusta. De ahí lo de “regnum Caesaraugustanum”. Dos años más tarde se las devolvió al reino de Aragón en un pacto firmado en Alagón, pero con la condición de que ese “reino zaragozano” quedara como vasallo de los reyes leoneses. De hecho, existe la teoría de que ese puede ser el origen del león rampante como símbolo de la capital aragonesa.

Ese vasallaje fue, en general, más teórico que real, pero lo cierto es que quedaba un poco feo para el prestigio de un monarca el ser, aunque fuera nominalmente, vasallo de otro rey. Así, con la ayuda militar que Alfonso II el Casto, nieto de Ramiro II el Monje, prestó al soberano castellano en la conquista de una Cuenca que quedó sometida ese 21 de septiembre de 1177, ambos pactaron terminar con ese vasallaje.

Una renuncia al vasallaje que quedó sancionada en marzo del año 1179 en el Tratado de Cazola, en el que además se aprovechó para empezar a trazar las áreas de expansión de la Corona de Aragón y de Castilla en lo que quedaba de al-Andalus, y que todavía hoy, a grandes rasgos, se pueden rastrear en el actual mapa autonómico de España.

