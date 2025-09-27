Un bilbilitano en Praga

¿Quién no ha escuchado alguna vez eso de que los aragoneses somos pocos pero que cundimos mucho? No es una frase hecha, sino que tiene una gran carga de realidad y no solo actualmente, si no a lo largo de la historia. Hace unos años, mientras leía el espectacular libro escrito por Peter H. Wilson dedicado a la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), me encontré con la mención de un señor de Calatayud que tuvo un papel destacado en la Batalla de la Montaña Blanca, un enfrentamiento que quizás les suene no solo a los amantes de la Historia, sino también a aquellos que han viajado a la República Checa y se han sumergido un poco en su interesantísimo pasado.

Y claro, una vez leída esta mención, tuve que empezar a buscar información sobre ese misterioso bilbilitano para conocer qué diantres pintaba un aragonés cerca de Praga en noviembre de 1620 con el frío que hace ya por allí en esas fechas, en una de las batallas más importantes de la historia de Bohemia, de Europa Central y de uno de los conflictos bélicos clave del continente europeo. Afortunadamente existen obras como la de Fidel Sebastián Mediavilla, publicada por el Centro de Estudios Bilbilitanos, y cuyo trabajo hace posibles artículos de divulgación como este. Pero empecemos por el principio.

En 1618 Europa era un continente muy dividido en lo religioso tras la irrupción cien años atrás de Martín Lutero provocando la aparición de los reformistas, enfrentados a la Iglesia Católica. En Europa, y también más o menos desde hacía casi un siglo, era la familia de los Habsburgo la que lideraba la hegemonía del continente a través de dos ramas. La austriaca, que ya en el siglo XVII ostentaba el título imperial del Sacro Imperio Romano Germánico junto al archiducado de Austria; y sobre toda por la rama española, liderada en ese momento por Felipe III. Los Habsburgo se habían postulado como los defensores a ultranza del catolicismo, mientras que la rama hispana y sus dominios ostentaban la posición como primera potencia del mundo occidental.

Pero en 1618, y tras la llegada al poder en el Sacro Imperio de Fernando II de Habsburgo, territorios en los que la mayoría de la población era protestante como Bohemia (actual Chequia), temían que sus libertades religiosas fueran recortadas, algo que terminó con la famosa defenestración de Praga, en la que los enviados del emperador a la ciudad fueron arrojados por una ventana del castillo de la ciudad. Con ello comenzó una rebelión que, en un principio, parecía que iba a ser de carácter regional, pero que se acabó alargando tres décadas en un conflicto en el que el Imperio español acabó perdiendo su hegemonía sobre el continente.

El caso es que los checos se rebelaron y buscaron destronar al emperador y también rey de Bohemia Fernando II de Habsburgo, y todo eso nos lleva dos años después a la Batalla de la Montaña Blanca, librada cerquita de la misma Praga. Allí se enfrentaron los checos a las fuerzas imperiales con apoyo de los tercios del Imperio español. Y es allí es donde aparece este fraile bilbilitano llamado Domingo Jesús María Ruzola. De él se sabe que nació en Calatayud en 1559, y que gracias a su tío, prior del Carmen en la ciudad bilbilitana, comenzó su formación para acabar ingresando en la Orden como fraile, pasando en los años siguientes formándose en Valencia y también en la Universidad de Alcalá. Con el paso de los años fue ocupando diversos cargos en Zaragoza, su Calatayud natal y en Toledo, donde llegó a ser prior, para después marcharse a Madrid como vicario.

Tras una dilatada trayectoria, en 1604 fue destinado a la Congregación de Italia, convirtiéndose desde entonces en consejero de varios papas e incluso de algunos monarcas. De esa manera, y con ese bagaje, fray Ruzola acabó el 8 de noviembre del año 1620 junto a Praga formando parte del ejército imperial en la Batalla de la Montaña Blanca, donde según nos cuentan las crónicas, con su crucifijo en mano y con una imagen de la Virgen que había hallado ultrajada por los protestantes calvinistas, se dedicó a enardecer a las tropas católicas entrando incluso en batalla contra los checos, quienes fueron duramente derrotados en ese enfrentamiento. Una batalla clave para la historia checa, pues marcó el dominio sobre Bohemia por parte de los Habsburgo durante los siguientes tres siglos, perdiendo en ese momento la oportunidad de independizarse del poder imperial.

Esa imagen que el bilbilitano llevó en la batalla fue enviada después a la iglesia de San Pablo de la orden carmelita en Roma, que desde ese momento fue rebautizada como la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. Un templo que seguro que les suena a muchos, especialmente si se menciona que allí se encuentra una obra maestra de la escultura como es el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Fray Ruzola vivió hasta los 71 años, encontrando la muerte en el año 1630 en el Palacio Imperial de Viena de Hofburg mientras formaba parte de una misión diplomática en mitad de una guerra que aún continuaba asolando Europa. Sin duda, con este fraile aragonés se muestra la realidad que es el decir que los aragoneses somos pocos, pero cundimos mucho.