La historia de Ángel Sanz Briz, el diplomático aragonés que salvó a más de 5.000 judíos del Holocausto en Budapest

«Si salvas una vida, salvas al mundo entero», es una máxima judía que aparece en la Mishná y que, con todas las atrocidades que estamos viendo en vivo y en directo en Gaza desde hace dos años, debería seguirse al pie de la letra y tendría que ayudar a tomar conciencia de la aberración desproporcionada que se está llevando a cabo. Una frase que toma todavía más importancia en una fecha como la de este 28 de septiembre, en la que se cumplen 115 años del nacimiento en Zaragoza de Ángel Sanz Briz. Una figura que, al no contar con una película de carácter internacional, como es el caso La lista de Schindler de Steven Spielberg, no es tan conocida a pesar de que el número de vidas salvadas por este diplomático aragonés fue muy superior al del empresario checo-alemán. Y eso a pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años por recuperar su memoria, tanto en España como también en Budapest.

Tras el final de la Guerra Civil Española, en la que participó en el bando sublevado, Ángel Sanz Briz desarrolló una importantísima y dilatada carrera como diplomático por numerosos países del orbe trabajando para las embajadas españolas en Egipto, Perú, Guatemala o Estados Unidos. Alcanzó tal categoría que, cuando en el año 1973 España, todavía bajo la dictadura de Franco, reanudó después de mucho tiempo las relaciones diplomáticas con la China comunista de Mao Zedong, fue a él y a petición suya a quien el gobierno español encomendó la delicada tarea de poner en marcha la embajada en Pekín.

Su historia se remonta a unos años atrás, en plena Segunda Guerra Mundial. En 1944 fue enviado a la embajada española en Budapest (Hungría) para convertirse en el encargado de negocios en la capital magiar. Recordemos que la España franquista era simpatizante de la Alemania de Hitler, aunque cada vez con más reticencias a esas alturas de una guerra que los nazis tenían ya perdida. Hungría también se hallaba bajo un gobierno fascista desde hacía unos años y no dudó en colaborar con las autoridades nazis a la hora de poner en marcha la llamada Solución Final, es decir, todo el programa de exterminio de la población judía en las zonas controladas o influenciadas por Alemania. Budapest contaba entonces con una de las mayores comunidades judías de Europa, y la maquinaría de exterminio alemana se puso manos a la obra antes de que las tropas soviéticas, que avanzaban ya imparables hacia las fronteras del Reich, llegaran hasta allí.

Comenzaron a organizarse los famosos trenes de la muerte que, dentro de la vorágine homicida del nazismo, tenían incluso preferencia sobre los convoyes militares que se dirigían al frente y que en teoría tenían que ganar la guerra. Estos trenes tenían como función el llevar en vagones de ganado a cientos de miles de personas cuyo destino final se encontraba en los hornos crematorios de campos tristemente famosos como Birkenau, Auschwitz o Treblinka.

Sanz Briz, quien no pudo quedarse impasible como hicieron tantos otros ante tal monstruosidad, comenzó a ayudar a los judíos que así se lo pedían, expidiendo pasaportes españoles con los que podían todavía abandonar Hungría e intentar ponerse a salvo de aquella locura. Finamente llegó a promover todo un movimiento para tratar de salvar a la mayor cantidad de judíos posible, llegando a expedir alrededor de 5.000 pasaportes concediéndoles la nacionalidad española en virtud de su supuesto origen sefardí (descendientes de los judíos hispanos expulsados por los Reyes Católicos en 1492). Realmente fueron muy pocos los que en verdad podían alegar tales orígenes, pero a Sanz Briz esto le dio igual, y su acción logró salvar más de 5.000 vidas. Por supuesto no lo hizo solo, y tuvo la ayuda de figuras como el embajador sueco Raoul Wallenberg o el de la Santa Sede Angelo Rotta, además del italiano Giorgio Perlasca, quien se quedó en la capital húngara tratando de proteger la embajada española donde también acogieron a decenas de judíos cuando el gobierno español, ante la cercanía a la ciudad del ejército soviético, ordenó al diplomático aragonés que abandonara Hungría, cosa que hizo el 30 de noviembre de 1944.

Tras la guerra, Ángel Sanz Briz continuó desarrollando su carrera diplomática, siendo destinado a San Francisco, Washington, Lima, Berna, Bayona, Guatemala, La Haya, Bruselas y a la ya mencionada Pekín. Llegó a convertirse en el primer diplomático español en aparecer en un sello de Correos de España, y ha cosechado numerosos reconocimientos en forma de monumentos o murales tanto en su Zaragoza natal, en Madrid, Cádiz, así como en la capital magiar. El último cargo que desempeño fue en Roma como embajador español ante la Santa Sede, donde falleció el 11 de junio del año 1980 a los 69 años de edad.