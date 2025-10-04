Así logró la Corona de Aragón dominar el Señorío de Montpellier

Hace unas semanas, en esta misma sección, dediqué un artículo a Eudoxia Comneno. Una princesa bizantina, no se sabe muy bien si hija o sobrina del Manuel I, emperador del Imperio romano de Oriente, que se recorrió medio Mediterráneo para casarse con un rey de Aragón para encontrarse al llegar casi a su destino con que el que pensaba que iba a ser su marido estaba ya a punto de casarse con otra mujer. Una historia que parece sacada de una novela, pero que fue tan real como la vida misma. Como ya comenté, y aunque las negociaciones para el casamiento del rey Alfonso II de Aragón con Sancha de Castilla estaban ya muy avanzadas, parece que también hubo unas negociaciones paralelas con la corte imperial de Constantinopla para buscar allí otra opción que pudiera dar influencia y prestigio a la Casa de Aragón.

Se desconoce si hubo un malentendido o si fallaron las comunicaciones entre cortes, pero la princesa Eudoxia acabó saliendo de la capital imperial con su séquito, recorrió casi de punta a punta el Mediterráneo en un largo y difícil viaje, para encontrarse con que su supuesto prometido estaba ya a punto de casarse con Sancha de Castilla. De todo esto se enteró en la ciudad de Montpellier, uno de los enclaves más importantes del Mediterráneo Occidental en el último tercio del siglo XII y comienzos del XIII, y sobre el que todos aquellos que querían dominar esta región habían puesto sus ojos.

Ante semejante noticia, Eudoxia y su comitiva quisieron hacer el viaje de regreso a Constantinopla, pero Guillermo VIII, señor de Montpellier, no solo no les dejó marcharse, sino que forzó su propio casamiento con la princesa bizantina. Con poco margen de maniobra para negociar, esta accedió al acuerdo matrimonial, pero con la condición de que el vástago que naciera de dicho matrimonio, ya fuera niña o niño, heredaría ese señorío. Al final nació una niña llamada María que, curiosamente, acabó cumpliendo en su propia persona el destino de su madre Eudoxia: convertirse en reina de Aragón.

Como decía, la ciudad de Montpellier y su señorío se convirtieron en una pieza clave y muy codiciada por varias potencias. Era una ciudad estratégica que estaba en un cruce de caminos en mitad del actual sur de Francia y que estaba en medio de las rutas que conectaban el norte de la península itálica, a la propia península ibérica, el fértil y rico valle del Ródano, y por el que pasaban numerosas mercancías que dejaban pingües beneficios. Por todo ello, cualquiera que quisiera controlar la región de Occitania, sabía que uno de los puntos clave con los que tenía que hacerse era precisamente el señorío de Montpellier. Por ello a su nueva señora nunca le faltaron pretendientes, aunque lo cierto es que el trato que le dieron los tres esposos que tuvo dejó muchísimo que desear, estando tan solo interesados en arrebatarle a María su rico y estratégico señorío.

Su tercer y a la postre último marido fue precisamente Pedro II de Aragón, quien no la trató mucho mejor que sus dos anteriores esposos, interesado como estaba solo por controlar Montpellier en sus planes para conseguir que la Corona de Aragón completara su dominio sobre Occitania. Pero el plan acabó saliéndole mal con su derrota y muerte en el año 1213 en la Batalla de Muret. Ese mismo año, en abril, también falleció en Roma María, por lo que su señorío pasó al hijo que ambos tuvieron: Jaime I el Conquistador. Desde entonces, Montpellier estuvo ligada a la Casa de Aragón. Una unión que incluso se mantuvo tras el testamento que dejó el propio Jaime a su muerte en 1276, según el cual dividió sus dominios entre sus dos hijos varones mayores. Los reinos de Aragón y Valencia, así como el condado de Barcelona, fueron a manos de Pedro III el Grande; mientras que el reino de Mallorca, así como las pocas posesiones que le quedaban en Occitania a la Corona de Aragón, incluido el señorío de Montpellier, fueron para su hijo menor, Jaime II de Mallorca.

Un reino que quedó separado del resto de la Corona y que, aunque oficialmente quedó como una entidad vasalla, lo cierto es que sus monarcas se pasaron los tres cuartos de siglo siguientes haciendo la puñeta a sus familiares peninsulares. Así siguió esta situación hasta que Pedro IV el Ceremonioso, aduciendo que Jaime III de Mallorca quería asesinarle, conquistó las Islas Baleares y el Rosellón para incorporarlas a sus dominios de forma definitiva. Pero todavía hubo un último asalto en toda esta historia, pues en 1349, Jaime III hizo una última intentona por recuperar su reino perdido. Pero la guerra es muy cara y necesitaba para ello mucho dinero. Por ello, en ese año vendió sus derechos sobre Montpellier al rey Felipe VI de Francia a cambio del dinero suficiente para organizar un ejército con el que recuperar Mallorca, poniendo así fin a esa historia en común que tuvieron esta ciudad y la Casa de Aragón.