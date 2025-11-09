¿Cuántas veces se han levantado barricadas en las calles de Zaragoza?

Desde que las revoluciones estadounidense y francesa en el último tercio del siglo XVIII abrieron la veda, comenzó la era de las revoluciones liberales, en la que durante buena parte del siglo XIX se produjeron no pocas luchas a muerte entre el ya agonizante Antiguo Régimen, basado en el feudalismo, los estamentos sociales y el absolutismo; y los movimientos liberales liderados especialmente por unas burguesías dispuestas a asaltar el poder. Fue una lucha encarnizada con avances y retrocesos, y algo que se hizo patente en las calles de muchas capitales europeas con una alta participación por parte de la población, y que vieron un símbolo de esa lucha en la formación de barricadas.

Estas ya no fueron unos simples parapetos, levantados a toda prisa con muebles, sacos, carromatos u otros vehículos, así como los adoquines que comenzaban a pavimentar muchas calles y que se arrancaban del suelo para aumentar la resistencia de la estructura. Pero como decía, se convirtieron en mucho más que una barrera. Levantar una barricada era, como dice el profesor Ignacio García de Paso, hacer un llamamiento a la movilización, a desafiar a la autoridad, a levantar la moral de los amotinados y, en definitiva, en un auténtico símbolo de resistencia popular. Algo que ha quedado perfectamente inmortalizado en la novela “Los Miserables” de Víctor Hugo así como en sus adaptaciones cinematográficas y musicales.

La población de muchas capitales europeas se lanzó a las barricadas en diferentes momentos a lo largo del siglo XIX, como en ese mes de junio de 1832 que inspira precisamente la novela de Víctor Hugo. O también durante las revoluciones que sacudieron a buena parte de Europa en 1848. ¿Pero se vivieron alguna vez barricadas también en Zaragoza?

Obviamente ya las hubo durante los Sitios napoleónicos que sufrió la ciudad entre junio de 1808 y febrero de 1809, pero se trataba de un contexto bélico de resistencia, y no de una revolución o insurrección popular. También está registrada la construcción de barricadas en la famosa Cincomarzada del año 1838 durante el ataque carlista que realizaron por sorpresa las tropas de Cabañero sobre una Zaragoza que se había erigido como el bastión del liberalismo progresista de la región. Pero si nos tenemos que ir a un momento clave es a la Revolución Gloriosa de 1868 y al llamado Sexenio democrático o revolucionario que se abrió en España. En septiembre de 1868, la oposición política al régimen de Isabel II de Borbón y de aquellos en los que se apoyaba, acordó realizar un pronunciamiento militar que derivó en el derrocamiento de la reina y en el establecimiento de un nuevo régimen democrático en el que por primera vez en la historia del país hubo sufragio universal masculino. Las tensiones de aquellos años no fueron pocas entre monárquicos que seguían fieles a los Borbones, monárquicos que querían a una nueva dinastía y un régimen diferente, carlistas, republicanos y demócratas.

A resultas de todo ello, en apenas seis años se vio el derrocamiento de una reina como Isabel II, la elección como nuevo rey del italiano Amadeo de Saboya, y su posterior abdicación mientras España se desgarraba con la rebelión que se había desatado en Cuba y con el estallido de una nueva guerra carlista. Después llegó la proclamación de la Primera República, que vio cómo pasaban hasta cuatro presidentes del gobierno en apenas once meses. En aquel contexto, los zaragozanos salieron a las barricadas en dos ocasiones en esos años. Una, más leve, en 1869, y otra que dejó decenas de muertos el 4 de enero de 1874. Durante el día anterior, las Cortes españolas estaban reunidas en Madrid donde estaba previsto realizar un voto de confianza al presidente Emilio Castelar que acabó perdiendo, lo que obligaba a buscar esa misma noche al que iba a ser el quinto presidente de la República.

Fue entonces cuando el general Manuel Pavía entró en las Cortes con el Ejército y la Guardia Civil, disolviendo la sesión, y acabando con el experimento democrático del Sexenio iniciado en 1868. Gracias al telégrafo, la noticia llegó a Zaragoza en muy poco tiempo, siendo en la capital aragonesa donde se produjo la reacción más importante de toda España con un levantamiento en favor de la República y contra aquel golpe de Estado. Las milicias, apoyados por el alcalde y por el presidente de la Diputación provincial, comenzaron a levantar varias barricadas en la madrugada del 3 al 4 de enero, situadas en el Puente de Piedra, en la plaza del Mercado, en la calle don Jaime, en la plaza de la Magdalena y en tres puntos del Coso (Audiencia, actual plaza de España, y junto a la plaza San Miguel).

La reacción del nuevo gobierno no se hizo esperar, y el capitán general de Aragón, el mariscal sevillano Agustín de Burgos, comandó a las tropas contra los insurrectos avanzando desde varios puntos y utilizando doce cañones Krupp con las por entonces novedosas cargas explosivas. La lucha ese 4 de enero fue encarnizada desarrollándose los combates más duros en la barricada junto a la calle Mártires. Pero tras una larga jornada, los insurrectos acabaron siendo sometidos dejando atrás 70 muertos, 140 heridos, y cayendo más de 200 prisioneros. La República continuó hasta finales de ese año, aunque con muchos derechos y libertades suspendidas, hasta que de nuevo otro pronunciamiento militar llevaría a la restauración de la monarquía y, de nuevo, con la dinastía borbónica.