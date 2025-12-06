¿Qué ha aportado Aragón a las diferentes constituciones que ha tenido España?

Se convertía así en la séptima Constitución de la historia de España desde la primera aprobada por las Cortes de Cádiz el día de San José del año 1812 en plena Guerra de la Independencia. A dichas cartas magnas, además habría que sumarles dos cartas otorgadas, como la de Bayona de 1808 impulsada por Napoleón Bonaparte y su hermano José, o el Estatuto Real de 1834 en los inicios del reinado de Isabel II y bajo la regencia de su madre, la reina María Cristina.

Todo ello fue fruto de las revoluciones liberales que dieron su pistoletazo de salida con la revolución que llevó a la independencia de las trece colonias británicas de América del Norte y que acabó con la independencia y formación de los Estados Unidos. Pero sobre todo empezó a cambiar con la Revolución francesa. Nada volvió a ser igual, y poco a poco, y después de numerosas revoluciones, rebeliones, levantamientos populares y militares, así como luchas en las barricadas o en los campos de batalla, el absolutismo y el Antiguo Régimen fueron resquebrajándose hasta colapsar a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Así fueron apareciendo las sucesivas constituciones, siendo una de las más revolucionarias e influyentes la española de 1812, que fue tomada como modelo por numerosos países tanto en Europa como en aquellas nuevas naciones americanas que buscaban independizarse de la monarquía española. Visto todo este camino, ¿cuál ha sido la aportación aragonesa a lo largo de estos más de dos siglos a algunas de las Constituciones de la historia de España?

Vamos sobre todo a los inicios y a aquellas Cortes españolas que en plena guerra contra la Francia de Napoleón Bonaparte habían buscado refugio en Cádiz, ya que gracias a su situación geográfica, a que en su bahía seguían estando los barcos que quedaban de la Real Armada derrotada unos años antes en Trafalgar, y a que se tuvo el apoyo naval de la Royal Army británica, tuvo la capacidad de resistir al asedio francés al que fue sometida la ciudad. Las Cortes tomaron como sede el oratorio de San Felipe Neri desde febrero del año 1811, decretando tras muchos debates en los meses siguientes la igualdad entre españoles peninsulares y ultramarinos, la libertad de imprenta, y la abolición de los señoríos feudales. Unos debates que llevaron a que el 19 de marzo de 1812 quedara proclamada esa primera Constitución española, que constaba de 374 artículos agrupados en 10 títulos, y que establecía un modelo de Estado con una monarquía parlamentaria, unas Cortes unicamerales, y establecía el sufragio masculino indirecto según las rentas de cada uno.

En aquellas Cortes gaditanas, a ese Aragón invadido por los franceses, y que por entonces contaba con unos 657.000 habitantes, le correspondieron 13 diputados y 4 suplentes. Los aragoneses que formaron parte de esas Cortes fueron José Aznárez, José Garcés de Marcilla, José Duazo, Ramón Ger, Andrés Lasauca, Ignacio Martínez de Villela, Tiburcio Ortíz, Luis Palafox y Melci (hermano mayor de José de Palafox), Blas Beltrán, Nicolás María Sierra, Pedro Silves, Lorenzo Ruiz, Pedro María Ric, Vicente Pascual, Isidoro de Antillón y Juan Poco y Catalina, teniendo también un importante peso Martín de Garay, que no había nacido en Aragón pero era de ascendencia aragonesa.

Y para terminar, vamos de esa primera carta magna a la actual, la aprobada en 1978. En su elaboración, aunque participaron muchas más personas, fueron siete las figuras que formaron parte de la comisión que acabó redactando el texto constitucional. Fueron elegidos según el número de votos y representación que lograron los distintos partidos que se presentaron a las elecciones generales de junio de 1977. Tres de ellos venían de la UCD del presidente Adolfo Suárez, uno del PSOE, uno del PCE, otro de Alianza Popular, y el último de los partidos nacionalistas. De entre ellos, y proveniente de la Unión de Centro Democrático, estuvo el aragonés Gabriel Cisneros Laborda, nacido en Tarazona en el año 1940.