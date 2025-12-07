El día en el que Fernando el Católico recibió un espadazo: un atentado que puso ser mortal

La historia mundial está llena de magnicidios e intentos de asesinato de soberanos y presidentes del gobierno que, en muchas ocasiones, han cambiado el curso de la historia. Uno de los monarcas más importantes de la historia de Aragón y también de la Europa de su tiempo, Fernando II el Católico, sufrió en sus carnes un intento de asesinato a principios del mes de diciembre del año 1492 cuando hizo una visita a Barcelona. Recordemos que Fernando no siempre estuvo destinado a ser rey, pues no era el primogénito de su padre, el rey Juan II el Grande. Este había tenido un hijo de su primer matrimonio con la reina Blanca de Navarra, pero las relaciones entre Juan y su hijo mayor, el príncipe Carlos de Viana, nunca fueron buenas. De hecho, incluso llegaron a la guerra civil por el trono navarro, mientras que buena parte de la nobleza catalana apoyó a Carlos mientras se levantaba en armas contra Juan, al que acusaban de ser un soberano autoritario.

Pero en el año 1461 el príncipe Carlos falleció, no sin que hubiera pocos rumores sobre si el causante de su muerte había sido su propio padre. Más allá de esta leyenda negra, su muerte allanó el camino a Fernando, que en ese mismo año fue reconocido por las Cortes del reino de Aragón celebradas en Calatayud como el nuevo heredero al trono. Años más tarde, su padre acabó orquestando el matrimonio de Fernando con Isabel de Castilla. Una medida más desesperada que otra cosa para buscar apoyo en el reino vecino e intentar así sofocar la rebelión de buena parte de Cataluña y que estaba siendo apoyada por Francia.

Con esta serie de carambolas, finalmente Fernando se convirtió, aunque no sin tener que pasar antes por una Guerra de Sucesión junto a Isabel, en rey de Castilla, para ser también en 1479 soberano de los Estados de la Corona de Aragón a la muerte de Juan II. De su reinado, uno de los años más importantes fue 1492. Nada más empezar ese año, el 2 de enero se ponía fin a casi una década de guerr apara conquistar el emirato nazarí de Granada. El último reino islámico que quedaba en la península ibérica, con todo lo que ello suponía. En primer lugar se ponía fin a un conflicto que consumió vidas y muchos recursos, pero también por lo simbólico. Los Reyes Católicos lograban poner fin a la presencia musulmana en un momento en el que precisamente el islam avanzaba por los Balcanes y el Mediterráneo con ese Imperio otomano que parecía imparable, amenazando así a gran parte de la cristiandad.

Allí mismo, con Granada recién rendida, se firmaron las capitulaciones con Cristóbal Colón, que unos meses más tarde partiría con su famosa expedición con la que pretendía llegar a Japón, pero en la que se encontró con todo un nuevo continente. Además, en abril de ese mismo año los monarcas firmaron el decreto de expulsión de los judíos que no aceptaran convertirse al cristianismo. Fue por tanto un año bastante movido, pero que todavía se guardaba un as en la manga. Después de varios años sin pisar tierras catalanas, Fernando llegó a la capital condal junto a Isabel el 22 de octubre. Entre los diferentes asuntos que debía tratar, tenía una reunión el 7 de diciembre con los síndicos campesinos que habían sido designados para aplicar la Sentencia de Guadalupe, con la que el monarca había puesto fin a las rebeliones de los campesinos remensasy también a los malos usos con los que la nobleza abusabade sus vasallos.

Ese día, y finalizada la reunión, Fernando salía del Palacio Real de Barcelona, siendo objeto de un intento de asesinato. El payés Joan de Canyamás aprovechó la oportunidad para mezclarse con los síndicos, llegando hasta el mismo rey para asestarle un fuerte golpe en el cuello con una espada corta que llevaba escondida bajo la capa. La reacción fue rápida y no le dieron oportunidad de dar un segundo golpe que seguramente habría sido definitivo, y según las fuentes, al rey tan solo le salvaron los gruesos ropajes que llevaba y sobre todo un grueso collar que amortiguó el espadazo. Aun así, sufrió una herida que iba desde la oreja hasta la espalda. Incluso en alguno de los retratos que hay del monarca se intuye la cicatriz que le dejó la herida.

Joan de Canyamás fue detenido y el mismo rey, antes de desplomarse, ordenó que no le dieran muerte para poder investigar quién estaba detrás del intento de asesinato. Sin embargo, las investigaciones posteriores no pudieron establecer con certeza si había sido apoyado por alguien, llegando a la conclusión, certera o no, de que había actuado en solitario y de que el mismo Joan llegó a decir que era el diablo el que le instigó a cometer el crimen, diciéndole que si mataba al rey, él se convertiría en el nuevo monarca. Fernando consiguió recuperarse de la herida, y apenas una semana más tarde, Joan fue sacado de la prisión y ejecutado de forma pública siendo desmembrado.