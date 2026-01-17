La sorprendente visita de Walt Disney a Zaragoza: una fugaz parada tras entrevistar a Dalí

Walter Elias Disney, más conocido como Walt Disney, es una figura que no hace falta ni presentar, pues se convirtió en una de las personas más relevantes e influyentes del siglo XX en todo el planeta. A lo largo de su vida fue animador, guionista, actor de voz, para llegar finalmente a convertirse en uno de los más prolíficos y afamados productores de cine y empresarios de la historia. Algo que logró produciendo películas, especialmente de animación, aunque no exclusivamente, y la creación y adaptación bajo su marca de algunos de los personajes e historias más icónicas para el público infantil y no tan infantil.

Hasta su propia muerte sigue todavía hoy en cierta medida mitificada, con la curiosa y falsa historia de que ordenó ser congelado para que le revivieran en un futuro en el que el cáncer que le consumía fuera curable. También es cierto que como suele ocurrir con muchos de los genios que la gente suele admirar, Walt Disney tiene también su lado oscuro. Tuvo acusaciones de plagios de personajes, y sobre todo tuvo unas maneras tiránicas a la hora de llevar sus empresas y las condiciones laborales de sus trabajadores que llevaron a numerosas huelgas contra él antes y después de la Segunda Guerra Mundial.

Walt Disney en 1946 / SERVICIO ESPECIAL

Tanto fue así que incluso se vengó contra algunos de sus trabajadores que habían estado adscritos a los sindicatos recomendando a las autoridades que estos fueran reclutados para que les mandaran al frente durante la guerra. Tras el conflicto bélico siguió teniendo muchos problemas con los sindicatos, lo que hizo que se alejara en cierta medida de la primera línea en la producción de películas para centrarse en sus famosos parques temáticos que hoy en día siguen siendo un enorme foco de atracción para generaciones enteras. Por supuesto también tuvo un papel muy activo durante la Guerra Fría denunciando a cualquier trabajador sobre el que tuviera alguna sospecha de que pudiera ser comunista y, según la visión de las autoridades estadounidenses del momento, un potencial espía al servicio de la Unión Soviética.

Solo hay un registro

Pero este artículo nos lleva mucho más cerca, y a una no demasiado conocida visita de Disney, aunque fuera fugaz, hasta tierras aragonesas en octubre del año 1957. Una visita que apenas se puede rastrear por una firma y una escueta dedicatoria que han logrado sacar a la luz Miguel Mena en su libro “1863 pasos” publicado con la editorial Xordica, y también el periodista y escritor Antón Castro en “Pasaron por aquí”, de la editorial Pregunta, siempre tirando de los recuerdos del librero y editor José Alcrudo.

El 11 de septiembre de 1957, apenas tres días después de que el estadio de La Romareda fuese inaugurado en un amistoso en el que venció el Real Zaragoza por cuatro goles a tres al Club Atlético Osasuna, la prensa local zaragozana publicaba una nota titulada “Walt Disney viene a España”, en la que se añadía que el ya por entonces mundialmente famoso productor estaba viajando desde EE.UU. con el objetivo de entrevistarse en la Costa Brava con Salvador Dalí, a quien conocía desde la década anterior. ¿El motivo? Parece ser que el proyecto que ambos tenían de realizar una película de animación sobre Don Quijote de la Mancha.

El 7 de octubre Disney estuvo en Cadaqués junto a su esposa Lilian hablando con el artista catalán, y lo único que se puede rastrear a partir de ahí es que Walt Disney estuvo en Zaragoza, fugazmente, tan solo dos días después. Seguramente hizo una parada desde tierras catalanas de camino a Madrid para coger un vuelo de vuelta a Estados Unidos. El único documento físico que demuestra su estancia está en el libro de registro del Gran Hotel de Zaragoza, en el que con fecha del 9 de octubre de 1957, unos días antes del día del Pilar, está la firma del cineasta con una pequeña dedicatoria en la que pone “All best wishes”, o lo que es lo mismo, “con los mejores deseos”.

GRAN HOTEL ZARAGOZA / ZARAGOZA ARQUITECTURA SIGLO XX

La prensa local y nacional no hablan del paso de Disney por tierras aragonesas, que quizás tan solo pernoctó en el hotel zaragozano para seguir a la mañana siguiente su camino más que probable hacia Madrid. Pero quién sabe si también aprovechó, como dice Antón Castro en su libro, a dar un pequeño paseo por la ciudad para conocer sus calles, tomar algo en los tradicionales cafés donde tantas tertulias culturales y políticas se habían dado lugar y que ya a duras penas sobrevivían por entonces, e incluso para conocer sus dos catedrales. Lo que es seguro, es que el creador de la empresa del ratón más famoso del mundo, pasó por Zaragoza.