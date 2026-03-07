La Aljafería, un palacio construido en una noche

¿Cuántas veces se habla en artículos de historia y cultura del palacio de la Aljafería? Sin duda muchas, pero un palacio con todos los usos que ha tenido a lo largo de todo un milenio, guarda entre sus muros decenas y decenas de pequeñas y grandes historias, e incluso también de leyendas. Primero recordemos que la estructura más antigua de todo el complejo se remonta a los tiempos de la taifa de Zaragoza o quizás incluso un poquito antes, con esa torre defensiva que había a las afueras de la ciudad y que ha acabado por conformar la gran torre del homenaje, que es la que más destaca de todo el edificio.

Pero fue en la segunda mitad del siglo XI, durante el reinado de al-Muqtádir, cuando se construyó a su alrededor un conjunto palaciego que tenía como objetivo el convertirse en un palacio de verano a las afueras del ajetreo de esa Zaragoza andalusí; mientras que, al llegar los rigores invernales, la corte regresaba de nuevo al viejo alcázar de la Zuda. Tras la conquista cristiana por parte de Alfonso I el Batallador en el año 1118, el lugar pasó a ser residencia real, viviendo grandes ampliaciones, especialmente con Pedro IV el Ceremonioso y también a finales del siglo XV con los Reyes Católicos. Parte de sus dependencias se convirtieron también en la sede principal del tribunal de la inquisición en Zaragoza, así como en cárcel; hasta convertirse ya en el siglo XVIII en cuartel militar durante el reinado de Carlos III de Borbón.

Como vemos, el resultado final que podemos disfrutar hoy en día es fruto de todos los avatares históricos que ha vivido el palacio, creando todo un pastiche que se ha tratado de recuperar en cierta medida con el complejo proceso de recuperación y restauración que se ha llevado a cabo en diversos momentos a lo largo del siglo XX. Especialmente en la última actuación, ya a finales de siglo, que supuso además el utilizar parte del edificio como sede de las actuales Cortes autonómicas aragonesas.

Podría escribir también, como he hecho en otras ocasiones, de la famosa obra de teatro que arrasó en la década de 1830, cuya trama estaba inspirada precisamente en la Aljafería, y que acabó llegando a oídos de un Giuseppe Verdi que la adaptó a la ópera. Pero esta vez voy a dedicar estas líneas a una de las varias leyendas asociadas a este palacio zaragozano y de su supuesto origen fantástico.

La leyenda nos habla de un gobernante de aquella ciudad de Saraqusta que se llamaba Ben Aljafe. Este vivía rodeado de lujo, pero sentía que algo le seguía faltando. En la refinada corte que había conformado se contaban constantemente historias sobre los fastuosos palacios que había en el mundo árabe oriental. Modernos, capaces gracias a su sofisticada arquitectura de ofrecer un espacio fresco durante los rigores del caluroso verano, rodeados de riquezas, de jardines que ofrecían aromas reconfortantes, y sobre todo de pequeños canales de agua que desembocaban en unas albercas y cuyo sonido ofrecía sosiego. Hay que recordar que el islam se forja en un mundo árabe desértico, y en el que el agua era un elemento muy escaso y venerado. En definitiva, esas historias que se contaban hablaban de unos palacios capaces de emular en la tierra el mismísimo paraíso. Sin embargo, y aunque Ben Aljafe procuraba dotarse de todos los lujos posibles, seguía manteniendo como residencia un viejo alcázar que no contaba con todas aquellas comodidades.

Con el tiempo adquirió la costumbre de salir con el buen tiempo a dar un paseo al atardecer, saliendo con su séquito del alcázar paseando por las orillas del río Ebro mientras este discurría tranquilo antes de llegar a la misma ciudad. Cada día fantaseaba con la forma de conseguir tener un palacio como los de las historias que le contaban los sabios de su corte mientras se tañían instrumentos musicales. Incluso intentó ver de qué manera podía conseguir construir algo parecido, pero la conclusión siempre era la misma. A pesar de todo su poder, el coste era inasumible para las arcas de la ciudad. Por ello, desesperado y consumido por sus deseos, seguía fantaseando con ese anhelo, para acabar siempre suspirando ante la imposibilidad de hacerlo realidad.

Un día, durante uno de sus paseos por la orilla del río, un anciano de luenga barba le salió al paso de repente y se le quedó mirando seria y fijamente. Tras superar la sorpresa inicial, Ben Aljafe le preguntó: “¿qué se le ofrece, anciano?”. Este le contestó que era el espíritu del río Ebro, y que ya hacía mucho tiempo que había escuchado cada día sus lamentos por no conseguir el palacio de sus sueños. Y entonces, ante la perplejidad del gobernador de la ciudad, el espíritu del Ebro le ofreció un pacto. “Yo colmaré todos tus deseos y los haré realidad. Pero a cambio, has de entregarme a tu esclava favorita, la bella Hanifa”.

Ben Aljafe aceptó sin dudarlo, y de inmediato el sopor se adueñó de su cuerpo y su mente y se quedó dormido allí mismo en mitad del campo. Al despertar, lo hizo acostado entre alfombras, cojines de seda, y en medio de un gran y lujoso palacio repleto de jardines, albercas y canales de agua, con un gran salón del trono que parecía estar hecho de oro y en cuyas paredes llegaban los reflejos cambiantes del sol proyectados por las aguas de un estanque cercano. Y de esa forma se construyó, según esta leyenda, el palacio de la Aljafería en una sola noche. Lo que no nos cuenta esta historia es qué fue de la pobre y desventurada Hanifa, destinada a convertirse en una mera moneda de cambio.