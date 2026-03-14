Cuando Albert Einstein visitó Zaragoza

Albert Einstein es sin ningún género de duda uno de los científicos más famosos y reconocidos mundialmente. Nacido en la localidad bávara de Ulm en el año 1879 en una Alemania que hacía menos de una década que se había unificado y que estaba envuelta en una exaltación nacionalista constante, acabaría cambiando muchas de las cosas que se conocían hasta entonces en la física. Y eso que, en su juventud, el duro y disciplinado sistema escolar germano no casaba precisamente bien con su propia personalidad, llegando a decir uno de sus profesores del bachillerato, un tal Joseph Degenhart, que Einstein nunca llegaría a nada en la vida.

Al final acabó estudiando física, y a pesar de su poco estimulante primer trabajo en la oficina de patentes de la ciudad suiza de Berna, sacó tiempo para iniciar sus investigaciones que le llevarían a publicar por primera vez en 1905 su revolucionaria teoría de la relatividad. En los años siguientes siguió por ese camino, profundizando y mejorando su teoría, lo que le llevó en 1921 al culmen de su carrera científica al ser galardonado con el Premio Nobel de Física. Ya en esos años todo el mundo quería conocer a la nueva estrella de la ciencia, incluso aquellos que no entendían absolutamente nada de unas explicaciones que estaban abriendo todo un mundo de posibilidades y conocimiento.

Una parada en Zaragoza

Einstein empezó a realizar en esa década de 1920 una gira que le llevó por numerosos países para impartir charlas en diferentes universidades sobre las conclusiones de todos esos años de investigación. Uno de esos viajes le llevó a España a inicios del año 1923. Un momento turbulento en la política nacional, entre otras cosas por la desastrosa marcha de la guerra en Marruecos, las numerosas huelgas, y los recurrentes atentados anarquistas, como el que en ese mismo año segaría la vida del arzobispo de Zaragoza y cardenal Juan Soldevila. De hecho, en septiembre de ese mismo año el general Miguel Primo de Rivera acabaría dando un golpe de Estado y estableciendo una dictadura que duraría hasta comienzos de 1930.

Volviendo a esa visita del alemán a España, Zaragoza fue incluida en su recorrido, llegando a la capital aragonesa el 12 de marzo de 1923 acompañado de su esposa Esla Einstein. Fueron recibidos en la estación de ferrocarril por representantes de las instituciones, una comitiva de la Universidad de Zaragoza, numerosos estudiantes, y por supuesto también por miembros de esa colonia alemana que se había creado tan solo unos años antes en Zaragoza durante la Primera Guerra Mundial.

Einstein pasó las siguientes 50 horas en la capital aragonesa, celebrando incluso los inicios de su propio cumpleaños durante la mañana del 14 de marzo. En esos poco más de dos días, el alemán impartió dos conferencias en la Facultad de Medicina y Ciencias (actual Paraninfo), haciendo las delicias de los asistentes. Incluso se cuenta que se dio la orden de mantener tal cual dejó una pizarra que había utilizado para ilustrar sus explicaciones, pero a la que por desgracia se le acabó perdiendo la pista.

Años más tardes, Einstein pudo regresar a España pero de forma definitiva. Cuando el 30 de enero de 1933 Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania, Einstein no se lo pensó dos veces y decidió abandonar el país, dado que era de origen judío y conocía perfectamente las ideas que los nazis tenían al respecto. Por supuesto, empezaron a llegarle algunas ofertas no solo para darle asilo, sino también para que pusiera su mente al servicio de un nuevo país.

En España se había proclamado la Segunda República casi dos años antes, y una de las grandes prioridades del nuevo régimen fue dar un impulso a la educación, así como a las ciencias. Y qué menor manera de lograr ese impulso, debió pensar Fernando de los Ríos, ministro de instrucción pública y bellas artes, que conseguir que Albert Einstein trabajara en el país y fuera el gran adalid de la ciencia española. De esa manera, el gobierno español ofreció al alemán en abril de 1933 la titularidad de una cátedra extraordinaria en la Universidad Central de Madrid para que prosiguiera allí sus investigaciones, realizara seminarios, y ayudara a ese proceso de modernización tan necesario.

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Pero también hubo opositores a su llegada, especialmente de los círculos de la CEDA. Un partido que llegaría al poder solo unos meses más tarde, y que en un periódico muy vinculado a su ideología llamado “El Debate”, llegó a publicar un editorial titulado “Todo es relativo”, en el que se refería a Einstein como “el judío”, y unía al sionismo con el marxismo. Aunque en un principio parecía probable que aceptara la oferta, finalmente acabó rechazándola, prefiriendo las mejores condiciones que le ofreció la universidad estadounidense de Princeton, donde pasó el resto de su carrera.