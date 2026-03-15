Un rey de Sicilia coronado en Zaragoza

La isla de Sicilia estuvo ligada durante siglos a la casa de Aragón para acabar a finales del siglo XIV integrada plenamente en la Corona de Aragón. Un hito fundamental en su expansión Mediterránea, pero al que sin embargo no se le suele prestar toda la atención que sin duda merece a nivel divulgativo. La conquista de la isla nos hace remontarnos hasta el último tercio del siglo XIII, cuando el reino de Sicilia no estaba solo conformado por esta isla, sino también por toda la parte sur de la Italia continental que acabaría formando tiempo después el reino de Nápoles.

A mediados de ese siglo XIII todavía estaba bajo el dominio de la familia Hohenstaufen, hasta que en la década de 1260 una monarquía francesa en plena expansión buscó aumentar su influencia en el Mediterráneo. Por ello apoyó a Carlos de Anjou, quien también tuvo el apoyo de la Roma papal, y logró hacerse con el control del reino siciliano acabando con casi todos los Hohenstaufen, incluyendo al rey Manfredo. Pero años más tarde, el ambicioso Pedro III de Aragón aprovechó que estaba casado con una de las hijas de Manfredo, Constanza de Sicilia; y desde el año 1282 inició una guerra aprovechando una rebelión en la isla para hacerse con el control de esta y siendo coronado como su rey en Palermo.

Un momento clave

Se inició en ese momento una larga historia en la que la isla siciliana quedó ya integrada en la órbita de la casa de Aragón a través de una de sus ramas familiares, hasta que dos siglos más tarde, ya durante el reinado de Martín el Humano, quedó plenamente integrada dentro de la Corona de Aragón. Esta isla llevaba siendo uno de los graneros más importantes del Mediterráneo desde la Antigüedad, y acabó convirtiéndose no solo en una base fundamental para las rutas navales de comercio hacia Oriente, sino también en un importante generador de recursos para la Corona. Uno de los momentos clave en este sentido llegó tiempo después, ya en la segunda mitad del siglo XV, durante el reinado de Juan II de Aragón.

Este llegó al trono a una edad avanzada para la época como eran los 60 años allá por 1458, cuando su hermano mayor, Alfonso V el Magnánimo, falleció en Nápoles sin descendencia legítima. Juan fue una persona muy ambiciosa, que se metió en todos los saraos en los que pudo, y que fue una de las figuras clave en la historia de casi todas las entidades políticas de la península ibérica durante gran parte de ese siglo. Como castellano que era, siempre ambicionó el alcanzar el trono de Castilla, y aunque no lo consiguió, sí que logró convertirse por diferentes circunstancias en rey de Navarra, así como en rey de Aragón.

“Fernando II de el Católico. Rey de Aragón, príncipe de Renacimiento”

Sin embargo, su forma de gobernar, tendente al absolutismo, su temperamento y personalidad, no le ayudaron a hacer muchos amigos, pero sí numerosos enemigos. Uno de ellos fue su propio primogénito, el príncipe Carlos de Viana, con quien se enfrentó durante muchos años incluso en guerras civiles. Tampoco tuvo muy buena prensa entre algunos de los sectores más poderosos de Cataluña, lo que acabó derivando en una guerra civil en territorio catalán que se alargó durante una década entera y que puso contra las cuerdas a la monarquía. Especialmente cuando a mitad de la guerra, Francia, que hasta entonces había apoyado a Juan contra el bando rebelde catalán, cambió de chaqueta y empezó a dar apoyo militar a estos.

En ese sentido, y para continuar con el esfuerzo de guerra y el sumidero de recursos económicos que este representaba, Sicilia se convirtió en una fuente de ingresos fundamental. Para que nos hagamos una idea, y tal y como relata el profesor José Ángel Sesma en su libro “Fernando II de el Católico. Rey de Aragón, príncipe de Renacimiento”, en abril de 1468 llegó a Tortosa desde la isla siciliana una de flota de los llamados “barcos del oro”. En ella llegaron 6.400 ducados venecianos, 27.480 carlines de plata, 2.280 alfonsines y 4.820 reales, así como abundante cereal. Una suma enorme que fue fundamental para proseguir con la guerra en un momento crítico.

Sin embargo, hacía tiempo que sabía a través del virrey que había enviado a gobernar la isla, el aragonés Lope Ximénez de Urrea, que no eran pocos los sicilianos que o bien no verían con malos ojos una intervención francesa en la isla, o que en cambio querían recuperar una mayor autonomía e incluso su independencia. Por ello, Lope Ximénez le recomendaba reforzar los lazos de Sicilia con la Corona de Aragón otorgándoles cierta autonomía, potenciando además unas instituciones propias para el reino insular.

De esa manera, y también buscando el seguir reforzando la posición de su hijo y heredero Fernando, decidió convertir a este en rey de Sicilia. Para ello empezó a organizar todo un gran ceremonial que, sin embargo, no se celebraría en Palermo, sino en la Seo del Salvador del Zaragoza. Así, el 19 de junio de 1468, el futuro Fernando el Católico fue coronado como rey de Sicilia en la capital aragonesa, recuperando además esa espléndida ceremonia de coronación que durante dos siglos habían utilizado los monarcas aragoneses.

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Fue, de hecho, la última vez que las calles de Zaragoza vivieron un espectáculo semejante, pues con la llegada de los Trastámara al trono aragonés tras el Compromiso de Caspe (1412), esa vieja ceremonia había quedado a esas alturas en el olvido, siendo sustituida por una simple ceremonia de proclamación, como era costumbre en Castilla. Y así, un muchacho de apenas 16 años nacido en Sos se convirtió en rey de Sicilia en la catedral zaragozana.