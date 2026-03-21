España y la Independencia de Estados Unidos

En las últimas semanas, la actualidad internacional y también la nacional, por los efectos que está teniendo, está centrada por la guerra en Oriente iniciada por los ataques que los Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán. Un régimen dictatorial que lleva décadas incumpliendo los derechos humanos, pero que tampoco debe esconder que esos ataques van en contra del derecho internacional y que están desembocando en una crisis mundial cuyas consecuencias ya estamos notando, y que en el futuro pueden ser impredecibles.

Todo ello en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su beligerancia contra todos aquellos países aliados integrados en la OTAN a los que acusa de no querer participar en el conflicto, dada su negativa a participar en sus planes a la hora de desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del petróleo y el gas que alimentan las principales economías del planeta. Una oposición iniciada en Europa por el gobierno de España y que conforme la situación en Oriente se ha ido complicando ha visto cómo se iban uniendo otros países como Gran Bretaña y Francia en mayor o menor medida, incluyendo las constantes amenazadas de cortar el flujo comercial o de endurecer sus famosos aranceles.

En el caso de las relaciones entre España y Estados Unidos, estas han ido empeorando desde la llegada a la Casa Blanca hace algo más de un año de un Trump que aun así no ha tenido reparos en imponer esos mismos aranceles a otros países del entorno europeo a pesar de tener, al menos sobre el papel, una posición más cercana, demostrando para sorpresa de nadie que para el presidente estadounidense los únicos intereses que tienen importancia son los que él y su círculo creen que son los mejores para su propio país.

Todo esto llega a tan solo unos meses de que Estados Unidos celebre por todo lo alto, el próximo 4 de julio, el 250 aniversario de su independencia. Unas celebraciones en las que diferentes asociaciones radicadas en el país norteamericano, así como la propia embajada española, están organizando sus propias actividades para que el papel histórico que jugó España en su independencia no quede, una vez más, totalmente ensombrecido o incluso ninguneado. Algo que no viene solo de os últimos tiempos, sino que ha sido una constante.

Aquellas trece colonias que el Imperio británico había forjado en la costa atlántica de América del Norte, acabaron buscando cortar sus lazos políticos con la monarquía inglesa dadas las imposiciones de impuestos que esta había establecido para pagar los enormes gastos que había supuesto la Guerra de los Siete Años, durante la cual los británicos lograron expulsar de la región a la que era una de sus dos grandes competidoras, que no era otra que Francia. Al final estalló una larga guerra en la que precisamente tanto Francia como España buscaron hacer todo el daño que pudieran a Gran Bretaña, comenzando a aportar toda la ayuda que pudieron a aquellos colonos que buscaban su independencia.

Una de las figuras clave en todo ese proceso como expresidente del Consejo de Castilla y como embajador de España en Francia fue el aragonés Pedro Pablo Abarca de Bolea, décimo conde de Aranda, que precisamente un día como hoy, pero del año 1739 contrajo matrimonio con Ana María del Pilar Fernández de Híjar.

Tradicionalmente, Estados Unidos ha reconocido siempre la importancia de Francia en la ayuda que le prestó, pero no tanto así a una España que ha dejado siempre en un segundo plano dado que, tras lograr su independencia, al fin y al cabo, la monarquía española seguía siendo la potencia dominadora de gran parte del continente americano. Al menos por un tiempo. La España del rey Carlos III dio un gran apoyo tanto financiero como material a los colonos rebeldes, enviándoles uniformes, pólvora, armamento y medicinas.

Pero además, llegó un momento en el que también intervino militarmente, siendo una de las figuras clave Bernardo de Gálvez. Este era en ese momento el gobernador de Luisiana, y desde allí consiguió expulsar a los británicos del Golfo de México destacando en esas maniobras la Batalla de Pensacola de 1781. Algo que favoreció que las tropas británicas no pudieran nunca rodear a las tropas estadounidenses también desde el sur.

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Otro de los sucesos fundamentales y decisivos fue la intervención de la Armada española al mando de Luis de Córdova y Córdova, que en 1780 interceptó un convoy británico con dinero y materiales para abastecer al ejército británico en América del Norte. 52 barcos fueron capturados, provocando no solo el inicio del fin de la guerra, sino también un durísimo golpe económico a Gran Bretaña y el mayor desastre naval de la Royal Navy hasta entonces. Unos sucesos, todos ellos, fundamentales en la Guerra de la Independencia estadounidense, y que el país del presidente Trump siempre ha minusvalorado. ¿Lo recordarán en su 250 aniversario?