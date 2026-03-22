Un nuevo pedazo de la Zaragoza romana

Es vox populi que en el casco histórico de una ciudad como Zaragoza, que cuenta con más de dos milenios de historia ininterrumpida, lo normal es encontrar restos de diferentes épocas cada vez que se lleva a cabo algún tipo de obra. Estas semanas el foco está puesto en el entorno de la plaza de San Miguel, que está viviendo un proceso de reforma completo y que ya desde los primeros sondeos que se realizaron hace unos meses empezaron a aportar nuevos datos sobre el subsuelo de la capital aragonesa.

De hecho, hace pocas semanas llegó la noticia del hallazgo de las cimentaciones de la Puerta del Duque de la Victoria, una de las doce grandes puertas con las que llegó a contar la ciudad y de las que hoy tan solo se conserva la Puerta del Carmen, un icono de la resistencia de la ciudad ante las tropas napoleónicas a inicios del siglo XIX. Ahora, la atención de este nuevo descubrimiento nos lleva al otro lado de la plaza, cerca de la calle Espartero que conecta precisamente San Miguel con el Coso. Si el caso de las cimentaciones de la mencionada puerta levantada a mediados del siglo XIX era algo que se esperaba, estos nuevos restos pertenecientes a época romana han sido toda una sorpresa. Y no porque no se esperara encontrar vestigios de esa ciudad de Caesaraugusta en la zona, sino que la sorpresa viene por la entidad que estos tienen, y porque son los primeros en su tipología que se han documentado en la ciudad.

Estamos hablando de gran parte de la arcada de un puente, hecho en opus caementicium, que se ha encontrado a unos cuatro metros de profundidad, y que además presenta un muy buen estado de conservación. Es lógico, dada la dureza de este material constructivo utilizado por los romanos y que supuso una enorme ventaja constructiva para poder levantar enormes edificaciones a bajo coste, duraderas, y con relativa rapidez. Al opus caementicium se le conoce también como “el hormigón romano”, y se empezó a utilizar desde al menos el siglo II a.C. para comenzar a generalizarse en el siglo siguiente. Era una mezcla de mortero de cal y puzolana (ceniza volcánica), combinada con árido grueso como piedras, escombros o fragmentos de ladrillos que una vez hecho se introducía en un encofrado de madera y se solidificaba a gran velocidad.

El resultado era una estructura barata y sobre todo de una enorme dureza, ofreciendo soluciones constructivas que permitieron levantar edificios gigantescos. Quizás uno de los más famosos del mundo sea la cúpula del Panteón de Agripa de Roma, construida con este material y que sigue perdurando desde que fuera levantada en la década del 120 d.C. en tiempos del emperador de origen hispano Adriano. En los restos romanos musealizados en Zaragoza, podemos ver perfectamente el uso de este material en los Museos del Foro y del Teatro. En este último incluso se pueden apreciar hoy en día las marcas de las excavadoras que intentaban arrasar con esos restos a principios de la década de 1970, hasta que afortunadamente se paralizaron las obras para construir la sede de un banco y se salvaron para poder disfrutar hoy en día de ellas.

Recordemos que Caesaraugusta se refundó a la romana en torno al año 14 a.C. sobre la población íbera de Salduie; y se hizo en el marco de la reordenación administrativa de las provincias hispanas que llevó a cabo el primer emperador, César Augusto, tras finalizar en el año 19 a.C. las Guerras astur-cántabras. En ese contexto, se decidió crear una nueva gran urbe con el máximo estatus legal que se podía otorgar a una ciudad en el Imperio, que era el de colonia romana, con el objetivo de que se convirtiera en la gran capital y centro económico y administrativo del valle medio del Ebro. Sin embargo, gran parte de la monumentalización de la ciudad se llevó a cabo durante el reinado del sucesor de Augusto, es decir, el emperador Tiberio.

En opinión del jefe del Servicio Municipal de Arqueología, José Juan Domingo, la arcada de este puente encontrada en la plaza de San Miguel pertenecería precisamente a las primeras décadas de existencia de esta ciudad ya refundada como colonia romana. Por un lado, ese puente serviría para salvar una especie de barranco que existía en gran parte de lo que hoy en día es el Coso y que ya se había documentado en excavaciones anteriores. Pero además, también conectaría el centro de la ciudad con lo que podríamos denominar “barrios periféricos”, y que abarcarían en esa zona el actual barrio de la Magdalena y la plaza San Miguel hasta la ribera del río Huerva. Tradicionalmente se dice que el Coso y la avenida César Augusto son la fosilización de la Zaragoza romana, y eso es cierto, pero sería de la ciudad de la segunda mitad del siglo III d.C., momento en el que la ciudad se contrae durante la crisis que vivía por entonces el Imperio.

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En cambio, en la época de esplendor de la ciudad, que abarcó los siglos I y II d.C., la ciudad era más grande, y estos nuevos restos encontrados ofrecen una mayor información al respecto. Además, se ha lanzado también la posibilidad de que este puente pudiera tener también la función de acueducto para suministrar agua desde el río Huerva, lo que convierte a este hallazgo en único en el contexto de la capital aragonesa.