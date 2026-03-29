Cuando Valdespartera se convirtió en Egipto

Estamos en septiembre del año 1958, y aunque el verano estaba llegando a su fin, el calor casi sofocante al que no estaban demasiado acostumbradas buena parte de las gentes que se encontraban esos días en el por entonces inhóspito paraje de Valdespartera se hacía notar. La zona, a la que todavía le quedaba casi medio siglo para ser urbanizada y convertirse en el actual barrio zaragozano, salió de su habitual tranquilidad con miles de personas pululando por el polvoriento y seco terreno. Sin embargo, en esta ocasión la tranquilidad no se rompió por alguna maniobra que el ejército hacía de vez en cuando en la zona, aunque es cierto que ese día estaban presentes varios cientos de soldados, pero con unas vestimentas un tanto peculiares que nada tenían que ver con sus uniformes.

El paraje estaba lleno de cables eléctricos para alimentar la abundante maquinaria, sirenas, equipos de sonido, altavoces, equipos de fotografía, teléfonos, cámaras e incluso una estación de radio, con muchos de esos aparatos puestos a resguardo del inclemente sol bajo sombrillas de playa y lonas protectoras. Y en un punto en mitad de todo ese gigantesco despliegue que había atraído a numerosos curiosos venidos desde Zaragoza y que de algún modo habían logrado burlar el perímetro de seguridad creado por las autoridades, se puede ver a un hombre sobre una plataforma puesta encima de un camión, ataviado con ropa veraniega y un sombrero de paja. Ese hombre es el director estadounidense King Wallis Vidor, y está a punto de dar la orden para rodar una de las escenas más importantes y complejas de su nueva película: “Salomón y la reina de Saba”.

En aquellos años España se había convertido en un lugar perfecto para rodar numerosas producciones cinematográficas de Hollywood, sobre todo por lo barato que les resultaba, porque solía tener buen tiempo, y también porque el país ofrecía muchos, variados e incluso pintorescos escenarios. En este caso, una Zaragoza que estaba prácticamente rebasando por primera vez en su historia los 300.000 habitantes, ponía a disposición de la productora “United Artists” un escenario único. Una estepa árida como era la de Valdespartera, situada junto a una ciudad importante como era la capital aragonesa con todos los servicios que esta podía aportar, y que durante unos días se convirtió en el Antiguo Egipto.

Entre el elenco de estrellas que llegaron a la capital aragonesa y que como solía ser habitual se alojaron en el Gran Hotel, llegaron la italiana Gina Lollobrigida para hacer de la reina de Saba, el británico Finlay Currie, que seguramente suene por su papel como San Pedro en la célebre película “Quo Vadis”, así como el estadounidense Tyrone Power, que hacía el papel protagonista como el rey Salomón. Curiosamente, Power, que en ese momento contaba con 44 años y estaba esperando un hijo, falleció durante el rodaje de esta película apenas unas semanas más tarde del rodaje en Valdespartera, pues mientras se encontraba cerca de Madrid rodando una escena sobre un duelo con espadas, el actor sufrió un infarto que no pudo superar. Por ello su papel fue sustituido por el actor Yul Brynner, obligando a volver a rodar muchas de las escenas ya realizadas y provocando un importante sobrecoste para la productora.

Pero volvamos a esa Zaragoza de finales del verano de 1958. Tras conseguir que todo quede dispuesto, el director King Vidor da desde su improvisado puesto de mando la orden de acción para rodar una de las escenas más complejas de la película, pues en ella se desarrolló toda una batalla situada en ese Antiguo Egipto en el que se convirtió por unos días Valdespartera. En una época en la que los efectos especiales creados por ordenador estaban todavía muy lejos de llegar, ese tipo de escenas eran muy complicadas, pues requerían la participación de cientos e incluso miles de extras. En este caso, más de 2.000 extras, la mayoría soldados del ejército español (probablemente muchos haciendo la mili), se vistieron por un día como si fueran soldados de hace casi tres milenios, e hicieron como que combatían en aquella llanura.

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La película se estrenó en 1959, y aunque tuvo un recibimiento dispar por los críticos de cine, los cierto es que fue un gran éxito de taquilla, logrando recaudar más de 12 millones de dólares tras haber costado 5. Eso sí, algunos diálogos y escenas no se libraron de sufrir los estragos de la censura impuesta por la dictadura franquista a pesar de haberse rodado la película entre Madrid y la capital aragonesa. Y esta es la historia de un rodaje que convirtió por unos días un trocito de la actual Zaragoza en la tierra de las pirámides y los faraones y que inspiró que las calles del actual barrio estén dedicadas a multitud de obras nacionales e internacionales del séptimo arte.