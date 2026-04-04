El misterio de las banderas británicas en la Catedral del Pilar de Zaragoza

El próximo 4 de julio de este año 2026 se conmemoran los 250 años de la publicación de la declaración de independencia de las trece colonias británicas de América del Norte y el origen de los Estados Unidos. Si hace unas semanas utilicé esta sección para recordar el papel que tuvo España, así como un aragonés como el décimo conde de Aranda en la independencia estadounidense, esta vez regreso al mismo conflicto para relatar cómo llegaron varias banderas británicas, incluido un enorme pabellón de una fragata, hasta la catedral del Pilar de Zaragoza.

Para entender el contexto, años atrás España y Francia habían perdido contra los británicos la llamada Guerra de los Siete Años (1756-1763), generando en estas dos potencias un fuerte espíritu de revancha. El rey Carlos III empezó a preparar al país para que este estuviera preparado para vencer en la próxima oportunidad que se presentara. Y esa oportunidad llegaría poco más de una década después. Las guerras son muy caras, tanto en la derrota como en la victoria, y el gobierno británico había reforzado su posición en América del Norte a un alto coste. Por supuesto, Londres decidió que ese coste debían pagarlo los habitantes de las Trece Colonias con impuestos muy impopulares que generaron un caldo de cultivo que acabó estallando en una guerra por la independencia.

España se aprestó a ayudar a los colonos bajo mano con envío de muchos recursos, tal y como había recomendado el conde de Aranda en calidad de embajador en París, a la par que animaba a Carlos III a que declarara oficialmente la guerra a Gran Bretaña. Una guerra que llegó ya a mediados del año 1779, y en la que España tenía varios objetivos, como recuperar Gibraltar, Menorca y las Floridas. Al contrario que en la guerra anterior, España tuvo un papel ofensivo y enseguida empezó un asedió sobre Gibraltar que duró varios años, aunque no logró su objetivo de conquistar la plaza, aunque a cambio sí que logró recuperar la isla de Menorca.

Además de este escenario europeo de la llamada Guerra anglo-española (1779-1783), también estaba el escenario americano, dirigido con mano firme por otro aragonés; Ambrosio de Funes y Villalpando y Abarca de Bolea, conde de Ricla. Este era secretario de guerra, y para cumplir con el objetivo de reconquistar las Floridas envió tropas desde España hasta la Luisiana, entre las que estaba el Regimiento Aragón, y que fueron puestas al servicio de Bernardo de Gálvez. Este atacó las líneas británicas en el río Misisipi para después avanzar sobre Florida logrando una victoria clave en la Batalla de Pensacola entre marzo y mayo de 1781. Un hecho fundamental tanto para los intereses españoles como para los de los colonos, que lograron así que los británicos no les pudieran atacar desde Florida por el sur.

En aquellas campañas victoriosas de Gálvez se consiguió apresar varias banderas británicas como botín de guerra y que fueron enviadas a España, siendo repartidas entre varios lugares como la iglesia de San Pascual de los Gilitos de Aranjuez, la Capilla Real de la catedra de Sevilla, la catedral de Santiago de Compostela, y la catedral del Pilar de Zaragoza. En este sentido, ha sido fundamental la ayuda del historiador Daniel Aquillué y de uno de los mayores expertos de España en vexilología como Luis Sorando Muzás. Este investigó el destino de dichas banderas que publicó en un artículo titulado “Banderas y Trofeos en las campañas de los Gálvez (1779- 1783)”, y gracias a su trabajo se puede rastrear la llegada de varias de esas banderas hasta la capital aragonesa.

Uno de los cuatro cajones en los que se repartieron las diferentes insignias llegó hasta la sacristía del Pilar a comienzos del mes de junio del año 1785, una vez terminada la guerra. En ese cajón llegaron dos banderas británicas, un estandarte y algo incluso más espectacular, como era el enorme pabellón de una fragata inglesa. Esta última nunca llegó a ser expuesta debido a sus enormes dimensiones y se quedó en un almacén; mientras que las dos banderas y el estandarte fueron colocados como símbolo de victoria el 9 de junio en la Santa Capilla del Pilar, terminada tan solo unos años antes.

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Allí permanecieron aquellas banderas durante prácticamente siglo y medio, y que según el inventario realizado en el año 1920 por la Real Sociedad aragonesa de amigos del País todavía permanecían allí expuestas. Este es el último momento en el que se les puede seguir la pista, pues por desgracia tanto esas banderas como el pabellón de la fragata se encuentran hoy en día en paradero desconocido. Quizás las que estaban visibles fueron descolgadas en algún momento durante la profunda intervención de restauración del templo que se acometió en la década de 1930 para que el edificio no se viniera abajo, perdiéndose a partir de entonces. ¿Permanecerán guardadas en algún rincón esperando a ser redescubiertos estos recuerdos de la independencia estadounidense, o se habrán perdido para siempre?